La fiscal que interviene en la desaparición de Sofía Devries, la joven de 23 años que fue vista por última vez mientras practicaba buceo en el Golfo Nuevo, brindó precisiones sobre el avance de la causa y las principales hipótesis que se analizan.

En declaraciones radiales y televisivas, la fiscal de Puerto Madryn, María Angélica Cárcamo, aseguró que la prioridad absoluta es dar con el paradero de la joven. “La prioridad es encontrarla”, remarcó, al tiempo que pidió responsabilidad ante la circulación de versiones no confirmadas en redes sociales.

“El problema ocurrió al ascender” María Angélica Cárcamo, fiscal de Puerto Madryn

Según explicó la funcionaria judicial, el incidente se produjo cuando el grupo de buzos intentaba regresar a la superficie. “El problema ocurrió al momento del ascenso. En ese instante, la joven tuvo un inconveniente y no logró salir a la superficie. Se pierde de vista de manera inmediata”, detalló.

De acuerdo con la información reunida hasta ahora, el grupo estaba integrado por siete buzos, además de un instructor y el patrón de la embarcación. Todos descendieron al mismo tiempo en el sector del Golfo Nuevo, frente a la costa de Puerto Madryn.

Uno de los puntos que la Fiscalía intenta esclarecer es si el instructor se encontraba junto al grupo en el momento exacto del incidente o si había ascendido previamente. La fiscal señaló que la visibilidad bajo el agua era reducida y que el episodio ocurrió en pocos segundos, lo que complejiza la reconstrucción.

Investigación por posibles fallas de seguridad en la excursión de buceo

La causa se encuentra en etapa preliminar y, por el momento, no hay personas imputadas. Sin embargo, la Fiscalía analiza si pudo existir negligencia o una eventual violación al deber de cuidado durante la actividad.

“Hoy no hay imputados. Primero debemos reunir toda la información y encontrar a la joven. Después se determinará si existió algún delito”, aclaró Cárcamo.

Entre los aspectos bajo análisis figura el cumplimiento de protocolos de seguridad y la cantidad de instructores por número de buzos. La fiscal reconoció que existen opiniones técnicas disímiles respecto a si la normativa exige una proporción específica.

También se investiga la participación de la empresa vinculada a la actividad —cuyo instructor sería de Buenos Aires— y la operadora local propietaria de la embarcación utilizada para la salida.

El operativo de búsqueda en el Golfo Nuevo

Desde el primer momento interviene la Prefectura Naval Argentina, que desplegó un amplio operativo de búsqueda en la zona de Punta Cuevas y el Parque Submarino Hu Shun Yu 809.

Trabajan buzos tácticos, guardacostas, embarcaciones menores, drones y recursos tecnológicos especializados. Durante la noche se suspenden las tareas subacuáticas por falta de visibilidad, pero continúan los rastrillajes terrestres y las tareas logísticas.

Sofía Devries tuvo un accidente mientras buceaba en Puerto Madryn con su novio y una escuela.

En las próximas horas se sumará una nueva embarcación para reforzar el operativo en el área donde se produjo la inmersión.

“La búsqueda nunca se detuvo. Solo se limitan las inmersiones cuando no hay condiciones seguras, pero el trabajo continúa”, afirmó la fiscal.

El estado de los involucrados y el mensaje del novio

Tras el episodio, el instructor y el novio de Sofía debieron recibir atención médica en el Hospital Andrés Isola. Ambos fueron asistidos por el impacto emocional y el esfuerzo realizado durante los intentos de búsqueda iniciales.

En redes sociales, la pareja de la joven escribió: “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos”. En un primer momento expresó cuestionamientos sobre el despliegue, aunque luego —según explicó la fiscal— comprendió el alcance del operativo.

Sofía había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja con el objetivo de completar una certificación de buceo.

“El joven está muy mal, es entendible su angustia. Pero ha entendido que Prefectura actuó con rapidez y que se está trabajando de manera intensa”, señaló Cárcamo.

La fiscal también aclaró que ninguna de las personas que participó de la actividad tiene restricciones para retirarse de la ciudad y que todos están colaborando con la investigación.

Acompañamiento a la familia y cautela en la información

La familia de Sofía ya se encuentra en Puerto Madryn y recibe asistencia del Ministerio Público Fiscal y del Servicio de Atención a la Víctima.

Cárcamo pidió prudencia ante la difusión de versiones no confirmadas: “Se han generado muchas informaciones falsas que no ayudan y generan más angustia”.

Mientras continúa la intensa búsqueda en el Golfo Nuevo, la investigación judicial avanza en la recolección de testimonios y pericias técnicas para determinar con precisión qué ocurrió durante la inmersión.

“La prioridad es encontrarla”, reiteró la fiscal, sintetizando el eje central de una causa que mantiene en vilo a la comunidad de Puerto Madryn y a toda la región.