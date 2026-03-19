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La ingeniera agrónoma Carla Cepeda, de la Estación Experimental del INTA Santa Cruz, se refirió a la primera jornada para promocionar la carne de guanaco, que se realizará el viernes 10 de abril en Río Gallegos bajo el título “Carne de Guanaco: nueva identidad gastronómica de la Patagonia”, junto al Consejo Agrario Provincial y el frigorífico Montecarlo.

En diálogo con Radio LU12 AM680, explicó el trabajo que vienen desarrollando para posicionar este producto: “Realizamos una investigación científica desde INTA, junto con el frigorífico Montecarlo, que queríamos describir un perfil nutricional para lograr una etiqueta que acompañe los cortes en la comercialización”.

Asimismo, adelantó detalles del evento: “La actividad se realizará en el Galpón de la Rural y contará con un chef cocinando en vivo”, en una propuesta que busca acercar el producto al público y generar confianza en su consumo.

El guanaco tiene una carne magra, con menos grasas que otras especies.

Cepeda indicó que actualmente existen seis cortes disponibles y remarcó que el próximo paso será incorporar información nutricional visible: “Hoy en la actualidad son seis cortes y a partir de 2026, estos cortes van a salir con una etiqueta frontal que los va a describir en cinco parámetros: proteína, grasas totales, colesterol, hierro y ceniza”.

En ese sentido, subrayó que se trata de un proceso en desarrollo: “Esa va a ser una primera etiqueta porque el trabajo es mucho más amplio, es un trabajo que evaluamos minerales y perfil de ácidos grasos. Son varios parámetros que ayudan a comprender mejor qué tipo de carne es la carne de guanaco”.

Respecto a la aceptación del producto, reconoció ciertas barreras culturales: “Es verdad que hay cierta desconfianza o cuidado a la hora de comer carne de guanaco; en realidad es cultural”. Y añadió: “Argentina no es un país que se destaque por consumir carne de caza o carne de animal silvestre”.

Ing. Carla Cepeda, del Grupo de Investigación en Recursos Naturales del INTA.

En esa línea, sostuvo que la inserción en el mercado requiere estrategias adicionales: “Meter una carne en el mercado o un nuevo producto en el mercado en general siempre cuesta, entonces, hay que entrar con más herramientas para competir con las otras ofertas de carne que llevan años en el mercado”.

Sobre los estudios realizados, explicó las condiciones de producción: “En nuestros estudios evaluamos dos lugares diferentes de Santa Cruz, dos establecimientos. Trabajamos en frigorífico, los animales llegaron en pie. No son animales de caza, son animales que han pasado por todas las pautas, bajo las normas de buenas prácticas sanitarias, en un frigorífico habilitado”, lo que garantiza estándares de calidad.

La carne de guanaco empieza a ser recomendada hasta por los médicos: tiene menos contenido graso que otras.

Además, detalló el análisis comparativo de los cortes: “Evaluamos dos edades en el guanaco, adultos y juveniles, y dos cortes, el músculo longissimus dorsi y el cuadril, y nos dio más o menos homogéneo todo”, lo que indica uniformidad en sus ventajas nutricionales.

En cuanto a los valores obtenidos, destacó: “En proteínas son 24 gramos cada 100 gramos frescos, que para que se den una idea, el vacuno tiene entre 21 y 22, y el cerdo entre 20 y 21”, lo que posiciona a esta carne por encima de otras tradicionales.

También remarcó su bajo contenido graso: “Tiene menos de 1 gramo de grasas totales cada 100 gramos frescos. A nosotros nos dio 0,85, mientras que las carnes domésticas como la del cerdo están entre 18 y 20 y el vacuno en valores similares”.

Por último, sintetizó las principales cualidades del producto: “Hay dos características por las que se la conoce a esta carne a nivel mundial: es alta en proteína y es muy magra”.