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El 6 de julio de 2017, a los 93 años, falleció Emilio García Pacheco, recordado por su perfil docente, social y político en Río Gallegos.

Fue profesor de Historia, Geografía y de Educación Física. También vicepresidente y vocal del Consejo Provincial de Educación, bajo la presidencia de Digna Martínez, presidente de la Asociación Española y dirigente del Club Deportivo Hispano Americano.

Además, integró la “Mesa del odio”, en la que participaban personajes de distintos sectores como Anselmo Martínez, “Chiche” Susacasa, Ernesto Susacasa, Juan Vido, Julio Becker y Ricardo Victoria que se reunían a discutir de política.

Emilio García Pacheco (Izq.) en la “Mesa del odio”. Foto: La Opinión Austral

“Comprendo todo su legado y enseñanzas. De mi papá, recuerdo que todo el tiempo estaba haciendo algo por los estudiantes. Recuerdo que íbamos de campamento en esos tiempos, estoy hablando del ’60- ‘61, íbamos a la Jerónima, con frío, pero íbamos todos los estudiantes”, rememoró Bibiana García Pacheco, hija del “profesor”, en una entrevista realizada en Radio LU12 AM680 en 2021.

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“Recuerdo qué decía: ‘¿Por qué nosotros que estamos acá en Río Gallegos, no podemos tener un club, no podemos hacer un campamento?’ y eso lo impulsaba a hacer muchas cosas. Desde que era chica en mi casa siempre había un plato más, por si venía alguien. Había que hacer algo por la comunidad, eso era como una cosa que traían nuestros viejos y es muy importante”.

García Pacheco describió a su padre como “hijo de padres laburantes”, de madre maestra y chilena.

“Primero fue maestro de la Escuela 19, después fue profesor, pero siempre le gustó la política”, agregó.

Justo Lerena, Emilio García Pacheco, Aníbal Fernández y Oscar Parrilli durante el descubrimiento de una placa de la “Mesa del odio” en el Hotel Santa Cruz. Foto: La Opinión Austral

Su reconocida columna “Diputado 25” realizada en Radio LU12 AM680 y publicada los domingos en el espacio “El Político de Café” en La Opinión Austral fue reflotada en sus últimos años en LU14 Radio Provincia mientras su salud se lo permitió.

“En ese momento hacían panfletos y los tiraban por las calles, yo tenía 12 años, sacaban frases así como el ‘Diputado 25’, frases de Martín Lata diciendo que Santa Cruz no era autónoma que porque tenía que tener un gobierno militar”.

“Después con el cariño entrañable que él tenía porque había sido profesor de Néstor (Kirchner), empezó con el ‘Diputado 25’ y lo apoyó”.

“Esta forma de describir como desde un lugar de humor, desde un lugar filosófico. Su mirada era muy humana, si bien era estratégica y todo el mundo la quería escuchar, tenía programas en la radio con Justo Lerena. Tenía una mirada de la política incisiva, humorística, irónica, pero también muy humana”, explicó.

El artículo publicado en La Opinión Austral el 8 de julio de 2017.

Hacer por la comunidad

El interés permanente de García Pacheco por aportar a la comunidad lo movilizó tanto desde las aulas como desde las organizaciones.

“Participaba mucho en los clubes, él pensaba que si vos estabas en una comunidad, tenías que ser partícipe y hacer algo gratuitamente por esa comunidad, participó del Hispano, de la Casa España, de los amigos de la Iglesia Catedral”, repasó.

Los avisos fúnebres de clubes y organizaciones por el fallecimiento de Emilio García Pacheco.

“Pensaba que el deporte era una herramienta para trabajar valores y para trabajar la integración, para que todos pudieran convivir”, acotó.

El afecto por Néstor

García Pacheco tuvo entre sus alumnos a Néstor Kirchner, quien se convertiría en intendente de Río Gallegos, luego gobernador de Santa Cruz y finalmente, presidente.

“No diría que fue su mentor porque Néstor hizo sus cosas propias, pero creo que él fue como un sostén en cuestiones concretas de cuando era joven, en las que lo instó a seguir y, a pesar de las dificultades, estar siempre de pie y peleando al lado”, explicó.

“Después, Néstor tuvo su peso propio, pero mi papá tenía un gran cariño porque lo conocía y sabía de su personalidad, de su forma de ser y lo acompañó desde el área deportiva y después, por supuesto, la campaña”, completó.

A dos años del fallecimiento de Emilio García Pacheco, el 17 de julio de 2019, se inauguró el Albergue Deportivo que lleva su nombre.

El Albergue Deportivo Profesor Emilio García Pacheco. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Agradezco a la gobernadora Alicia Kirchner porque ella fue la que pensó, llamó y dijo: ‘Quiero ponerle al albergue el nombre del profesor García Pacheco’. Fue una persona que estuvo cerca de los estudiantes, siempre les puso el deporte como herramienta de integración y de desarrollo humano.

“Cada vez que entro por la ciudad y veo el nombre ahí o veo que se realizarán jornadas en el García Pacheco, me emociona muchísimo”, cerró.