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Punta Arenas ya vive las Fiestas Patrias de Chile 2026. Pasadas las 20 horas del jueves, dos de los principales espacios habilitados para los festejos abrieron oficialmente sus puertas con cuecas, chamamé, música en vivo y la presencia de autoridades regionales y comunales.

El inicio tuvo como escenarios la fonda El Wirwiliento, ubicada en el Domo Costanera del Río de las Minas, y la fonda oficial Ceache’í, instalada en el gimnasio del Club Deportivo Sokol Croata. Ambas fueron inauguradas mediante sendos cortes de cinta encabezados por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra.

La jornada estuvo acompañada por presentaciones folclóricas y un amplio marco de público, mientras las fondas comenzaban a recibir a quienes eligieron estos espacios para celebrar durante el fin de semana largo.

Pañuelos al viento y el primer pie de cueca

Uno de los momentos centrales de la inauguración fue el tradicional pie de cueca. Las autoridades se sumaron al baile nacional chileno, en una escena que también tuvo entre sus protagonistas al alcalde Radonich, al concejal José Becerra y al jefe de la División de Administración del Gobierno Regional, Diego Sierpe.

eL alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra en las Fiestas Patrias.

Farías Guerra llegó a la actividad con vestimenta de huasa y participó del baile junto a las autoridades presentes. Desde la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena destacaron posteriormente la participación de la funcionaria en la apertura de las fondas y el inicio de las celebraciones.

La cueca compartió protagonismo con otros ritmos durante la noche. En el Sokol, el chamamé mezclado con cumbia animó la jornada y acompañó la apertura de las actividades de la fonda Ceache’í.

El festejo también tuvo una dimensión institucional. Al entregar su mensaje por las Fiestas Patrias, la delegada presidencial señaló: “Yo creo que estas fiestas nos hacen a nosotros pensar como chilenos en una unidad, tanto familiar, en una unidad de país, y ver hacia dónde queremos mirar el día de mañana”.

Las dos fondas oficiales que abrieron sus puertas

El Wirwiliento funciona en el Domo Costanera del Río de las Minas y tiene entre sus organizadores a Patricio Andrade, quien explicó que se trata de un emprendimiento familiar con alrededor de 15 años de experiencia en eventos rancheros y que esta es su segunda fonda.

El recinto comenzó sus actividades durante la noche y tiene prevista la participación de agrupaciones como Arrebato Ranchero, de Chiloé; Embrujo y su Banda, de Calbuco; y Pioneros del Sur, de Punta Arenas.

La otra fonda oficial es Ceache’í, en el gimnasio del Club Deportivo Sokol Croata. El recinto fue además objeto de una fiscalización previa por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Seremi de Salud de Magallanes, que revisaron las condiciones eléctricas, de gas, sanitarias y de infraestructura antes del comienzo de las actividades.

Las inspecciones incluyeron la revisión de instalaciones eléctricas, sistemas de gas, cadena de frío, disposición de alimentos y servicios higiénicos. Las autoridades señalaron que estas verificaciones también se extenderían a otras ramadas y fondas habilitadas durante las celebraciones.

Siete fiestas autorizadas en Punta Arenas

Claudio Radonich informó que son siete las fiestas que cuentan con autorización municipal en Punta Arenas y que dos de ellas corresponden a las ramadas oficiales inauguradas durante la noche del jueves.

El municipio llamó a la comunidad a optar por espacios establecidos y autorizados para disfrutar de las actividades. También recordó la importancia de mantener las tradiciones asociadas a estas fechas, entre ellas la colocación de la bandera chilena en los hogares.

El alcalde pidió además que el emblema nacional permanezca izado hasta después del 21 de septiembre, jornada en la que se conmemora la llegada de la goleta Ancud y la incorporación de estas tierras australes y del estrecho a Chile.

Controles y prevención durante las celebraciones

La apertura de las fondas estuvo acompañada por un llamado de las autoridades a mantener medidas de prevención durante todo el fin de semana.

El seremi de Gobierno, Ángel Roa, puso el foco en los riesgos vinculados al consumo de alcohol y la conducción. Entre sus recomendaciones estuvo una consigna directa: “Si van a beber, no conduzcan”.

El jefe de Zona de Carabineros de Magallanes y la Antártica Chilena, general Marco Alvarado Díaz, informó que se desplegarán servicios preventivos tanto en Punta Arenas como en las distintas comunas de la región. El operativo contempla controles vehiculares y fiscalizaciones durante los días de celebración.

“Lo que buscamos es que el día domingo, cuando terminen nuestras fiestas, podamos dar buenas noticias”, señaló el general Alvarado.

En paralelo, durante los días previos al inicio de las Fiestas Patrias se reforzaron los controles sobre la comercialización y traslado de alimentos. La Seremi de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informaron el decomiso de más de 180 kilos de carne en distintos procedimientos realizados en Magallanes.

Los operativos apuntaron a detectar productos de origen irregular y verificar su trazabilidad sanitaria, con controles en rutas rurales, frigoríficos, carnicerías, accesos a las ciudades y cruces de barcazas.

La música también anticipó las celebraciones

El ambiente de Fiestas Patrias también se instaló en la Universidad de Magallanes. La Orquesta Sinfónica de la UMAG ofreció un concierto dedicado a la música chilena en el patio de las Facultades de Ingeniería y Ciencias, con una masiva asistencia.

Bajo la dirección del maestro Ricardo Colima Acuña, la agrupación presentó obras de compositores nacionales como Vicente Bianchi, Víctor Jara, Guillermo Rifo y Francisco Flores del Campo, además de piezas vinculadas a La Pérgola de las Flores.

La presentación contó con la participación de la solista Aracely Andrade, el tenor Víctor Escudero y los coros Arte Vocal y Cantares de España, dirigidos por Manuel Rodríguez B.

Colima destacó la importancia de acercar este repertorio al público. “Es importante dar a conocer la música nuestra, la música de Chile, que siempre es medio olvidada”, señaló.

El concierto formó parte del inicio del ciclo de presentaciones de la Orquesta Sinfónica UMAG para el segundo semestre, que contempla actividades en distintas localidades de la región.

Tedeum y Parada Militar, los actos centrales de este viernes

Luego de la apertura de las fondas y de las actividades culturales, este viernes 18 de septiembre continúa el programa oficial de las Fiestas Patrias en Punta Arenas.

A las 10 de la mañana se realizará el tradicional Tedeum en la Catedral de Punta Arenas. Posteriormente, pasadas las 11, está prevista la Parada Militar en la Plaza Muñoz Gamero, uno de los actos centrales de la jornada.

De esta manera, la capital de Magallanes inició oficialmente su calendario dieciochero con cuecas, chamamé, música, gastronomía y actividades tradicionales, mientras las autoridades mantienen el llamado a celebrar en espacios habilitados y con medidas de prevención durante todo el fin de semana largo.

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