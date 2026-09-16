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Un estudiante secundario de Río Gallegos comenzó a reunir firmas en apoyo del proyecto de ley que presentará en la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

La iniciativa propone crear el Programa Provincial “Una Escuela, Un Proyecto”, destinado a “promover la participación democrática, ciudadana y legislativa de los estudiantes de nivel secundario”.

“Es mi primer proyecto de ley, estoy muy entusiasmado de ver si se lleva a cabo. Estuve dos meses y medio tratando de terminarlo, lo terminé, son 55 artículos y estoy muy conforme. Es un proyecto para los jóvenes y de los jóvenes que busca promover la participación democrática ciudadana y legislativa de los estudiantes de nivel secundario, esa es la idea“, afirmó Tadeo Lebrand, autor de la propuesta, en los estudios de Radio LU12 AM680.

Mencionó que “si bien ya hay un proyecto similar, mi iniciativa trataría de que los jóvenes se animen más a participar desde sus escuelas. Se votaría cuál es el (el proyecto de ley) más acertado entre los alumnos, la más votada a nivel institucional pasa a una instancia provincial y de la instancia provincial la ley más votada se vería en Cámara de Diputados”.

Respecto al aporte de su proyecto, Lebrand consideró que “a veces las leyes se dictan con una mirada adulta y siento que es momento de cambiar eso, es momento de que los jóvenes tomen un poco más de protagonismo, de que puedan expresarse y puedan darse a conocer“.

El locutor Carlos Saldivia recibió al estudiante Tadeo Lebrand en los estudios de Radio LU12 AM680. Foto: Vanesa Mercado/La Opinión Austral

La norma establece la creación del Congreso Escolar, donde los estudiantes habilitados participarán de una votación destinada a seleccionar la propuesta que representará a la institución y seguidamente, en el Congreso Provincial Estudiantil, se realizará una votación provincial para seleccionar el proyecto que resulte ganador. La propuesta que obtenga la mayor cantidad de votos será denominada “Proyecto Provincial Estudiantil del Año”.

El adolescente de 17 años advirtió: “No nos fijamos solamente en centros de estudiantes, ni escuelas privadas o escuelas públicas, no hacemos discriminación en eso, se hace foco en los estudiantes provinciales“.

El Programa Provincial “Una Escuela, Un Proyecto” crea el Congreso Escolar y el Congreso Provincial Estudiantil.

“El proyecto ganador sería visto en Cámara de Diputados esto me resulta importante porque está bueno que los jóvenes empiecen a interiorizarse en lo que es lo político”, acotó.

En este sentido, también marcó su interés en los talleres de formación política. “Quería hacer talleres de formación política porque siento que eso también hace falta”.

Jóvenes, régimen penal y bullying

Consultado sobre cómo observa a la juventud, Lebrand manifestó: “La veo un poco perdida, la veo un poco derrotada. Vemos distintas situaciones en los colegios, en los centros de estudiantes, tengo amigos que son presidentes o vocales de centros de estudiantes y me brindan información de que no la están pasando bien en los colegios públicos. En colegios privados, si bien se sostienen las horas, los estudiantes a veces no la pasan bien y siento que todo eso se tiene que ver reflejado en algo, no tiene que quedar solo en palabras entonces es mejor escribirlo y después poder llevarlo a cabo“.

Respecto a la vigencia del Régimen Penal Juvenil en Argentina, compartió dos opiniones. “Las de mis compañeros, están a favor de la baja de edad de imputabilidad porque sienten que si robas, sabes que está mal y vas a ir preso; si te drogas, sabes que está mal y vas a ir preso. Ellos piensan que está bien. Yo sostengo que hay que hacer hincapié en la educación, en los vicios, en muchas cosas porque la sociedad es como una pirámide, se construye desde abajo, entonces si vos no educas bien… y no sale todo de la escuela, sale todo desde la casa y lo sabemos, pero capaz el pibe no la estuvo pasando bien en la casa o por distintas circunstancias. No todos roban por nada, hay gente que roba por necesidad, hay gente que la pasa mal y a veces no se tiene en cuenta eso”, expuso.

“Hubo gente que se detuvo, lo leyó completo, me felicitó y me abrazó, fue muy emotivo”. TADEO LEBRAND, ESTUDIANTE SECUNDARIO

Lebrand también fue consultado sobre el bullying, sobre lo que comentó: “En mi colegio se tomaron medidas muy grosas, muy ásperas con respecto al bullying porque había mucho, felicito a los que tomaron las medidas porque fueron las adecuadas. Últimamente no estuve escuchando casos pero sí sé que es algo complicado y también estaría bueno en un futuro llevar a cabo algún proyecto sobre el cyberbullying o sobre las redes sociales que a los jóvenes también los tiene atrapados“.

Consultado sobre su participación política partidaria, señaló que anteriormente militó. “Ahora estoy haciéndome un movimiento propio porque siento que la gente a veces no se siente representada por los partidos grandes, tampoco soy quien para ser el representante de alguien, lo que busco con mi movimiento que se llama ‘Compromiso con la gente’ es ayudar entonces me muevo independientemente para ayudar”, consignó.

Respecto a las respuestas que ha tenido de sus pares sobre su proyecto de ley, mencionó: “Me brindaron su opinión, me dijeron que les parecía un muy buen proyecto, que les gustaba. Hubo gente que se detuvo, lo leyó completo, me felicitó, me abrazó, fue muy emotivo porque siento que con esto no me represento solo a mí, sino que represento también a varios estudiantes que querían esta representación provincial estudiantil”.

Por el momento, Lebrand ha reunido 58 firmas. “Hay apoyo sorpresivamente hay, pensé que no iba a haber pero hubo. Son pocas firmas pero son buenas, voy paso a paso tratando de seguir y también tengo el aval de un par de diputados, lo vieron y siento que eso también es importante para un proyecto. Espero que próximamente pueda salir“.