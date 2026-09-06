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Trabajo en provincia de Santa Cruz
Avisos del 6 de septiembre 2026
MOLINO HARINERO GRUPO LOMA BLANCA S.A.
Molino harinero Grupo Loma Blanca S.A. busca distribuidor representante para la línea de harinas en bolsa.
Los interesados deben enviar su CV al correo electrónico: harinaslomablanca@yahoo.com.ar
Avisos del 1 de junio 2026
Importante estética de Río Gallegos busca masajista profesional.
Avisos del 16 de mayo de 2026
Avisos del 28 de abril de 2026
La empresa “Credit Now” busca personal para sumarse a su equipo de trabajo.
Para postularte envía tu CV al mail creditostacruz@gmail.com
Avisos del 18 de abril de 2026
- Puesto: Auxiliar Mecánico.
- Requisitos: Conocimiento en mecánica general y al menos 2 años de experiencia en vehículos 4×4.
- Detalles: Jornada presencial de tiempo completo, responsabilidad y compromiso.
- Contacto: Enviar CV a rrhh@patagoniaprofunda.com.
Avisos del 11 de abril de 2026
Avisos del 11 de noviembre de 2025
Avisos del 8 de agosto de 2025
Avisos del 5 de agosto de 2025
Importante empresa busca persona encargada para taller de óptica, con experiencia comprobable.
Para postularte envía tu CV al mail tallerdeoptica@yahoo.com
Avisos del 8 de junio de 2025
Importante estudio liquidador necesita investigadores y verificadores de siniestros.
Rama: automotor y art, con movilidad y experiencia preferentemente
Zona: Río Gallegos
Para postularte envía tu CV al mail admincentral@estudiogb.com.ar o al whatsapp +54 9 11 7136 3514
Avisos del 9 de mayo de 2025
Avisos del 27 de abril de 2025
Avisos del 11 de marzo de 2025
La empresa de medios Grupo La Opinión Austral busca locutora.
Para postularte envía tu CV al mail convocatoria@laopinionaustral.com
Avisos del 29 de noviembre 2024
Avisos del 9 de noviembre 2024
Hotel se encuentra en búsqueda de empleada para tareas varias.
Para postularte, presentá tu curriculum vitae en Rawson 160.
Avisos del 25 de octubre de 2024
Avisos del 18 de octubre de 2024
Estudio contable Gerardo Daniel Mansilla se encuentra en busca personal administrativo.
Para postularte, envía tu curriculum vitae al mail cv.postulantesestudio@gmail.com
Avisos del 17 de octubre de 2024
Empresa necesita personal administrativo, medio jornal.
Postulate presentando tu CV en Entre Ríos 468, de 16:30 a 20:00 hs.
Avisos del 13 de agosto de 2024
Avisos del 18 de julio de 2024
Importante empresa de indumentaria seleccionará vendedoras para su local comercial los días 22, 23 y 24 de julio de 2024.
Postulate presentando tu CV en local de Av. Kirchner 1180, en horario de 08:00 a 10:00 horas.
Avisos del 12 de julio de 2024
Importante industria local se encuentra en la búsqueda de Administrativo de compras
Postulate mandando tu CV al correo busquedaspatagonicas@gmail.com
Avisos del 6 de julio de 2024
Importante empresa busca personal para desempeñarse como comprador.
Postulate mandando tu CV al correo postulaciones@mspatagonia.com
La empresa de medios Grupo La Opinión Austral busca periodista deportivo, Community Manager, redactor web, locutor y movilero.
Envía tu CV a convocatoria@laopinionaustral.com
Avisos del 4 de junio de 2024
Importante empresa busca personal para desempeñarse como ayudante de albañilería, mecánico, ferretero y ayudante para depósito.
Postulate mandando tu CV al correo kalmatrh@gmail.com o presentalo en Asturias 363
Búsquedas de trabajo fuera de vigencia
Avisos del 18 de mayo de 2024
Se necesita administrativo/a contable
Con experiencia, mayor de 30 años.
Presentar CV de lunes a sábado de 09 a 13 y de 17 a 21 hs. en Entre Ríos 468 o a felipedicicco@gmail.com
Avisos del 11 de febrero de 2024
Se necesita oficial albañil
Con experiencia y referencias (no excluyente).
Interesados presentar CV en Richieri 85, Sur Materiales.
Avisos del 4 de diciembre de 2023
Nuevo local comercial de óptica busca persona con experiencia únicamente. Será responsable de atención al cliente y tareas diarias normales de rubro. Full time.
Se ofrece estabilidad laboral y excelentes condiciones. Postulate mandando tu CV al correo: opticaempleorgl@gmail.com
Es necesario enviar:
- Foto actualizada.
- Número teléfono contacto.
- Indicar referencias COMPROBABLES.
- Indicar remuneración pretendida.
Avisos del 25 de octubre de 2023
Importante empresa busca personal con experiencia comprobable en el área de IVA, contabilidad y conocimientos en sistemas Holistor/Bejerman o similares.
Postulate mandando tu CV al correo: busquedaoficinacontable2023@gmail.com
Conocida empresa de transporte de Río Gallegos se encuentra en búsqueda de personal para realizar tareas de chapista – carrocero.
Postulate enviando tu CV al mail: recursoshumanos@taqsa.com.ar
Avisos del 12 de octubre de 2023
Importante empresa vinculada al sector de salud, ubicada en la localidad de Río Gallegos, se encuentra abocada a la búsqueda de personal administrativo preferentemente de la línea de facturistas.
Postulate enviando tu CV con foto y remuneración neta pretendida a la siguiente casilla: convocatoriarrhh.rg@gmail.com
Avisos del 14 de septiembre de 2023
La Opinión Zona Norte busca periodista para su redacción en Caleta Olivia. Contactarse a convocatoria@laopinionaustral.com.ar.
La Opinión Austral busca periodista deportivo para su redacción. Contactarse a convocatoria@laopinionaustral.com.ar.
La Opinión Austral busca reportero gráfico para sumar a su equipo periodístico. Contactarse a convocatoria@laopinionaustral.com.ar.
El Grupo La Opinión Austral busca asistente administrativo (con experiencia). Contactarse a convocatoria@laopinionaustral.com.ar.
Avisos del 6 de septiembre de 2023
Avisos del 25 de julio de 2023
La Opinión Zona Norte busca periodista para su redacción.
La Opinión Austral busca Reportero Gráfico para su edición zona sur
Avisos del 22 de junio de 2023
Hotel en El Calafate busca personal de mantenimiento
Avisos del 22 de mayo de 2023
La Opinión Austral busca corrector/a (con o sin experiencia)
Grupo La Opinión Austral busca personal para su edición de Zona Sur para desempeñarse en Río Gallegos
- Diagramador
- conocimientos en: Indesing / photoshop / ilustrator.
- Experiencia previa no excluyente
- Enviar CV al correo: CONVOCATORIA@LAOPINIONAUSTRAL.COM.AR
- Movilero / movilera
- Experiencia previa no excluyente
- Enviar CV al correo: CONVOCATORIA@LAOPINIONAUSTRAL.COM.AR
Trabajos en Santa Cruz
Trabajos en Río Gallegos
Trabajos en El Calafate
Estudio contable busca personal administrativo.
Estudio contable busca personal administrativo.
Gomería necesita joven para tareas en general.
Empresa busca vendedor, preferentemente técnico electrónico
Empresa del rubro gastronómico busca personal
Empresa de transporte busca mecánico
Empresa de servicios seleccionará auxiliar administrativo
Empresa de servicios seleccionará Auxiliar Administrativo en Río Gallegos
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Importante empresa busca personal para tareas administrativas
Importante empresa busca Gerente de operaciones
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Importante empresa busca auxiliar contable.
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Importante empresa busca vendedores/as
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Importante local busca esteticista y masoterapeuta
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Importante empresa busca empleado administrativo
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Importante empresa busca vendedores
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Importante empresa busca mecánico
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Importante empresa busca Vendedor/a con experiencia
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Importante empresa busca empleado/a Administrativo/a
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Mercado Central de Río Gallegos busca Administrativo
Mercado Central de Río Gallegos busca carnicero
Importante empresa de Río Gallegos busca auxiliar de Recursos Humanos
Importante restaurant de Río Gallegos busca supervisor de salón
Estética busca personal para masajista
Importante empresa busca asistente junior administrativo
Importante empresa busca especialistas en Geología, Hidrología, Flora y Fauna.
Se necesita técnico/a mecánico/a para mantenimiento de edificio (Fuera de vigencia).
Estudio contable seleccionará administrativo (Fuera de vigencia).
Se necesita administrativo (Fuera de vigencia).
Se necesita empleada doméstica y atención al turista puertas adentro. (Fuera de vigencia).
Inmobiliaria busca persona para tareas administrativas. (Fuera de vigencia)
Instituto de Educación Austro llama a interesados a cubrir cargo como maestra/o de grado del Nivel Primario, turno tarde. (Fuera de vigencia)
Newmont Argentina, empresa líder del sector minero busca incorporar para su equipo de Cerro Negro, Supervisor de Comunicaciones (Fuera de vigencia)
Grupo Costa busca Responsable de Recursos Humanos (Fuera de vigencia)
Importante hotel de la plaza seleccionó personal para recepcionista (Fuera de vigencia)
Se busca personal de mantenimiento para Supermercado La Anónima de la ciudad de Río Turbio (Fuera de vigencia)
Se busca cocinero para hotel en la ciudad de El Calafate (Fuera de vigencia)
Se busca administrativa para Estudio Contable (Fuera de vigencia)
Se busca vendedora para atención al público en local gastronómico en Zona Franca (Fuera de vigencia)
Se busca encargado de sucursal para empresa de logística y servicios en Caleta Olivia (Fuera de vigencia)
Aeropuerto de El Calafate busca vendedor (Fuera de vigencia)
Empresa de alimentos busca vendedor (Fuera de vigencia)
Distribuidora busca auxiliar contable (Fuera de vigencia)
Hotel busca puesto de cadete / maletero (Fuera de vigencia)
Empresa seleccionará personal sector stock y personal sector pinturas (Fuera de vigencia)
Industria local busca personal de mantenimiento (Fuera de vigencia)
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