Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una nueva cancelación de Flybondi volvió a perjudicar a pasajeros que tenían previsto trasladarse entre Buenos Aires y Puerto Madryn (Chubut). El episodio se registró este martes 30 de diciembre, en una jornada clave por la cercanía de Año Nuevo, y provocó enojo, demoras y reprogramaciones sin definiciones claras.

El vuelo debía partir desde el Aeropuerto “El Tehuelche” de Madryn a las 11:35, con llegada estimada a Capital Federal cerca de las 13:30. No obstante, la suspensión dejó a decenas de viajeros varados tanto en la ciudad del Golfo como en la terminal aérea porteña.

La situación se dio en un escenario de alta demanda, característico del cierre de año, cuando familias y turistas se movilizan para pasar las fiestas. La ausencia de información oficial sobre la resolución del conflicto profundizó la inquietud entre los usuarios afectados, indicó Canal 12.

Según trascendió, no se trata de un hecho aislado. El viernes 26 de diciembre, la compañía también suspendió un vuelo con destino a Puerto Madryn y, durante la semana, se repitieron episodios similares en rutas nacionales e internacionales operadas por la aerolínea.

De acuerdo con los datos disponibles hasta el 30 de diciembre, Flybondi habría dado de baja cerca de 70 vuelos en poco más de 72 horas, un número que encendió alarmas en plena temporada alta y volvió a exponer falencias operativas con impacto directo en los pasajeros.

Leé más notas de La Opinión Austral