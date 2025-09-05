Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) realizó la 63 Asamblea General Ordinaria en Puerto Madryn, donde se eligió el Consejo Ejecutivo para el período 2025-2026 que tendrá a su cargo la conducción de la entidad que aglutina a la prensa argentina.

Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA: “Tenemos que fortalecer un periodismo moderno, responsable y sustentable como herramienta clave de la democracia”. FORO: FEDERICO KROWICKI / CANAL 12

CONSEJO EJECUTIVO 2025 – 2026

Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires)

Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires) Vicepresidente 1º: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan)

Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan) Vicepresidente 2º: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires) Secretaria General: Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia)

Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia) Secretario de Organización: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta) Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)

Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires) Secretario de Actas: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe) Tesorero: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes) Protesorero: Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)

Vocales titulares



1º José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

2º Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

3ª Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

4º Carlos Azzariti (Página 12, Buenos Aires)

5ª Héctor Lebensohn (Democracia, Junín)

6º Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja)

Vocales suplentes



1º Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca)

2º Federico Torres (Río Negro, Gral. Roca)

3º Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)

4º Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

5º Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)

6ª Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

Comisión de Libertad de Prensa e Información



Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)

Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones



Presidente: Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires)

Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires) Vicepresidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Cnel. Pringles)

Comité Estratégico



Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea)

Comisión de Premios “Federico C. Massot”



Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires)

Comisión de Capacitación Multiplataforma



Presidente: Carlos Jornet (La Voz del Interior, Córdoba)

Comisión de Desarrollo Digital



Presidente: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)

Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires) Vicepresidenta: Ana Ortíz (Infocielo, La Plata)

Comisión de Desarrollo de Medios Locales



Presidente: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos)

Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos) Vicepresidenta: Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos)

Comisión de Relaciones Internacionales



Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero)

Gustavo Ick (El Liberal, Sgo. del Estero) Vicepresidente: Ignacio Fidanza (La Política Online, Buenos Aires)

Comisión de Marcas de Verdad



Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires)

Comisión de Diversidad



Presidenta: Bárbara Read (La Mañana, Formosa)

Comisión de Propiedad Intelectual



Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires)

Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires) Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe)

Comisión de Socios



Presidente: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) Secretario: Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza)

Comisión de Difusión



Presidente: Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos)

Comisión Revisora de Cuentas



Titulares: Miguel Gaíta, Sergio Ducca, y Diego Garazzi

Miguel Gaíta, Sergio Ducca, y Diego Garazzi Suplente: Cecilia Gargatagli

Servicio de Orientación Legal



Libertad de Prensa: Carlos Laplacette

Carlos Laplacette Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa

Servicio de Orientación Tributaria



Sergio Ducca

Director Ejecutivo



Andrés D´Alessandro

Gerente General



Gabriel Matijas

Gastón Serralta, CEO de Dosunos, expuso “Reescribiendo las reglas: más resultados con menos recursos”. FOTO: FEDERICO KROWICKI / CANAL 12

“Tenemos que fortalecer un periodismo moderno, responsable y sustentable”

A todo esto, en la asamblea de Adepa se presentó un informe sobre la libertad de prensa. La labor periodística y la calidad del debate democrático fueron los núcleos del análisis.

Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, leyó el documento que fue aprobado por unanimidad por representantes de medios de todo el país. Advirtió que fenómenos globales como la desinformación y la irrupción de la inteligencia artificial se mezclan con particularidades locales, poniendo en riesgo la capacidad de la ciudadanía de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Según Adepa, “la democracia requiere discernimiento, intención y libertad en cada acto comicial. Y el periodismo debe potenciar sus reflejos y procedimientos para destilar el flujo de contenidos de interés público que circulan en coyunturas como la actual”.

En relación al impacto de la inteligencia artificial, la entidad destacó que “esta tecnología multiplica las dificultades para reconocer la verdad, a la vez que amenaza los derechos de autor y la sustentabilidad de la industria periodística”.

Miguel Carvajal (España), director de la Maestría en Periodismo de Innovación de la Universidad Miguel Hernández habló sobre las “Claves para impulsar una cultura de la innovación en los medios”. FOTO: FEDERICO KROWICKI / CANAL 12

Balance y conclusión

Adepa ratificó una vez más que el periodismo cumple un rol central para que la sociedad pueda acercarse a los hechos, debatir sobre ellos y tomar decisiones colectivas e individuales. “Frente a un ecosistema digital contaminado por la desinformación y el odio, y en un clima político de confrontación”, se le pidió a toda la dirigencia argentina a garantizar la plena vigencia de las libertades de prensa y de expresión: “Así, fortalecer un periodismo moderno, responsable y sustentable como herramienta clave de la democracia”.

José Jorge García Gómez (España), presentó “Del Mercedes de Fangio al McLaren de Piastri. Tecnología para Triunfar”. FOTO: FEDERICO KROWICKI / CANAL 12

El avance de la inteligencia artificial

En la última jornada también se abordaron los desafíos que genera la inteligencia artificial. En la primera actividad José Jorge García Gómez (España), presentó “Del Mercedes de Fangio al McLaren de Piastri. Tecnología para Triunfar”, con la moderación de Rocío Barquín, directora de Estrategias en Redes Sociales de ADN Sur. Luego, Gastón Serralta, CEO de Dosunos, expuso “Reescribiendo las reglas: más resultados con menos recursos”; mientras que Miguel Carvajal (España), director de la Maestría en Periodismo de Innovación de la Universidad Miguel Hernández habló sobre las “Claves para impulsar una cultura de la innovación en los medios”. Por su parte, Andrés D’Alessandro, director ejecutivo de ADEPA; y Pablo Martín Fernández, gerente regional para América latina y el Caribe del International Fund for Public Interest Media desarrollaron el informe sobre el uso de IA en los medios argentinos.

El último panel, tuvo un atractivo especial: “Noticias y algoritmos: cómo los medios argentinos están implementando la IA en las redacciones”. Tres referentes de algunos de los medios que la utilizan contaron sus experiencias en cada medio: Ezequiel Franco, director digital de 0221 (La Plata); Fernanda Kobelinsky, editora general de Infobae América; Marina Dragonetti, Jefa de producto digital y editora de newsletters de Clarín; y Diego Japas, prosecretario de redacción en La Nación.

Leé más notas de Hugo Ferrer