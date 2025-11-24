Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, a los 74 años de edad, falleció el periodista, investigador y escritor magallánico Carlos Vega Delgado. Vega Delgado, egresó de la Universidad de Concepción en 1971 y trabajó en la radio La Voz del Sur y en los diarios La Prensa Austral y El Magallanes, entre otros.

Su visión también se materializó en la creación de la revista Impactos, una de las publicaciones de investigación patrimonial histórica más relevantes que ha producido Magallanes. Entre 1989 y 2003, Impactos publicó 120 números.

A finales de la década de los ochenta, fundó la imprenta y editorial Atelí, que rápidamente se convirtió en un faro para las nuevas voces literarias y un actor clave en la difusión del patrimonio regional.

Además, fue autor de novelas como “La leyenda de Pascualini” (1993) hasta crónicas como “El crimen del Cerro de la Cruz” (1994), pasando por cuentos, testimonios y ensayos históricos.

Entre sus obras más destacadas se encuentran “Cuando el cielo se oscurece. (Samán arkachoé). Historia de vida, testimonio alacalufe de Alberto Achacaz Walakial” (1995), “La masacre en la Federación Obrera de Magallanes. El movimiento obrero patagónico-fueguino hasta 1920” (1996), y la coautoría de obras como “El juicio de Cambiazo” (2004) y “Vejámenes inferidos a indígenas de Tierra del Fuego”, tomos II y III (2002 y 2013).

Legado

En el marco del Día del Periodista en Chile, que se conmemora cada 11 de julio, Vega Delgado fue reconocido en un homenaje organizado por el Consejo Regional Magallanes y de la Antártica Chilena del Colegio de Periodistas de Chile, donde destacaron su invaluable contribución a la cultura y al desarrollo de la profesión en Magallanes y toda la Patagonia.

El escritor Pavel Oyarzún no dudó en calificar a Atelí como “la mayor empresa cultural de los últimos 40 años, con la mayor capacidad de irradiar cultura a toda la Patagonia. En torno a la mesa de Vega se cuajaron los temas de investigación y culturales de Magallanes, siendo un innovador y un ejemplo a seguir para los jóvenes de la época”.

Elías Barticevic, presidente local del Colegio de Periodistas, enfatizó: “Carlos fue un formador, enseñó el oficio del periodismo y la investigación”.

“Él puso en la agenda regional temas cruciales como el estudio de los pueblos originarios, los movimientos obreros, la preocupación ambiental y el desarrollo científico. Este reconocimiento de sus pares es un acto de justicia, memoria y patrimonio”, agregó en ocasión del homenaje.