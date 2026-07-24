Tras varios días de encontrarse internación en coma farmacológico en el Hospital Regional de Río Gallegos, este 23 de julio, a los 74 años, falleció Oscar Trucco, dirigente del automovilismo, referente político y hombre ligado a los medios de comunicación, habiendo sido subsecretario de Telecomunicaciones de Santa Cruz y director de Radio LU12 AM680 Río Gallegos.

Este viernes, tuvo lugar el velatorio y posteriormente, el sepelio en el cementerio local, donde familiares, amigos y la comunidad en general le dio el último adiós.

“Cuando me enteré de la infacta noticia un gran pesar me causó”, admitió Pablo Noguera a La Opinión Austral, quien destacó su rol en las filas fundacionales de la agrupación justicialista de “Los Muchachos Peronistas”.

“Para todos aquellos que conocimos a Oscar, hoy es un día que se siente porque ha sido un hombre que toda su vida la ha dado así a los demás. Podemos decirle que cuando estés muerto, si no quieres caer en el olvido, escribe cosas dignas de leerse o haz cosas dignas de escribirse. Creo que Oscar ha escrito en la historia de Río Gallegos un quehacer que todos los sectores, llámese deportivos, políticos, culturales, religiosos, donde sea, lo recuerdan como un hombre de servicio hacia los demás. Es un ejemplo de trabajo, ese era Oscar”, afirmó

“Estoy apenado, pero ha sido un hombre increíble para nuestra sociedad”, concluyó.

Este viernes, los restos de Oscar Trucco fueron trasladados al cementerio. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

En el ámbito deportivo, Oscar Trucco fue secretario del Automóvil Club Río Gallegos (ACRG). Entre sus principales aportes se destacaron la modernización de la infraestructura del autódromo y las gestiones para concretar la llegada de categorías nacionales como el Turismo Carretera y el Turismo Nacional. Una de sus últimas apariciones públicas fue el pasado 28 de marzo, durante la asamblea general del ACRG, donde se aprobó el balance institucional y se presentó la nueva comisión directiva. En esa oportunidad, Trucco fue designado nuevamente como secretario de la institución, acompañando la gestión encabezada por el presidente Sebastián Gómez.

Gabriela, esposa de Oscar Trucco, despidiéndose. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Alberto Ledesma, en diálogo con el periodista deportivo Carlos Zapico, recordó: “Estuvimos laburando junto a la par por el automovilismo en el Automóvil Club participamos de varias comisiones directivas. Fuimos compañeros en el autódromo, el secretario, yo en mi función de adjunto”.

Ledesma se lamentó: “Es muy triste despedirlo así, no me lo esperaba, me agarró de sorpresa porque llegué hace unos días de Buenos Aires y me encontré con la novedad de que estaba bastante complicado, era renegado”.

“Llevaba su trabajo en el autódromo con mucha pasión. Creo que hay muy pocas personas que conocen el autódromo realmente como él, era el primero que llegaba y el último que se iba, estaba todos los días”, manifestó.

La comunidad le brindó el último adiós a Oscar Trucco. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“Es una pérdida muy grande para el Automóvil Club de Río Gallegos y casi casi que no lo vamos a poder reemplazar, pero lo importante es que Diosito le va a dar su descanso, su merecido descanso. Lo despedimos con un orgullo muy grande y un honor inmenso de haber trabajado junto a él”, concluyó.