Eran las últimas horas del miércoles 26 de julio de 1995 cuando comenzó a nevar copiosamente para cubrir de blanco a Río Gallegos.

Al día siguiente, las rutas de acceso a la capital santacruceña estaban clausuradas por la acumulación de nieve, se habían suspendido los vuelos y la ciudad estaba aislada.

Habían 75 cm. de nieve, ráfagas que llegaban a los 70 km. por hora y una sensación térmica de 22 grados bajo cero, así se presentaba la primera jornada de la que sería recordada como la “Nevada del Siglo” o la “Nevada del ’95” para los nacidos y criados.

“RÍO GALLEGOS AISLADA Y EN EMERGENCIA”, titulaba La Opinión Austral en la histórica tapa del 28 de julio.

En plena década de los noventa, la radio y el diario eran los medios de comunicación principales. Así, durante toda la jornada de ese jueves, el personal de La Opinión Austral y de Radio LU12 AM680 se abocó a la cobertura y fue un nexo esencial con la comunidad.

La bajada del titulo principal relataba “la intensa nevada que comenzó en las últimas horas del miércoles y continuó durante toda la jornada de ayer cubrió de blanco la ciudad con una paca de sesenta centímetros. El intendente Alfredo Martínez refrendó el decreto de emergencia y constituyó la Junta Municipal de Defensa Civil. En las primeras horas de ayer el gobernador Néstor Kirchner concurrió a la intendencia para coordinar con el titular de la comuna un operativo conjuntos. Todas las rutas de acceso a esta capital permanecían clausuradas por acumulación de nieve. También fueron suspendidos los vuelos. Quedó virtualmente aislada la capital de Santa Cruz”.

De décadas anteriores se recordaban grandes nevadas como la de 1926, 1933, 1973 o 1985, pero ésta era la primera de magnitud de la década de los noventa y superior a todas las anteriores.

La acumulación de nieve rodeaba a las viviendas y cubría sus puertas mientras que los pocos autos que lograban arrancar, luego no podían circular o quedaban “encajados”.

Hubo rescates y vecinos evacuados que fueron alojados en el gimnasio Juan Bautista Rocha.

Para el viernes, ya no nevaba, pero la acumulación impedía la circulación de vehículos y peatones.

La Opinión Austral, que no se publicaba los domingos, el lunes 31 de julio titulaba: “Se quebró el aislamiento”.

“Con la llegada del vuelo de Austral en la mañana del sábado, se quebró el aislamiento que mantuvo inoperable durante 72 horas al Aeropuerto Internacional Fernández. A partir de hoy se abonarán los sueldos de la Administración Pública Provincial y también Municipal y la actividad será normal. Se descongestionaron las rutas de acceso, tornándose transitables con precaución. El pronóstico meteorológico indica para esta jornada, más nieve, vientos y bajas temperaturas”, explicaba la bajada.

Mientras el regreso del receso escolar se prorrogaba por 48 horas para los alumnos, la ciudad comenzaba a recuperar su ritmo normal tras un evento climatológico que creó recuerdos que décadas después aún están guardados en la memoria de los santacruceños.

Históricas imágenes de la Nevada del ’95

1 de 11 | Trabajos en la costanera de Río Gallegos. 2 de 11 | Desde el Municipio dieron la orden de cortar las cadenas de las hamacas para poder colocárselas a los vehículos de la comuna. 3 de 11 | 4 de 11 | 5 de 11 | 6 de 11 | Juntando nieve en calle Pellegrini. Detrás, el antiguo edificio de la Escuela Primaria N° 15. 7 de 11 | Imágenes tomadas por Ricardo Lesa en un sobrevuelo sobre Río Turbio, Rospentek y estancias de la zona. 8 de 11 | Una de las fotografías tomadas por el reportero gráfico Jorge Ibáñez. Foto: Jorge Ibáñez/La Opinión Austral 9 de 11 | Desde el aire, imágenes tomadas por Hermida durante la Nevada del Siglo. 10 de 11 | 11 de 11 |

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