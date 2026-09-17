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En Barcelona, España, falleció este 16 de septiembre el otorrinolaringólogo y cirujano, activista, montañero y aventurero, Oriol Domenc i Llavallol, a los 102 años.

El profesional se desempeñó en las ciudades patagónicas de Ushuaia, Río Grande, Punta Arenas, Puerto Natales, Comandante Luis Piedra Buena y en Río Gallegos.

En calle Piedra Buena Nº32 de la capital santacruceña tuvo su casa-consultorio. La clínica funcionaba en la primera pieza a la derecha de un largo pasillo y en la habitación frente a ésta había una cama para los pacientes que requerían reposo post operatorio, consigna en un artículo el medio chileno La Prensa Austral.

Llegó a Argentina en 1952. En España había estado preso y había sido sometido a consejos de guerra. Vivió durante nueve meses en la Antártida, siendo el segundo español allí y el primer hombre en llegar a la cima del Monte Plymouth en la isla Greenwich.

Posteriormente volvió a Europa, se casó con Mercedes Elizalde Bertrand, quien era su asistente y regresó a Argentina.

Migró defitivamente de Argentina en 1970 y enviudó en 2013.

Un siglo de aventuras de un intrépido doctor

“Un siglo de aventuras de un intrépido doctor” se titula el artículo firmado por Rosa Bosch y publicado hace apenas tres meses en La Vanguardia que se reproduce a continuación.

Un barcelonés que atesora una vida de película, Oriol Domènec Llavallol, de 102 años, es el socio número 1 del Centre Excursionista de Catalunya (CEC), que el próximo 26 de noviembre inicia las celebraciones de su 150 aniversario. Dos semanas y media antes, el día 9, se cumplirán 103 años del nacimiento del protagonista de esta crónica, un otorrinolaringólogo y cirujano, activista, montañero y sobre todo aventurero con muchas historias por contar. Domènec rememora pausadamente episodios de su trepidante existencia, una tarde primaveral en su casa de la Diagonal, repleta de recuerdos, archivos y fotos de sus escaladas, de su etapa como médico en una base de la Antártida y de su día a día en la Patagonia.

Su incursión en la Antártida y su cumbre del monte Plymouth, en la isla de Greenwich, a principios de la década de los 50, merecieron la portada de La Vanguardia del 22 de abril de 1954, tal como puede verse en la imagen de la derecha. Domènec, que formaba parte de un pequeño grupo antifascista , tuvo que huir de Barcelona tras pasar por varias prisiones. “En los años 40 colgaba senyeres en el Palau de la Música, en la Sagrada Família, en Montserrat y en otros sitios”, comenta. “Al acabar la carrera empecé a trabajar en el hospital de Sant Pau con un cirujano que me sugirió marchar a Argentina. Tuve que viajar con un pasaporte falso, el de mi primo Eduard Font Domènec, que había muerto en una accidente de escalada. En Buenos Aires vi un cartel en el que pedían médicos dispuestos a ir a la Antártida. Me presenté y me aceptaron”, detalla.

Su destino fue una base de la isla de la Media Luna, “pequeñita, pero preciosa”. “Un día llegó un cable explicando que en una isla cercana, Greenwich, mucho más grande que la nuestra, un enfermero chileno se había roto la pierna, sufría gangrena y podía morir. Fuimos en trineo atravesando un mar helado hasta la base Capitán Arturo Prat de Chile. Le amputé la pierna y lo salvé. Me quedé unos días pendiente de él hasta que llegó un barco argentino y zarpamos”, explica con todo lujo de detalles. La historia no acabó aquí. Ya a bordo les avisan de un caso de difteria en otra embarcación que navegaba por la zona y allí fueron.

“Sí, he tenido una vida divertida –confiesa con cierta picardía–, pero ya no queda nadie de mi promoción, la clave de mi longevidad ha sido trabajar como un animal, cada día hasta las 12 de la noche”. Junto al salón muestra la amplia sala de consulta en la que a su regreso a Barcelona recibía a sus pacientes. “Mi última operación fue a los 90 años y un mes”, afirma.

Domènec mira en un atlas la isla de Greenwich. Foto: Andreu Esteban/La Vanguardia

Durante su etapa en el hospital de Sant Pau acudía de vez en cuando a una zona de barracas del Besòs donde conoció a Mercedes Elizalde, con la que viviría no pocas odiseas. “Jóvenes bien de Barcelona iban allí a hacer caridad, una de ellas era Mercedes, con quien después de la huida mantuve contacto por carta”.

Tras su periplo antártico regresó a Europa, a Alemania, donde años antes había estudiado, y fraguó el reencuentro con Mercedes en Vigo. Ella, diez años menor, se escapó de Barcelona y ambos alcanzaron Portugal a nado por el río Miño. La realidad siempre supera a la ficción. Llegaron a Lisboa y se casaron contra la voluntad de los Elizalde, en octubre de 1956. Pero la alegría duró poco. Mercedes, de 23 años, en una época en que la mayoría de edad estaba fijada en los 25, fue retenida y enviada de vuelta a Barcelona. “La ingresaron en un centro para chicas rebeldes con monjas, en la calle Roger de Flor. Al cumplir los 25 nos reunimos en la Patagonia”.

Oriol tiene palabras de elogio para Mercedes, una mujer valerosa perteneciente a una influyente familia burguesa que cambió su destino por otro muy incierto. Falleció en el 2013. “Ella era mucho mas valiente que yo, los dos aprendimos a pilotar avionetas en Ushuaia”, rememora.

Domènec, tercero por la izquierda, en una salida a la montaña. Foto: Andreu Esteban/La Vanguardia

La pareja se asentó en la Patagonia, compraron una gran hacienda con ovejas, bautizada con el nombre de Canigó, que ampliaron hasta las 20.000 hectáreas y que ahora gestiona uno de los cinco hijos que tuvo con Mercedes. “Los dos primeros fallecieron, uno de parto y el segundo a los tres meses”. Domènec ejerció de médico en Ushuaia y Río Gallegos, cobró notoriedad con exitosas intervenciones y realizó una azarosa incursión la selva paraguaya.

“En la Patagonia escalé cumbres sin nombre. En Catalunya empecé a hacer montaña con Mossén Batlle, íbamos al Figaró, y después fui mucho a Montserrat, era nuestra escuela, subí con Jordi Casasayes, un gran escalador, el Cavall Bernat, el 4 de septiembre de 1943, también La Mòmia, La Prenyada…, y el Pedraforca”, repasa mostrando fotos. Sonríe cuando encuentra la imagen del día que coronó el Cavall Bernat con un perrito a cuestas. En el 2022, meses después de la muerte de una montañera legendaria, Carme Romeu, a los 101 años, Domènec pasó a ser el socio número 1 del CEC.

Domènec muestra una foto con su hijo, sus dos hijas y un nieto. Foto: Andreu Esteban/La Vanguardia

Su vida, y la de Mercedes, dan para muchísimo más, estas líneas son un breve resumen. En los 90, cumplidos los 70, viajó a una Bosnia en guerra para ofrecer su apoyo como médico, ha sido un innovador en el campo de la otorrinolaringología y la cirugía y ha mantenido su activismo soberanista. El amplio piso barcelonés que habita solo es una gran caja de recuerdos de más de un siglo.