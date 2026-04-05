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La ciudad de Puerto Madryn volvió a ser escenario de uno de los eventos más impactantes de la Semana Santa: el tradicional Vía Crucis Submarino, que en su edición número XXII reunió a más de 100 buzos y cientos de espectadores en una ceremonia que combina fe, naturaleza y comunidad.

Esta celebración, única a nivel mundial, se realizó por primera vez en el año 2000 y cuenta con la bendición del Papa Francisco desde 2014, lo que la posiciona como uno de los eventos religiosos más importantes de la región.

Un recorrido entre tierra y mar

El Vía Crucis comenzó el sábado 4 de abril desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, frente a la plaza central de la ciudad, y avanzó por distintas calles hasta llegar al muelle Muelle Comandante Luis Piedra Buena. Allí, como cada año, tuvo lugar el momento más esperado: el tramo submarino.

A unos ocho metros de profundidad, buzos profesionales transportaron la cruz iluminada mientras un sacerdote relataba la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo utilizando un hidrófono, un micrófono submarino que permitió seguir la ceremonia tanto desde el agua como desde la superficie.

El evento fue acompañado por kayakistas, embarcaciones y cientos de personas que se congregaron en la costa y el muelle, generando una atmósfera única que se intensificó al atardecer, cuando las luces de la cruz y los equipos de buceo iluminaron el mar.

Una edición especial con fuerte carga simbólica

La edición 2026 tuvo una particularidad: por cuestiones organizativas, el Vía Crucis submarino se realizó el sábado, separado del tradicional recorrido terrestre del viernes. Por ello, las 14 estaciones se desarrollaron íntegramente en el muelle.

A diferencia de otros años, en vez de un Jesús personificado por algún voluntario madrynense, la cruz fue transportada por veteranos de la Guerra de Malvinas. Ramón Carrera, excombatiente, expresó su emoción al participar: “Fue un privilegio, una forma de resignificar nuestra historia a través de la fe y la camaradería”.

Entre los protagonistas habituales se destacó “Pinino” Orri, reconocido buzo local y pionero del evento, quien volvió a participar con su clásica escafandra. “El mar nos acompañó, estaba lleno de peces y con una claridad impresionante”, comentó tras finalizar la inmersión.

Reconocimiento a la difusión

En esta edición, también se reconoció el trabajo de LU17 Radio Golfo Nuevo por su histórica cobertura del evento. La emisora ha sido clave para llevar la ceremonia a toda la comunidad, permitiendo que quienes no pueden acercarse al muelle también formen parte de esta experiencia única.

Cabe destacar que LU17 Radio Golfo Nuevo es pionera en transmisiones desde el mar: hace 40 años fueron los responsables de la primera transmisión radial subacuática realizada en 1986 desde las aguas del Golfo Nuevo, en Puerto Madryn. Aquel hecho, que combinó audacia, creatividad y un gran despliegue técnico, fue declarado de interés municipal y se emitió en simultáneo con LU12 Radio Río Gallegos, logrando una histórica comunicación con un buzo en plena inmersión.

El Vía Crucis Submarino no solo es una manifestación religiosa, sino también un símbolo de identidad local que combina espiritualidad, tradición marítima y participación comunitaria, consolidándose año tras año como uno de los eventos más singulares del mundo.