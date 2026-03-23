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Hoy la radiofonía argentina está de fiesta: LU12 AM680 Radio Río Gallegos celebra 88 años. Testigo del pasado y presente de Santa Cruz y sus habitantes.

“Vamos, aire”, se escuchó por primera vez el 23 de marzo de 1938 y cambió para siempre la historia de la radiofonía de la Patagonia. En 2019 hubo otro hito, Grupo Crónica adquirió al Grupo La Opinión Austral. Está integrado, además de LU12 AM680 Río Gallegos, por las radios FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1; los diarios La Opinión Austral; la web laopinionaustral.com.ar.

En 1938, Argentina consolidaba su época de oro radial con una red de AM ya establecida. Si bien las cifras exactas varían según la fuente, las publicaciones de la época registraban decenas de estaciones emisoras, con hitos como la consolidación de Radio Belgrano (luego Nacional) y la red de emisoras privadas.

La planta transmisora de la emisora y el viejo ingreso a los estudios.

La radio ya era el medio masivo por excelencia en Argentina. Estaban activas pioneras como Radio Argentina, Radio Cultura, Radio Sud América, Radio Excelsior, Radio Libertad, Radio Grand Splendid y Radio Belgrano. La red incluía emisoras en Buenos Aires y emisoras provinciales que comenzaban a conformar cadenas nacionales.

Desde aquél pasado, “La Decana” fue hogar de muchas voces y personalidades únicas de la comunicación social de Santa Cruz que dejaron su huella en la emisora y en la audiencia.

LU12 AM680 era la única radio del país que contaba con 3 equipos. Un Philips Selecto de 25/30 Kv, el equipo transmisor Principal Philips de 5 Kv y el de emergencia de 1 Kv alimentado por usina propia.

Quedan en la memoria las voces únicas y tradicionales: desde Carlos Saldivia, Margarita Soto, Justo, Mario y “Jorgito” Lerena, “Pichón” Brigando, el “Negro” López con sus móviles, José Báez, Susana Infante, Guido Vera, Laura Gorocito, Mary Burgos y Ángel Vargas, entre tantos otros.

Estela Raval, cuando pasó por nuestra radio.

Pero LU12 no se ha quedado en el pasado. En los últimos años, la “Decana” supo adaptarse a los tiempos que corren y, lejos de desaparecer, la “Radio de la Gente” sigue innovando y apostando a futuro.

En la actualidad, este medio de comunicación enfrenta grandes desafíos ante la irrupción de la tecnología, pero la radiofonía sabe de batallar. Cuando irrumpió el cine la dieron por muerta, lo mismo que cuando los televisores llegaron a los hogares. Pero la Radio y su magia siguen vigentes.

LUis Guerrero (operador), Carlos Saldivia (locutor), José Báez (locutor) y Claudio Álvarez (locutor).

Hoy, de la mano de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok del Grupo La Opinión Austral, “La Decana de la Patagonia” se aggiorna a la nueva era pero sin alejarse de su verdadera historia: la radiofonía.

Ángel Vargas, Laura Gorocito y Carlos Saldivia, históricos locutores de “La Decana de la Patagonia”. Fotos: José Silva/La Opinión Austral

Identidad

Alberto Raúl Segovia fue el histórico propietario de LU12 y La Opinión Austral: empresario – periodista – emprendedor revolucionó los medios de comunicación de la Patagonia.

Llegar a los 88 años no es solo una cuestión de calendario, sino de renovación de votos con la verdad y el servicio público. Radio Río Gallegos reafirma su compromiso de seguir siendo el faro informativo del sur, apostando por una comunicación federal, profesional y, por sobre todo, profundamente humana.

Raúl Sogovia, el fundador de LU12 AM680 y del diario La Opinión Austral.

“Hay medios que informan, y hay medios que forman parte de la historia de una comunidad. LU12 Radio es, sin dudas, una de esas voces que acompañan generaciones, que atraviesan los hogares y que construyen identidad en Santa Cruz“, resumió un oyente.

¡Felices 88 años, LU12!, ¡celebramos la radio, celebramos la vida!.