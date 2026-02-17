Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de Sofía Devries, de 23 años, en aguas de Puerto Madryn continúa generando conmoción y mantiene en marcha un amplio despliegue de búsqueda. La joven participaba de una práctica para obtener su certificación de buceo cuando se produjo el incidente bajo el agua.

En medio del operativo encabezado por la Prefectura Naval Argentina, se conoció cuál es el estado de salud de los otros buzos que estaban con ella al momento del accidente.

Luego de advertir que Sofía no había regresado a la superficie tras la inmersión en la zona de Punta Cuevas, los otros integrantes del grupo fueron asistidos y trasladados al Hospital Andrés Isola.

Según se informó oficialmente, tres personas —de 26, 33 y 37 años— ingresaron al centro de salud para controles médicos preventivos. Dos de ellas permanecieron en cámara hiperbárica debido a síntomas compatibles con descompresión, mientras que la tercera quedó internada en observación.

El instructor también debió recibir asistencia médica, ya que descendió en reiteradas oportunidades para intentar ubicar a la joven y superó los tiempos de permanencia recomendados bajo el agua.

Una cámara hiperbárica es un dispositivo médico, con forma de cilindro o cabina, diseñado para que el paciente respire oxígeno puro al 100% bajo una presión atmosférica superior a la normal (generalmente entre 1.5 y 3 veces más que al nivel del mar). Este tratamiento, conocido como oxigenoterapia hiperbárica (TOHB), permite que el oxígeno se disuelva en el plasma sanguíneo y llegue con mayor eficiencia a los tejidos dañados, acelerando la cicatrización, reduciendo la inflamación, combatiendo infecciones y promoviendo la formación de nuevos vasos sanguíneos.

El relato del novio: “Tuvimos un accidente bajo el agua”

Entre quienes participaban de la actividad se encontraba la pareja de Sofía, quien también buceaba junto a ella al momento del hecho.

A través de publicaciones en redes sociales, el joven relató que ambos viajaron a Puerto Madryn para completar la certificación y que durante la inmersión se produjo un accidente. “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, expresó.

En otro mensaje dedicado a Sofía, escribió: “Te amo para toda mi vida. Tengo la esperanza de volverte a encontrar. Todavía te espero”, en una publicación que rápidamente se viralizó.

Sofía había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja con el objetivo de completar una certificación de buceo.

Cómo ocurrió la desaparición en Puerto Madryn

El episodio se produjo en aguas del Golfo Nuevo, frente a la costa de Puerto Madryn, en un sector cercano al Parque Submarino HU SHUN YU 809.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el grupo descendió a más de 20 metros de profundidad como parte de una práctica para acceder a una titulación formal de buceo. Al momento de emerger, solo tres de los participantes regresaron a la superficie y se activó la alerta.

El jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura señaló que una de las hipótesis que se analiza es que la joven podría haber atravesado una situación de pánico o realizado una maniobra incorrecta durante la inmersión.

El operativo de búsqueda sigue activo

La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo considerado crítico y prioritario, con guardacostas, embarcaciones menores, nadadores de rescate y buzos especializados en tareas subacuáticas.

Las tareas de rastrillaje se concentran en la zona donde se produjo la inmersión y se desarrollan en superficie y en profundidad, condicionadas por la visibilidad y las condiciones meteorológicas.

El procedimiento fue suspendido durante la noche por razones de seguridad y retomado a primera hora del día siguiente.

En paralelo al operativo, interviene la Justicia de Chubut a través del Ministerio Público Fiscal a cargo de María Angélica Cárcamo, quien ordenó que se efectúen declaración de personas embarcadas y responsable de la operadora, para determinar con precisión qué ocurrió durante la práctica de buceo y si se cumplieron todos los protocolos de seguridad correspondientes. También analiza la documentación vinculada a la organización de la salida.