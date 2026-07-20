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Con un resultado increíblemente ajustado, la anémona marina, Bunodactis sp. ganó la Copa Mundial de Nuevas Especies que organizó Ocean Census.

Ocean Census, la Alianza para el Censo Oceánico es una red en constante crecimiento de científicos, gobiernos, institutos marinos, museos, organizaciones filantrópicas, empresas tecnológicas, medios de comunicación y socios de la sociedad civil que trabajan juntos para acelerar el descubrimiento de especies.

La anémona Bunodactis sp., que fue recolectada en 2012 en Puerto San Julián en la provincia de Santa Cruz fue la representante argentina.

El descubrimiento

Durante el trabajo de campo, el equipo científico observó juveniles de Bunodactis sp. saliendo de la boca de esta especie. Muchas de las descripciones originales de anémonas de mar en el Atlántico Sudeste fueron hechas en los siglos XIX y XX por investigadores de otros países. Al respecto, el taxónomo principal Agustín Garese sostuvo que este trabajo es una oportunidad importante para que los científicos argentinos estudien y documenten su propia biodiversidad.

En la competencia, Bunodactis sp. superó a Parazoanthus franciscae de España, una de las especies de coral descritas más recientemente en el mar Mediterráneo, en la primera etapa, a Tylaster sp. de Noruega, una estrella de mar que fue hallada a una profundidad de alrededor de 3000 m durante el Censo Oceánico, en los Cuartos de Final, y a Rhinobatos sp., un pez guitarra descubierto frente a las costas de Tanzania y Mozambique, en Semifinal.

Parazoanthus franciscae de España.

Rhinobatos sp. pertenece a un grupo distintivo de animales que comparten características tanto de los tiburones como de las rayas. La familia de los peces guitarra (Rhinobatidae) figura entre los 10 grupos de vertebrados más amenazados, con dos tercios de sus especies clasificadas como amenazadas.

En la final, la anémona argentina se enfrentó a Stenothoe sp. El anfípodo, documentado por Carlos Enrique Paz Ríos, proviene del Arrecife Alacranes, en el Golfo de México. Se trata de un diminuto viajero marino que habita entre las macroalgas de estructuras artificiales, como boyas, cabos a la deriva o cascos de barcos.

Stenothoe sp. de Mexico resultó subcampeón.

De acuerdo a lo informado por Ocean Census, “Stenothoe sp. mantuvo una fuerte ventaja en Facebook, pero fue el alto volumen de votos de Instagram lo que finalmente decidió la victoria. Felicitaciones al científico Dr. Carlos Paz por obtener el segundo lugar en la competencia”.

Además, agradecieron la participación del público. “Gracias a todos los que se unieron al torneo, esperamos que haya sido mucho menos estresante que ver a su país en la Copa Mundial de Fútbol y esperamos que hayan disfrutado de descubrir más sobre algunas de las nuevas especies descubiertas y registradas en el Censo Marino”.

Por último, destacaron el reconocimiento “a todos los taxonomistas y científicos marinos, representados por sus descubrimientos de especies en el torneo. Su trabajo es invaluable, ya que mejoramos nuestra comprensión de la biodiversidad marina”.