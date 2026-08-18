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Milena Gómez, una deportista de Puerto Deseado que practica gimnasia artística, atraviesa un delicado momento de salud y permanece bajo atención médica.

Ante esta situación, distintos medios de comunicación y espacios deportivos de la localidad impulsaron una cadena de oración para acompañar a la joven y pedir por su recuperación.

Milena comenzó con problemas de salud hace algunos días y este lunes fue derivada a Buenos Aires para continuar con su atención y tratamiento.

A través de las redes sociales, familiares, allegados y miembros de la comunidad solicitaron acompañarla con oraciones: “Que Dios Padre extienda su mano milagrosa junto al manto sagrado de la Madre Auxiliadora y le den sanación”.

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