Desaparición de una funcionaria provincial en Santa Cruz

La Policía de Santa Cruz busca intensamente a Silvia Erichsen (46), actual funcionaria del Gobierno provincial, junto a Luis Martín Paredes (52) y Heitan Paredes (8), su hijo. Los tres se encuentran desaparecidos desde hace horas, luego de haber partido desde Puerto San Julián con destino a la estancia Don Raúl, ubicada en la zona rural de Perito Moreno.

Erichsen se desempeña como Directora Provincial de Gestión e Integración Territorial con sede en Puerto San Julian, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a cargo de Luisa Elizabeth Cárdenas. Además, fue candidata a concejal por el partido SER Santa Cruz, espacio político liderado por el actual gobernador Claudio Vidal, en las elecciones de 2023.

La última vez que fueron vistos

Según el informe policial, la familia viajaba en una camioneta Chevrolet S10 doble cabina color blanca, dominio PEN-813, con una estructura de madera en la caja. Salieron desde Puerto San Julián rumbo a la estancia Don Raúl, pero no llegaron a destino y desde entonces no se sabe nada de ellos.

El caso encendió la alarma en toda la provincia. Diversas dependencias policiales de Santa Cruz trabajan en el rastrillaje de rutas y caminos rurales, especialmente en el trayecto que une San Julián con la zona norte, donde se esperaba que arribaran.

Descripción de los tres desaparecidos

Las autoridades difundieron las características físicas de las personas buscadas con el objetivo de facilitar su identificación:

Silvia Erichsen: 1,60 metros de estatura, tez morocha, ojos marrones, pelo corto rubio. Tiene un tatuaje de una flor tipo tulipán en un dedo de una mano y otro con forma de araña en la mano restante.

1,60 metros de estatura, tez morocha, ojos marrones, pelo corto rubio. Tiene un tatuaje de una flor tipo tulipán en un dedo de una mano y otro con forma de araña en la mano restante. Luis Martín Paredes: 1,61 metros de estatura, tez morocha, ojos marrones y pelo corto negro. Posee un tatuaje de un puma en la muñeca derecha y otro de una cruz en el cuello.

1,61 metros de estatura, tez morocha, ojos marrones y pelo corto negro. Posee un tatuaje de un puma en la muñeca derecha y otro de una cruz en el cuello. Heitan Paredes, el niño de 8 años, mide aproximadamente 1,30 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y pelo corto rubio.

La Comisaría Primera de Puerto San Julián es la unidad policial a cargo de la investigación y de coordinar la búsqueda junto a fuerzas locales y provinciales.

Pedido urgente de colaboración ciudadana

Desde la Policía de Santa Cruz solicitaron la colaboración inmediata de la comunidad. Cualquier información que pueda aportar datos sobre los desaparecidos o sobre el vehículo Chevrolet S10 blanca debe ser comunicada de forma urgente.

Los canales habilitados son los siguientes:

Línea de emergencia 911 (disponible las 24 horas).

Teléfono de la Comisaría Primera de Puerto San Julián: 2966 44-6886.

O bien, acercarse a la comisaría más cercana.

Amplio operativo en marcha

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz y la Policía provincial trabajan de manera conjunta en un amplio operativo de búsqueda, que incluye rutas, caminos rurales y zonas de difícil acceso entre Puerto San Julián y Perito Moreno.

Fuentes del Gobierno provincial confirmaron que se mantiene un seguimiento permanente del caso, dado que entre los desaparecidos se encuentra una funcionaria activa de la gestión de Claudio Vidal.

Las autoridades insisten en que cada dato o testimonio puede resultar clave para dar con Silvia Erichsen, Luis Martín Paredes y el pequeño Heitan, cuyo paradero sigue siendo desconocido.