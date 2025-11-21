El fin de semana XXL por el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional que inició este viernes, comenzó con movimiento en el Paso Internacional Integración Austral que conecta a Río Gallegos con Punta Arenas.

Mientras en Chile comienzan a observar un “enfriamiento” en el turismo de compras, en Argentina consideran que el movimiento para esta época del año es el esperado.

Desde el Paso Fronterizo indicaron a La Opinión Austral que este viernes por la mañana hubo “un incremento grande” especialmente en transporte de larga distancia tanto de turismo argentino como de otros países.

“El colectivo de hoy salió completo”. LEO, ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA TERMINAL

El horario habilitado es de 08:00 a 22:00 y en diciembre se extenderá hasta las 00.00.

En la terminal de Río Gallegos, Leo, quien brinda atención al cliente en las oficinas, confirmó a La Opinión Austral: “El colectivo de hoy salió completo. Tiene 58 butacas y está volviendo de la misma manera. La mayoría elige Punta Arenas por las compras, el fin de semana largo, además, al acercarse las fiestas casi siempre van en esta época para poder aprovechar los precios”.

En cuanto a qué expectativas tienen para los próximos días, indicó que la mayoría de los pasajeros compra los pasajes sobre la hora.

“En esta época el movimiento es bastante, ya empezamos con la temporada alta, muchos toman vuelos en Punta Arenas”, acotó.

“En Chile, prevemos un impacto menor en las ventas argentinas”. FRANCISCO IRARRÁZAVAL, CEO DE FALABELLA RETAIL

Mientras tanto en Magallanes, tanto Falabella como la Cámara Nacional de Comercio (CNC) observan cambios en el flujo de compras.

El CEO de Falabella Retail, Francisco Irarrázaval, advirtió un ajuste evidente en la contribución que está realizando la demanda argentina a las ventas. “En Chile, prevemos un impacto menor en las ventas argentinas, que disminuirán uno a dos puntos porcentuales en el total de las ventas”, señaló.

Por su parte, la CNC confirmó que esto ya se está reflejando en sus indicadores. Según Bernardita Silva, gerenta de Estudios, existe una “moderación clara” del flujo argentino, visible en el Índice de Ventas Presenciales.

Al respecto, Silva explicó que la desaceleración se debe a una menor brecha cambiaria y un “gasto más contenido” por parte del consumidor argentino.