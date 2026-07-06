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Mientras millones de personas siguen los partidos del Mundial 2026 en las canchas de fútbol, hay otra copa mundial que se está desarrollando bajo el mar.

Hace dos semanas, Ocean Census dio inicio a la Copa Mundial de Nuevas Especies en la que Argentina tiene representante y es santacruceña.

Ocean Census, la Alianza para el Censo Oceánico es una red en constante crecimiento de científicos, gobiernos, institutos marinos, museos, organizaciones filantrópicas, empresas tecnológicas, medios de comunicación y socios de la sociedad civil que trabajan juntos para acelerar el descubrimiento de especies.

Representando a Argentina participa la anémona Bunodactis sp., que fue recolectada en 2012 en Puerto San Julián en la provincia de Santa Cruz.

En la primera etapa, Bunodactis sp. superó a Parazoanthus franciscae de España, una de las especies de coral descritas más recientemente en el mar Mediterráneo, lo que demuestra que incluso uno de los mares mejor estudiados del mundo aún esconde tesoros por descubrir.

Así está la Copa Mundial de Nuevas Especies.

P. franciscae puede colonizar esponjas, incluso invadiendo sus ósculos para obtener refugio, mientras usa las células urticantes de sus tentáculos para capturar plancton y pequeños crustáceos que pasan, pero a pesar de ser un rival de categoría, no pudo superar a la anémona que vive en la zona intermareal y que a fuerza de votos en los comentarios de las redes sociales de Ocean Census, avanzó a la siguiente etapa.

Durante el trabajo de campo, el equipo científico observó juveniles de Bunodactis sp. saliendo de la boca de esta especie. Muchas de las descripciones originales de anémonas de mar en el Atlántico Sudeste fueron hechas en los siglos XIX y XX por investigadores de otros países. El taxónomo principal Agustín Garese sostiene que este trabajo es una oportunidad importante para que los científicos argentinos estudien y documenten su propia biodiversidad.

Bunodactis sp. representa a Argentina en la COpa Mundial de Nuevas Especies.

En los Cuartos de Final, la anemona argentina se enfrentará a Tylaster sp. de Noruega, una estrella de mar que fue hallada a una profundidad de alrededor de 3000 m durante el Censo Oceánico.

La taxónoma Pamela Rivadeneira estuvo a bordo y estudió esta expedición en Noruega. “Cuando encontré la estrella de mar por primera vez, no se parecía a nada que hubiera visto antes. Empecé a revisar las descripciones de las familias, y cuando finalmente llegué al género Tylaster, descubrí que la referencia clave estaba escrita en noruego mezclado con danés, ¡lo que me hizo imposible de entender! Afortunadamente, una de las integrantes de nuestro equipo, Ida, es hablante nativa de noruego. Gracias a su ayuda con la traducción, pude determinar que la nueva especie pertenecía a Tylaster”, manifestó.