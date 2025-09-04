Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

Directivos y editores de medios impresos, digitales y audiovisuales de todo el país participan de las jornadas que reúne a la prensa argentina en el Hotel Rayentray de Puerto Madryn, con los medios anfitriones ADNSur y Canal 12.

El presidente de Adepa Martín Etchevers destacó en la apertura de la 63 Asamblea Ordinaria General que “los medios enfrentan hoy un doble imperativo: asegurar su sustentabilidad en un escenario económico complejo y revalidar su misión democrática garantizando a la ciudadanía acceso a información confiable, profesional y plural”.

Martín Etchevers, presidente de Adepa, durante la apertura de la Asamblea, habló sobre la inteligencia artificial: “Resulta imperativo evitar que la innovación tecnológica se construya sobre la apropiación gratuita del trabajo periodístico”. FOTO: FEDERICO KROWICKI / CANAL 12

Para Etchevers, Adepa siempre reivindicó la libertad de expresión de todos: “Ciudadanos, funcionarios, instituciones intermedias. Es un derecho situado en la cúspide de la pirámide constitucional, una libertad estratégica, en palabras de nuestro recordado Gregorio Badeni”.

Según el presidente de Adepa es cada día más relevante el rol del periodismo profesional y de los medios periodísticos en el ejercicio de esa libertad: “Somos organizaciones preparadas, estructuradas, para sostener la profesión con visión de largo plazo, sin oportunismos ni volatilidades”.

La libertad de prensa

En la asamblea de Adepa, Etchevers destacó que “la defensa de la libertad de expresión y del periodismo profesional trasciende fronteras geográficas y sectoriales, y constituye un patrimonio irrenunciable de todos los ciudadanos argentinos”.

También hizo referencia a la actualidad, por la relación de los medios y el poder “a pesar de las incertidumbres inherentes al presente, los hostigamientos digitales y verbales al periodismo, la proliferación de desinformación y la negación de la intermediación periodística, el mensaje de ADEPA es categórico: no existe un futuro democrático viable sin la plena libertad de expresión, sin la diversidad de medios y sin la garantía de que los periodistas puedan ejercer su labor con independencia, sin recursos y seguridad”.

El avance de la inteligencia artificial

En sintonía con el desarrollo y capacitaciones sobre la AI en la reunión de Adepa, Etchevers en su discurso también puso énfasis en la irrupción de la inteligencia artificial generativa. “Nos encontramos ante un cambio estructural en la industria de la producción de contenidos, incluyendo los contenidos informativos y que resulta imperativo evitar que la innovación tecnológica se construya sobre la apropiación gratuita del trabajo periodístico”.

Así fue como advirtió sobre la necesidad de elaborar una guía de recomendaciones para el uso responsable de IA en redacciones y un estudio sobre el impacto de estas tecnologías en medios argentinos.

Para Etchevers, “no se trata de rechazar la innovación, sino de integrar de manera que beneficie a la democracia, previniendo que se convierta en una amenaza para la veracidad de la información y para la sustentabilidad de los medios”.

Fabián Calle, junto a Pablo González, conductor de Canal 12 de Puerto Madryn, analizó a la Argentina frente a la nueva bipolaridad Estados Unidos – China. También hizo referencia a Milei y las elecciones en Buenos Aires. FOTO: FEDERICO KROWICKI / CANAL 12

De Milei a Trump

En la jornada del jueves 4, la primera charla después después de la apertura de la Asamblea fue de Fabián Calle, Senior Fellow Florida International University y Director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI, moderada por Pablo González, conductor de Canal 12 de Puerto Madryn, con La Argentina frente a la nueva bipolaridad Estados Unidos – China: caminando entre líneas rojas. Además, abordaron la actualidad política nacional (desde la gestión del presidente Javier Milei a las elecciones en la provincia de Buenos Aires).

Destacados especialistas de Colombia, España y Uruguay

Por su parte, Ana Ortiz, directora de Relaciones Institucionales de Grupo Cielo presentó a Claudia Báez (Colombia), consultora en innovación digital e IA y mentora en transformación digital y estrategia de negocio, quién desarrolló la capacitación Enfrentar al tsunami: visión estratégica ejecutiva para la adopción de IA en los medios y no morir en el intento. En su recorrido de análisis, destacó: “Tener ideas es fácil, lo difícil es implementarlas”, la célebre frase de Guy Kawasaki, el empresario especialista en marketing. Además, destacó la importancia del valor humano para aplicar la AI.

Luego, María José Iriarte, gerente de Desarrollo de Asociaciones Estratégicas de Google, se explayó en la “Presentación de Google News Initiative”.

Ismael Nafría (España), periodista y consultor autor de la newsletter Tendenci@as, “dio cátedra” sobre Los newsletter: herramienta perfecta para el engagement.

Pepe Cerezo (España), fundador y director de Digital Journey, también abordó el tema de la inteligencia artificial: El impacto de la IA en los modelos del negocio. E hizo referencia a una reflexión del diario Wall Street Journal: “Las empresas de noticias se encuentran sobre una mina de oro, ante las gran escasez de contenidos y el posible colapso de los modelos de IA“.

El Taller de capacitación para invitados “Cómo combatir la desinformación electoral en la era de IA”, fue aplicado por Nadia Nasanovsky (Uruguay), coordinadora de formación en investigación digital para América Latina de la agencia AFP.

Claudia Báez (Colombia), consultora en innovación digital, habló sobre cómo enfrentar al tsunami de la inteligencia artificial. FOTO: FEDERICO KROWICKI / CANAL 12.

Lo que vendrá

En el cierre del viernes 5, habrá más actividades de capacitación y debates con las participaciones de Rocío Barquín, directora de Estrategias en Redes Sociales de ADN Sur; Fernanda Kobelinsky, editora general de Infobae América; Marina Dragonetti, Jefa de producto digital y editora de newsletters de Clarín; Diego Japas, prosecretario de redacción en La Nación y Ezequiel Franco, director digital de 0221 (La Plata). José Jorge García Gómez (España), gerente Global de Preventa de Protecmedia; Gastón Serralta, CEO de Dosunos; Miguel Carvajal (España), director de la Maestría en Periodismo de Innovación de la Universidad Miguel Hernández; Andrés D’Alessandro, director ejecutivo de ADEPA; y Pablo Martín Fernández, gerente regional para América latina y el Caribe del International Fund for Public Interest Media.

