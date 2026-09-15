La investigación por la muerte de dos bebés en el Hospital de Alta Complejidad Samic de El Calafate continúa avanzando y entra en una etapa clave. Lucca y Alexis fallecieron con apenas diez días de diferencia, el 6 y el 16 de abril, respectivamente, y desde entonces la Justicia busca determinar si existieron irregularidades en la atención que recibieron durante su internación en el área de Neonatología.

El caso tomó estado público a partir de la denuncia realizada por una médica que había trabajado en el área y que, tras regresar a Córdoba, llevó la situación a la Justicia. Posteriormente, las familias de los bebés también realizaron sus propias presentaciones y las distintas actuaciones terminaron unificadas en una misma investigación que tiene a cargo Dr. Carlos Albarracin, titular de Juzgado de El Calafate.

Carlos Albarracín es el juez de Instrucción de la ciudad de El Calafate.

En diálogo con Radio LU12 AM680, el abogado Ignacio Alcántara, quien junto a Javier Postolki representa a las familias, repasó el estado actual del expediente y pidió mantener la prudencia mientras continúan las medidas de prueba.

Una investigación que todavía no terminó

Alcántara explicó que antes de la feria judicial el Hospital SAMIC fue apartado como parte querellante. La decisión fue apelada, pero el recurso también fue rechazado, por lo que quedó firme su exclusión del expediente.

“Se había apartado al hospital SAMIC como parte querellante, entendiendo que, entre otros argumentos tomados por la querella, no estaba ayudando sino interponiendo otras cuestiones que eran más de índole laboral o investigación interna que investigar en el expediente a favor de las víctimas de las presuntas víctimas”, explicó.

La directora del Hospital SAMIC de El Calafate, Noelia Zuliani.

Con esa resolución, el hospital dejó de tener participación en el expediente. Luego de la feria comenzaron a incorporarse nuevos informes y estudios vinculados con las autopsias, aunque todavía no se trata de conclusiones definitivas.

Según el abogado, existen informes preliminares que aún no reúnen todos los puntos periciales y se espera la intervención completa del Cuerpo Médico Forense. Además, la causa cuenta con información de las historias clínicas electrónicas y con medidas destinadas a preservar esos registros. La investigación informática también busca determinar, entre otros aspectos, si existieron modificaciones o eliminación de información.

Tal como mencionara La Opinión Austral, Alcántara había señalado que el expediente se encontraba en una “etapa definitoria”, a la espera de la pericia médica y de los informes técnicos sobre la información digital.

La médica que originó la denuncia

Uno de los momentos recientes que el abogado destacó fue la declaración de la médica pediatra y neonatóloga, María Victoria Bianchi, la denunciante originaria del caso.

La médica declaró durante más de cuatro horas y media ante la Justicia y relató las circunstancias que, según su percepción, la llevaron a realizar la denuncia.

“Fue bastante extensa, bastante gráfica, bastante al menos nuestra parte se lo entendió bastante coherente su relato en el por qué hizo la denuncia, en qué circunstancias y lo que vivió”, explicó Alcántara.

La profesional había realizado una primera denuncia en Córdoba luego de regresar de Santa Cruz. Esa presentación fue posteriormente remitida a El Calafate por cuestiones de jurisdicción y se incorporó a las actuaciones iniciadas por los familiares.

Para la querella, ese testimonio representa una pieza importante porque la médica relató aquello que, según sostuvo, pudo percibir directamente durante su trabajo.

“Si bien todo es parte de investigación, para nosotros fue una declaración productiva“, sostuvo.

La declaración volvió a poner sobre la mesa uno de los interrogantes que atraviesan la investigación: cómo fueron atendidos los bebés durante su internación y si se respetaron los procedimientos establecidos para pacientes neonatales.

“Su denuncia fue clara, dijo: ‘nunca vi, que en un mismo sector de Neo, fallezcan dos bebés con tan poca diferencia de días‘”, manifestó el doctor en cuanto a la denuncia de la médica.

El foco puesto en las vías

Uno de los aspectos centrales del expediente está relacionado con la colocación de las vías utilizadas para administrar medicación, suero y alimentación.

Alcántara explicó que los bebés eran prematuros y habían ingresado directamente a Neonatología, un área que requiere procedimientos específicos por las características y el estado de los pacientes.

“Ella hizo mucho hincapié que cuando los vio ella estaban en perfecto estado, si bien eran prematuros… y lo que se investiga es todo el proceso, si las vías se colocaron bien.. la Fiscalía introdujo también analizar el estado de los materiales”, contó.

“La causal y lo que se está discutiendo es el tipo de procedimiento que se utilizó para poder ponerle las vías”, explicó en declaraciones a “La Mañana de LU12”, programa conducido por Pablo Manuel y Daniela Pedone.

Según la información reunida hasta el momento, una de las líneas de investigación apunta a determinar si el procedimiento utilizado fue el adecuado en ambos casos. También se secuestraron muestras de los catéteres utilizados.

La cuestión, además, aparece vinculada con un sumario interno del propio hospital. En declaraciones anteriores, Alcántara había señalado que ese documento podría respaldar la hipótesis de que, como mínimo, los procedimientos aplicados no se ajustaron a los protocolos correspondientes.

El abogado explicó que existen distintos tipos de vías y que la elección depende de factores como el tiempo de internación y el tipo de medicación o alimentación que necesita cada paciente.

Este año dos bebés fallecieron en el Hospital de Alta Complejidad El Calafate – SAMIC. El caso está aún siendo investigado.

En uno de los casos investigados, sostuvo, una de las hipótesis apunta a que un líquido o medicación administrada pudo haber terminado en el corazón y provocado un paro cardíaco. Sin embargo, remarcó que todo permanece bajo investigación y deberá ser determinado por las pericias correspondientes.

Prudencia antes de hablar de culpables

Alcántara insistió durante la entrevista en “La Decana de la Patagonia” en la necesidad de no anticipar conclusiones. “Siempre lo dije con mucha prudencia, estamos investigando”, sostuvo, y remarcó que la representación legal de las familias busca que se determine con precisión qué ocurrió.

“Son dos fallecimientos de dos bebés que tiene una connotación muy grande para las personas, para los papás, para la comunidad entera. Hay que tratarlos como tal”, expresó.

El abogado planteó que, si las pruebas confirman la existencia de irregularidades, deberá ser la Justicia la encargada de establecer las responsabilidades correspondientes. Pero también señaló que una investigación seria debe contemplar todas las posibilidades.

“De repente en la investigación, en una buena investigación, en un buen trabajo investigativo, descubrimos que sí ocurrieron. Será el momento luego por un lado para las autoridades para entender y bueno, sancionar judiciales a las personas que correspondan; y si no fue nada de esto, bueno, de todos modos bienvenida sea la justicia”, afirmó.

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