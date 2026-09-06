No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Agregar La Opinión Austral en

Por Comercial La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Trabajo en provincia de Santa Cruz

Avisos del 6 de septiembre 2026

MOLINO HARINERO GRUPO LOMA BLANCA S.A.

Molino harinero Grupo Loma Blanca S.A. busca distribuidor representante para la línea de harinas en bolsa.

Los interesados deben enviar su CV al correo electrónico: harinaslomablanca@yahoo.com.ar

Avisos del 1 de junio 2026

Importante estética de Río Gallegos busca masajista profesional.

Avisos del 16 de mayo de 2026

Avisos del 28 de abril de 2026

La empresa “Credit Now” busca personal para sumarse a su equipo de trabajo.

Para postularte envía tu CV al mail creditostacruz@gmail.com

Avisos del 18 de abril de 2026

La empresa de turismo “Patagonia Profunda” busca personal para trabajar.

Puesto: Auxiliar Mecánico.

Requisitos: Conocimiento en mecánica general y al menos 2 años de experiencia en vehículos 4×4.

Detalles: Jornada presencial de tiempo completo, responsabilidad y compromiso.

Contacto: Enviar CV a rrhh@patagoniaprofunda.com.

Avisos del 11 de abril de 2026

Avisos del 11 de noviembre de 2025

Avisos del 8 de agosto de 2025

Avisos del 5 de agosto de 2025

Importante empresa busca persona encargada para taller de óptica, con experiencia comprobable.

Para postularte envía tu CV al mail tallerdeoptica@yahoo.com

Avisos del 8 de junio de 2025

Importante estudio liquidador necesita investigadores y verificadores de siniestros.

Rama: automotor y art, con movilidad y experiencia preferentemente

Zona: Río Gallegos

Para postularte envía tu CV al mail admincentral@estudiogb.com.ar o al whatsapp +54 9 11 7136 3514

Avisos del 9 de mayo de 2025

Avisos del 27 de abril de 2025

Avisos del 11 de marzo de 2025

La empresa de medios Grupo La Opinión Austral busca locutora.

Para postularte envía tu CV al mail convocatoria@laopinionaustral.com

Avisos del 29 de noviembre 2024

Avisos del 9 de noviembre 2024

Hotel se encuentra en búsqueda de empleada para tareas varias.

Para postularte, presentá tu curriculum vitae en Rawson 160.

Avisos del 25 de octubre de 2024

Avisos del 18 de octubre de 2024

Estudio contable Gerardo Daniel Mansilla se encuentra en busca personal administrativo.

Para postularte, envía tu curriculum vitae al mail cv.postulantesestudio@gmail.com

Avisos del 17 de octubre de 2024

Empresa necesita personal administrativo, medio jornal.

Postulate presentando tu CV en Entre Ríos 468, de 16:30 a 20:00 hs.

Avisos del 13 de agosto de 2024

Avisos del 18 de julio de 2024

Importante empresa de indumentaria seleccionará vendedoras para su local comercial los días 22, 23 y 24 de julio de 2024.

Postulate presentando tu CV en local de Av. Kirchner 1180, en horario de 08:00 a 10:00 horas.

Avisos del 12 de julio de 2024

Importante industria local se encuentra en la búsqueda de Administrativo de compras

Postulate mandando tu CV al correo busquedaspatagonicas@gmail.com

Avisos del 6 de julio de 2024

Importante empresa busca personal para desempeñarse como comprador.

Postulate mandando tu CV al correo postulaciones@mspatagonia.com

La empresa de medios Grupo La Opinión Austral busca periodista deportivo, Community Manager, redactor web, locutor y movilero.

Envía tu CV a convocatoria@laopinionaustral.com

Avisos del 4 de junio de 2024

Importante empresa busca personal para desempeñarse como ayudante de albañilería, mecánico, ferretero y ayudante para depósito.

Postulate mandando tu CV al correo kalmatrh@gmail.com o presentalo en Asturias 363

Búsquedas de trabajo fuera de vigencia

Avisos del 18 de mayo de 2024

Se necesita administrativo/a contable

Con experiencia, mayor de 30 años.

Presentar CV de lunes a sábado de 09 a 13 y de 17 a 21 hs. en Entre Ríos 468 o a felipedicicco@gmail.com

Avisos del 11 de febrero de 2024

Se necesita oficial albañil

Con experiencia y referencias (no excluyente).

Interesados presentar CV en Richieri 85, Sur Materiales.

Avisos del 4 de diciembre de 2023

Nuevo local comercial de óptica busca persona con experiencia únicamente. Será responsable de atención al cliente y tareas diarias normales de rubro. Full time.

Se ofrece estabilidad laboral y excelentes condiciones. Postulate mandando tu CV al correo: opticaempleorgl@gmail.com

Es necesario enviar:

Foto actualizada.

Número teléfono contacto.

Indicar referencias COMPROBABLES.

Indicar remuneración pretendida.

Avisos del 25 de octubre de 2023

Importante empresa busca personal con experiencia comprobable en el área de IVA, contabilidad y conocimientos en sistemas Holistor/Bejerman o similares.

Postulate mandando tu CV al correo: busquedaoficinacontable2023@gmail.com

Conocida empresa de transporte de Río Gallegos se encuentra en búsqueda de personal para realizar tareas de chapista – carrocero.

Postulate enviando tu CV al mail: recursoshumanos@taqsa.com.ar

Avisos del 12 de octubre de 2023

Importante empresa vinculada al sector de salud, ubicada en la localidad de Río Gallegos, se encuentra abocada a la búsqueda de personal administrativo preferentemente de la línea de facturistas.

Postulate enviando tu CV con foto y remuneración neta pretendida a la siguiente casilla: convocatoriarrhh.rg@gmail.com

Avisos del 14 de septiembre de 2023

La Opinión Zona Norte busca periodista para su redacción en Caleta Olivia. Contactarse a convocatoria@laopinionaustral.com.ar.

La Opinión Austral busca periodista deportivo para su redacción. Contactarse a convocatoria@laopinionaustral.com.ar.

La Opinión Austral busca reportero gráfico para sumar a su equipo periodístico. Contactarse a convocatoria@laopinionaustral.com.ar.

El Grupo La Opinión Austral busca asistente administrativo (con experiencia). Contactarse a convocatoria@laopinionaustral.com.ar.

Avisos del 6 de septiembre de 2023

Avisos del 25 de julio de 2023

La Opinión Zona Norte busca periodista para su redacción.

La Opinión Austral busca Reportero Gráfico para su edición zona sur

Avisos del 22 de junio de 2023

Hotel en El Calafate busca personal de mantenimiento

Avisos del 22 de mayo de 2023

La Opinión Austral busca corrector/a (con o sin experiencia)

Grupo La Opinión Austral busca personal para su edición de Zona Sur para desempeñarse en Río Gallegos

Diagramador

conocimientos en: Indesing / photoshop / ilustrator.

Experiencia previa no excluyente

Enviar CV al correo: CONVOCATORIA@LAOPINIONAUSTRAL.COM.AR

Movilero / movilera

Experiencia previa no excluyente

Enviar CV al correo: CONVOCATORIA@LAOPINIONAUSTRAL.COM.AR

Trabajos en Santa Cruz

Trabajos en Río Gallegos

Trabajos en El Calafate

Estudio contable busca personal administrativo.

Estudio contable busca personal administrativo.

Gomería necesita joven para tareas en general.

Empresa busca vendedor, preferentemente técnico electrónico

Empresa del rubro gastronómico busca personal

Empresa de transporte busca mecánico

Empresa de servicios seleccionará auxiliar administrativo

Empresa de servicios seleccionará Auxiliar Administrativo en Río Gallegos

Importante empresa busca personal para tareas administrativas

Importante empresa busca Gerente de operaciones

Importante empresa busca auxiliar contable.

Importante empresa busca vendedores/as

Importante local busca esteticista y masoterapeuta

Importante empresa busca empleado administrativo

Importante empresa busca vendedores

Importante empresa busca mecánico

Importante empresa busca Vendedor/a con experiencia

Importante empresa busca empleado/a Administrativo/a

Mercado Central de Río Gallegos busca Administrativo

Mercado Central de Río Gallegos busca carnicero

Importante empresa de Río Gallegos busca auxiliar de Recursos Humanos

Importante restaurant de Río Gallegos busca supervisor de salón

Estética busca personal para masajista

Importante empresa busca asistente junior administrativo

Importante empresa busca especialistas en Geología, Hidrología, Flora y Fauna.

Se necesita técnico/a mecánico/a para mantenimiento de edificio (Fuera de vigencia).

Estudio contable seleccionará administrativo (Fuera de vigencia).

Se necesita administrativo (Fuera de vigencia).

Se necesita empleada doméstica y atención al turista puertas adentro. (Fuera de vigencia).

Inmobiliaria busca persona para tareas administrativas. (Fuera de vigencia)

Instituto de Educación Austro llama a interesados a cubrir cargo como maestra/o de grado del Nivel Primario, turno tarde. (Fuera de vigencia)

Newmont Argentina, empresa líder del sector minero busca incorporar para su equipo de Cerro Negro, Supervisor de Comunicaciones (Fuera de vigencia)

Grupo Costa busca Responsable de Recursos Humanos (Fuera de vigencia)

Importante hotel de la plaza seleccionó personal para recepcionista (Fuera de vigencia)

Se busca personal de mantenimiento para Supermercado La Anónima de la ciudad de Río Turbio (Fuera de vigencia)

Se busca cocinero para hotel en la ciudad de El Calafate (Fuera de vigencia)

Se busca administrativa para Estudio Contable (Fuera de vigencia)

Se busca vendedora para atención al público en local gastronómico en Zona Franca (Fuera de vigencia)

Se busca encargado de sucursal para empresa de logística y servicios en Caleta Olivia (Fuera de vigencia)

Aeropuerto de El Calafate busca vendedor (Fuera de vigencia)

Empresa de alimentos busca vendedor (Fuera de vigencia)

Distribuidora busca auxiliar contable (Fuera de vigencia)

Hotel busca puesto de cadete / maletero (Fuera de vigencia)

Empresa seleccionará personal sector stock y personal sector pinturas (Fuera de vigencia)

Industria local busca personal de mantenimiento (Fuera de vigencia)