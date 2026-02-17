Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de Sofía Devries, de 23 años, mantiene en vilo a Puerto Madryn y a su familia en la provincia de Buenos Aires. La joven fue vista por última vez mientras participaba de una práctica para obtener su titulación de buceo en aguas del Golfo Nuevo, frente a Punta Cuevas.

El operativo es encabezado por la Prefectura Naval Argentina, que desplegó medios de superficie, guardacostas, nadadores de rescate y buzos especializados para intentar localizarla en una zona cercana al Parque Submarino HU SHUN YU 809.

Sofía había viajado a Puerto Madryn junto a su pareja con el objetivo de completar una certificación de buceo.

Quién es Sofía Devries

Sofía Devries tiene 23 años y es oriunda de Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires. En redes sociales se presenta como creadora de contenido UGC, con publicaciones vinculadas a belleza, viajes y experiencias personales.

En su cuenta de Instagram (@sofidvs), compartía recomendaciones de maquillaje, destinos turísticos y también imágenes relacionadas con el buceo, actividad que practicaba desde hacía tiempo. En varios videos se la puede ver con traje de neoprene y realizando inmersiones en distintos puntos del país, especialmente en la Patagonia.

Cómo fue la desaparición en el Golfo Nuevo

El hecho ocurrió durante una inmersión frente a Punta Cuevas. Según la reconstrucción inicial, Sofía integraba un grupo que realizaba una práctica de titulación cuando, al momento de emerger, advirtieron que no había regresado a la superficie.

Prefectura busca a Sofía en el mar argentino sobre las costas del Golfo Nuevo, en Chubut.

De acuerdo con lo informado por el jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura, Adrián Wagener, la principal hipótesis que se analiza es que la joven podría haber atravesado una situación de pánico bajo el agua o haber realizado una maniobra incorrecta propia de la falta de experiencia.

Su pareja de buceo logró ascender y alertó que la joven se encontraba en una “situación complicada”. El instructor descendió en reiteradas oportunidades para intentar ubicarla, lo que provocó que superara los tiempos de fondo recomendados.

El operativo de búsqueda en Puerto Madryn

Tras la denuncia, la Prefectura activó el protocolo de emergencia y desplegó un amplio rastrillaje en el Golfo Nuevo. Las tareas incluyeron recorridas en superficie y descensos estratégicos en el área donde se produjo la inmersión.

El operativo fue suspendido momentáneamente durante la noche por falta de visibilidad y se retomó a primera hora del martes, condicionado por las condiciones meteorológicas y del mar.

Desde la fuerza indicaron que el procedimiento es considerado crítico y prioritario, por lo que se utilizan todos los recursos disponibles para intentar dar con Sofía Devries.

Tres personas hospitalizadas tras la inmersión

Las otras tres personas que participaron de la actividad fueron trasladadas al Hospital Andrés Isola.

Dos de ellas permanecieron en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión, mientras que la tercera quedó internada en observación. El instructor también debió recibir asistencia médica luego de haber bajado varias veces en busca de la joven y exceder los tiempos de permanencia bajo el agua.

Investigación judicial en curso

En paralelo al operativo de búsqueda, interviene la Justicia de Chubut para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la desaparición.

Se analizan los protocolos aplicados durante la práctica, el accionar de los responsables de la actividad y la documentación correspondiente a la excursión. Mientras tanto, familiares y amigos aguardan novedades con la esperanza de que el operativo arroje resultados positivos en las próximas horas.