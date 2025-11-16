Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de la Provincia de Santa Cruz se refirió al estado de los vuelos en el marco de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por vientos fuertes para este lunes 17 de noviembre, con ráfagas que podrían superar los 130 km/h.

Según el Sistema de Alerta Temprana del organismo, el área sufrirá vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, acompañados de ráfagas muy intensas.

Qué pasará con los vuelos de este lunes

En este contexto, el COE aclaró que la operación del Aeropuerto de El Calafate y los vuelos comerciales programados para este 17 de noviembre se desarrollarán con normalidad.

Las compañías Aerolíneas Argentinas, FlyBondi y JetSmart confirmaron que la operatoria prevista para la jornada será regular, manteniendo los vuelos programados, se indicó en un comunicado. Ante cualquier novedad, se difundirán actualizaciones a través de los canales oficiales.

A quién llamar ante una emergencia

Protección Civil: 103

Policía: 911

Bomberos: 100

“EL COE Provincial continuará informando sobre la evolución del evento y actualizará este comunicado en caso de ser necesario”, concluyó el mensaje difundido en redes sociales.

