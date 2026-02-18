Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad de Puerto Madryn y a toda la región, este miércoles fue encontrado el cuerpo de Sofía Devries, la joven de 23 años que había desaparecido mientras realizaba una inmersión de buceo en el Golfo Nuevo.

El hallazgo se produjo al mediodía, cuando un buzo de la Prefectura Naval Argentina localizó el cuerpo en la zona donde se concentraban los operativos subacuáticos. Desde el lunes 16 de febrero, día en que fue vista por última vez, se desplegó un amplio operativo con recursos especializados para intentar dar con su paradero.

Cómo ocurrió la desaparición en el Golfo Nuevo

Sofía Devries, oriunda de la provincia de Buenos Aires, participaba de una práctica para obtener una certificación internacional de buceo en aguas abiertas cuando se produjo el incidente.

La joven realizaba una inmersión a aproximadamente 20 metros de profundidad en el sector de Punta Cuevas, dentro del Golfo Nuevo, frente a la ciudad de Puerto Madryn.

La búsqueda de la joven desaparecida en Puerto Madryn. PNA

Según la reconstrucción preliminar, el inconveniente se habría producido al momento del ascenso. De acuerdo con los primeros datos aportados por la fiscalía, por circunstancias que aún se investigan, la joven se habría descompensado y no logró emerger por sus propios medios.

Su novio, que también participaba de la actividad, relató en redes sociales: “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos”, en un mensaje que reflejó la angustia de las primeras horas.

El operativo de búsqueda y el hallazgo

Desde el momento en que se dio aviso de la desaparición, la Prefectura Naval Argentina activó el protocolo de emergencia y desplegó un operativo que incluyó buzos tácticos especializados, guardacostas y embarcaciones menores, robots de exploración subacuática y patrullajes terrestres y tareas logísticas.

Durante la noche, las tareas subacuáticas debieron suspenderse por razones de seguridad y falta de visibilidad, aunque los trabajos en superficie y en tierra continuaron de manera ininterrumpida.

Finalmente, este miércoles al mediodía, uno de los buzos que participaba del rastrillaje logró localizar el cuerpo en el área donde se concentraba la búsqueda.

Investigación judicial: sin imputados por el momento

La causa es investigada por la fiscal de Puerto Madryn, María Angélica Cárcamo, quien en las horas previas había señalado que la prioridad era encontrar a la joven y luego avanzar en la determinación de responsabilidades.

Por el momento no hay personas imputadas. La Fiscalía tomó testimonios a los integrantes del grupo que participó de la actividad, entre ellos el instructor y el patrón de la embarcación.

El eje central de la investigación es establecer si el hecho respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si existieron omisiones, incumplimientos o una eventual falta al deber de cuidado por parte de terceros.

Para ello se avanzará con pericias técnicas, análisis de los protocolos de seguridad y evaluación de la normativa aplicable a este tipo de excursiones.

El estado de los demás participantes

Tras el incidente, el instructor y el novio de Sofía fueron asistidos en el Hospital Andrés Isola debido al impacto emocional y al esfuerzo físico realizado durante los intentos de búsqueda iniciales. Otros participantes también fueron sometidos a controles médicos preventivos.

Prefectura busca a Sofía en el mar argentino sobre las costas del Golfo Nuevo, en Chubut.

En los primeros momentos se evaluó si existieron síntomas compatibles con descompresión en algunos de los buzos, por lo que se activaron protocolos médicos específicos.

Dolor y conmoción en Puerto Madryn

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Sofía Devries generaron una profunda conmoción en Puerto Madryn y en la comunidad vinculada al buceo.

La familia de la joven ya se encontraba en la ciudad acompañando el operativo y recibió asistencia del Ministerio Público Fiscal y del Servicio de Atención a la Víctima.

Mientras avanza la investigación para esclarecer con precisión qué ocurrió durante la inmersión, la noticia del hallazgo pone fin a días de intensa búsqueda en el Golfo Nuevo, pero abre una nueva etapa judicial orientada a determinar si hubo responsabilidades penales en torno al trágico hecho.