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El formador de las divisiones inferiores de Hispano Americano y jugador de básquet, Yuthiel Da Silva, evoluciona favorablemente luego de la delicada intervención quirúrgica a la que fue sometido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras sufrir una severa infección originada por una complicación en uno de sus oídos.

En diálogo con LU12 AM680, el deportista riogalleguense brindó detalles de cómo comenzó el problema de salud que obligó a una derivación de urgencia y aseguró que, pese a los días de incertidumbre, hoy atraviesa una recuperación alentadora.

“Fueron días complicados, de muchas inquietudes y de respuestas que no teníamos. Pero gracias a Dios salió todo bien y ahora estamos preparando todo lo que es la recuperación“, expresó.

Da Silva contó que los primeros síntomas aparecieron mientras se encontraba jugando en un equipo de Chile, donde comenzó con molestias en un oído y una disminución de la audición. Luego sufrió una perforación de tímpano y, posteriormente, una infección que se fue agravando.

Yuthiel con sus alumnos del Hispano Americano.

“Comencé con una molestia en un oído. Me atendieron especialistas allá, inicié tratamientos, pero después tuve una perforación del tímpano y la infección fue empeorando. Llegó un momento en que el cuerpo ya no resistió más y tuve que viajar primero a Río Gallegos y después ser derivado de urgencia a Buenos Aires“, relató.

Actualmente permanece internado, bajo seguimiento médico, mientras transita un proceso de recuperación que calificó como favorable.

“Estoy muy bien atendido. Los especialistas y todo el personal del sanatorio están permanentemente encima mío. Tengo algunos altibajos, pero son parte del proceso y por suerte todo está controlado“, señaló.

El respaldo de toda una comunidad

Durante la entrevista, Da Silva hizo especial hincapié en el enorme acompañamiento que recibió desde que se conoció su estado de salud.

El entrenador agradeció especialmente el apoyo de Hispano Americano, institución donde se formó como jugador y desarrolló buena parte de su carrera deportiva. “El club siempre fue y siempre va a ser mi segunda casa. Toda mi vida la hice ahí, desde las categorías formativas hasta el profesionalismo. El cariño que recibí fue asombroso y me dio muchísima fuerza“, afirmó.

También destacó el acompañamiento del club chileno donde se encontraba jugando, de sus amigos y de la comunidad deportiva. “No me alcanzarían las palabras para agradecer. Muchísima gente estuvo presente, tanto conmigo como con mi familia. Esa contención fue fundamental para atravesar este momento”, sostuvo.

El entrenador agradeció especialmente el apoyo de Hispano Americano, institución donde se formó como jugador.

Durante toda la internación estuvo acompañado por sus padres, Andrea Sepúlveda y Leonardo Da Silva, a quienes también les dedicó un especial reconocimiento. “Por suerte pudieron estar conmigo. Si no fuera por ellos muchas cosas habrían sido mucho más difíciles. Estoy profundamente agradecido“, expresó.

“Solo quiero volver a disfrutar”

Lejos de pensar únicamente en el regreso al deporte competitivo, Da Silva aseguró que esta experiencia cambió su manera de ver la vida. “Fue un clic de un día para el otro. Uno nunca imagina que de golpe todo puede cambiar. Lo primero que quiero hacer cuando los médicos me den el alta es volver a una cancha, pero también aprendí a disfrutar mucho más cada momento y a ser siempre positivo“, reflexionó.

El entrenador aseguró que afronta esta nueva etapa con paciencia y convencido de que la recuperación demandará tiempo, aunque con el objetivo claro de regresar a hacer lo que más disfruta: enseñar, entrenar y compartir el básquet con las nuevas generaciones.

La situación de Yuthiel Da Silva generó una enorme cadena de solidaridad en Río Gallegos y en el ambiente deportivo de Santa Cruz. Desde que trascendió su derivación sanitaria, dirigentes, jugadores, excompañeros, familias de las categorías formativas e instituciones deportivas expresaron públicamente su apoyo y le enviaron mensajes de aliento.