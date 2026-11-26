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Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las dos provincias patagónicas se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes. El fenómeno estará asociado a vientos del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 km/h.

Sin embargo, las ráfagas podrían alcanzar los 110 km/h e incluso superar ese valor de manera puntual. Estas condiciones pueden ocasionar complicaciones en rutas y caminos expuestos, además de provocar la caída de ramas, árboles y elementos que no estén correctamente sujetos.

En Santa Cruz, la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) también advirtió sobre un escenario de vientos fuertes a muy fuertes, principalmente en las regiones centro-oeste y sudoeste.

De acuerdo con el informe meteorológico N° 059/2026, elaborado por el Departamento de Meteorología y Climatología del organismo, podrían registrarse vientos con intensidad de temporal y ráfagas superiores a los 100 km/h, especialmente durante la madrugada y la mañana de este jueves.

Hacia la tarde y la noche se espera una disminución gradual de la intensidad del viento en gran parte de la provincia.

El organismo aclaró que su pronóstico fue elaborado mediante un modelo experimental de predicción meteorológica regional, cuyos resultados están en etapa de evaluación y validación. Por lo tanto, constituye información complementaria a las alertas oficiales del SMN.

Qué se puede hacer ante los fuertes vientos

Frente a la posibilidad de ráfagas superiores a los 100 km/h, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos en los hogares y espacios públicos.

Entre las medidas preventivas se encuentran:

Asegurar objetos en patios, balcones y terrazas: retirar macetas, muebles, chapas y cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento.

retirar macetas, muebles, chapas y cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento. Cerrar puertas y ventanas: evitar que las ráfagas ingresen a las viviendas y puedan provocar daños.

evitar que las ráfagas ingresen a las viviendas y puedan provocar daños. Buscar refugio en construcciones cerradas: permanecer en lugares seguros mientras se desarrollen las condiciones meteorológicas adversas.

permanecer en lugares seguros mientras se desarrollen las condiciones meteorológicas adversas. Mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad: evitar permanecer cerca de estructuras que puedan caer o desprenderse.

evitar permanecer cerca de estructuras que puedan caer o desprenderse. Consultar las alertas oficiales: seguir las actualizaciones del SMN y los avisos de los organismos provinciales.

Estas medidas buscan prevenir accidentes y reducir los daños materiales que pueden ocasionar los vientos intensos.

Qué no se debe hacer durante el temporal

El organismo nacional también señala una serie de conductas que deben evitarse mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas:

No realizar actividades al aire libre durante los episodios de mayor intensidad.

durante los episodios de mayor intensidad. No sacar la basura , ya que los residuos pueden ser desplazados por el viento y obstruir desagües.

, ya que los residuos pueden ser desplazados por el viento y obstruir desagües. No permanecer debajo de árboles, carteles o estructuras inestables , debido al riesgo de desprendimientos y caídas.

, debido al riesgo de desprendimientos y caídas. No acercarse a cables eléctricos caídos ni intentar manipularlos.

ni intentar manipularlos. No circular por calles inundadas o sectores anegados.

o sectores anegados. No dejar objetos sueltos en espacios abiertos, como herramientas, elementos de construcción o mobiliario exterior.

El SMN recuerda que las alertas pueden modificarse durante la jornada según la evolución de las condiciones meteorológicas, por lo que recomienda consultar periódicamente los canales oficiales.

Recomendaciones para circular por las rutas de Santa Cruz

La situación también requiere especial atención para quienes deban trasladarse por las rutas nacionales y provinciales. La Administración General de Vialidad Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomendaron extremar las precauciones ante la posibilidad de vientos transversales que puedan comprometer la estabilidad de los vehículos.

Las principales indicaciones para los conductores son:

Circular con extrema precaución y adecuar la velocidad a las condiciones meteorológicas.

Consultar el estado de transitabilidad de las rutas y las alertas vigentes antes de iniciar un viaje.

Prestar especial atención en los tramos expuestos a vientos intensos.

Mantener una distancia de seguridad adecuada entre vehículos.

Evaluar la posibilidad de postergar los desplazamientos cuando las condiciones puedan comprometer la seguridad.

Respetar las restricciones de circulación, la señalización y las indicaciones del personal vial y de los organismos de seguridad.

Las ráfagas fuertes representan un riesgo particular para vehículos de gran porte, casas rodantes y unidades con superficies laterales amplias, debido a la posibilidad de desplazamientos bruscos ante los vientos cruzados.

Por ese motivo, las autoridades solicitan evitar viajes innecesarios durante los períodos de mayor intensidad y mantenerse informados antes de emprender cualquier recorrido.

La recomendación central es priorizar la seguridad: ante ráfagas que podrían superar los 100 km/h en Santa Cruz y Tierra del Fuego, resulta fundamental asegurar los objetos, evitar actividades al aire libre y circular únicamente cuando las condiciones lo permitan.

Qué otras provincias están bajo alerta meteorológica en Argentina

Además de los fuertes vientos previstos en la Patagonia, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan y Mendoza.

Los fenómenos se desarrollarían principalmente durante la tarde y la noche de este jueves. Se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por:

Abundante caída de agua en períodos cortos.

Frecuente actividad eléctrica.

Ocasional caída de granizo.

Ráfagas intensas de viento.

El organismo estima valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.

Las zonas alcanzadas comprenden sectores de las siguientes provincias:

Jujuy: áreas de la Puna.

áreas de la Puna. Salta: sectores de la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria.

sectores de la Pre Puna de Iruya, Orán y Santa Victoria. La Rioja: zonas del centro provincial.

zonas del centro provincial. San Juan: sectores del centro y sudoeste.

sectores del centro y sudoeste. Mendoza: áreas del noroeste, centro y sur.