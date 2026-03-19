En el marco del 50° aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 en la República Argentina, desde la Comisión por la Memoria de Río Gallegos organizaron una serie de actividades para promover la reflexión y el ejercicio de la memoria colectiva.

En ese sentido, Ana Redona, referente del espacio, señaló: “Nosotros hace 42 años que estamos militando en esto, tras la dictadura más sangrienta que tuvo nuestro país”, en declaraciones a Radio LU12 AM680.

Respecto a la agenda, detalló que “este jueves 19, a las 18 horas, en ADIUNPA se proyectará el documental ‘Insurrección obrero estudiantil’, parte 1 de María Giovis”. Asimismo, indicó que “el viernes 20, también a las 18 horas, en ADIUNPA, se realizará la proyección de la película ‘Aún Estoy Ahí’, basada en el libro deMarcelo Rubén Paiva”.

Además, destacó que durante estas jornadas “se expondrán las fotografías de nuestros desaparecidos de Santa Cruz, porque muchos pensaban que acá no había pasado nada, y sí pasaron cosas gravísimas”.

Las actividades continuarán el lunes 23 con “una mesa redonda en la ADOSAC, titulada ‘A 50 años del Golpe Genocida’, con una charla debate sobre el negacionismo”, mientras que el martes 24 se realizará el acto central: “a las 12 horas en punto se leerá un documento que confeccionamos durante más de un mes, habrá micrófono abierto y luego actuarán bandas como Antihéroes,Tierra y Libertad, Las Hijas de la Luna, Nelson Ceballosy Sebastián González”.

En otro tramo de la entrevista, Redona también hizo un repaso histórico y cuestionó decisiones posteriores al retorno democrático: “Excepto el juicio de 1985, que fue muy importante, tampoco tuvo la sentencia que nosotros consideramos que debía tener”, expresó.

Asimismo, recordó que “luego vinieron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y más tarde el indulto de Carlos Menem. En relación a los gobiernos posteriores, mencionó a Néstor Kirchner y sostuvo que, si bien impulsó gestos simbólicos como bajar el retrato de Jorge Rafael Videla, desde su espacio consideran que “fue oportunismo político”, al señalar la falta de acompañamiento a las actividades de memoria en Santa Cruz durante su etapa como gobernador.

Por último, la referente advirtió sobre el escenario actual: “Con la asunción de Javier Milei, creemos que se intenta sentar las bases de un negacionismo del terrorismo de Estado”, y agregó que esa situación “ya se ve en la actualidad, por ejemplo, en las protestas de los jubilados”.

Finalmente, remarcó que la lucha por la memoria no se limita al pasado: “No solo nos referimos al golpe genocida del ‘76 y a los 30 mil desaparecidos, sino también a los desaparecidos sociales de hoy”, concluyó.