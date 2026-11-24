A pocos días de conocerse la sentencia en el juicio por el intento de femicidio que sufrió, Yanet Costilla visitó los estudios de Radio LU12 AM680 Río Gallegos junto a su abogado, Sergio Macagno. En una entrevista a fondo con el locutor Carlos Saldivia, la joven habló sobre el proceso judicial, las consecuencias personales y económicas que le dejó el ataque y la expectativa frente al pedido de 13 años de prisión que formuló la fiscal Verónica Zuvic.

La jornada de alegatos marcó una instancia decisiva para la causa. Macagno destacó la exposición de la representante del Ministerio Público Fiscal y consideró que su presentación estuvo en línea con los argumentos sostenidos por la querella. “Fue una exposición realmente muy amplia, muy profunda. La doctora tenía una muy precisa exposición de los hechos, de la configuración jurídica, como así también cómo generó la calificación y el pedido de condena”, sostuvo.

El abogado confirmó que la querella acompañó el requerimiento de 13 años de prisión y destacó que los elementos reunidos durante el debate permitieron acreditar la gravedad del ataque. El tribunal dará a conocer su decisión el 1 de diciembre a las 12 horas.

“Justicia por mí y por todas las otras víctimas”

Durante la entrevista, Yanet contó que tuvo la oportunidad de dirigirse a los jueces al finalizar el debate y que decidió hacerlo para dejar en claro qué esperaba del proceso judicial.

“Yo quería hablar, más que nada para demostrarle y hacerle saber a los jueces qué era lo que yo quería, o quería obtener con este juicio, que es justicia”, expresó.

En ese sentido, remarcó que su reclamo no responde a un deseo de venganza, sino a la necesidad de que el ataque tenga una respuesta judicial. También hizo referencia a otras mujeres que, según relató, habrían atravesado situaciones similares con el acusado.

“Esta persona no es la primera vez que hizo este tipo de delitos, porque es un delito de ejercer violencia con mujeres, y eso pedía justicia, justicia por mí, por todas esas mujeres que en su momento no pudieron ir a este caso, que es ir a un juicio penal”, manifestó.

La joven también cuestionó que su expareja no haya expresado arrepentimiento durante el juicio. “Él tuvo la oportunidad de arrepentirse, mirarme a los ojos y decirme perdón, y tampoco lo hizo”, señaló. Y agregó: “Una persona que no está arrepentida de lo que hizo, me parece que no merece que se le dé esa condena que ellos, en su defensa, obviamente, quieren pedir por él”.

Las denuncias anteriores y las amenazas

En otro tramo de la entrevista, la joven habló de los antecedentes de violencia que dijo haber conocido después de que su caso tomara estado público. Según relató, antes de iniciar la relación no sabía que otras exparejas de Giménez Cárcamo habían realizado denuncias.

“No conocía nada, la verdad es que no sabía, no conocía a quiénes habían sido sus exparejas, no sabía nada de todo esto, no sabía de las denuncias”, contó.

Explicó que, cuando comenzó a sentir miedo, incluso buscó información por su cuenta en internet y en redes sociales, pero no encontró referencias sobre esas situaciones. También afirmó que integrantes de la familia del acusado le habían negado esa información.

Yanet Costilla, sobreviviente, lee La Opinión Austral, durante su visita a los estudios de LU12. FOTOS: JOSÉ SILVA/LOA

Tras la difusión de su caso, tomó contacto con algunas de las mujeres que habían mantenido relaciones anteriores con él. “Cuando se hace esto viral, aparecieron las exparejas, una de ellas fue Barby, que con la que más pude yo tener contacto, fue la anterior pareja ante mí, y ella me contó su situación, me contó todo lo que vivió con él, fue casi similar a lo mío, pero mucho más tiempo todavía”, relató.

Yanet sostuvo que esas mujeres también habían realizado denuncias, pero que no habían avanzado como esperaban. Según su testimonio, algunas optaron por no continuar hablando públicamente por temor a nuevos episodios de hostigamiento y posibles represalias.

Al explicar cómo había comenzado la violencia en su propia relación, recordó un primer episodio ocurrido en 2024. En esa oportunidad, contó que Giménez Cárcamo reaccionó con violencia por celos, rompió un televisor y un teléfono y la amenazó con incendiar su casa si contaba lo sucedido.

Yanet Costilla y Sergio Macagno con el locutor de LU12, Carlos Saldivia. FOTOS: JOSÉ SILVA/LOA

“Me empezó a hacer preguntas por mis seguidores que tenía yo en la red social, y ahí arrancó todo”, recordó. Después de ese episodio realizó una denuncia y decidió terminar la relación, aunque posteriormente ambos continuaron en contacto mediante mensajes y visitas.

La joven también describió cómo se produjo la escalada de amenazas hasta el ataque por el que llegó a juicio. Según relató, en marzo de 2025 recibió nuevas amenazas telefónicas luego de un conflicto relacionado con capturas y publicaciones en redes sociales. En ese momento, bloqueó al acusado y recibió llamados en los que, según su testimonio, le decía que iba a ir a su casa y la iba a matar.

Yanet contó que durante esas comunicaciones intentó alertar a la madre de Giménez Cárcamo. “Tenía miedo, y la madre todo el tiempo tratando de decirme que me quede tranquila, que no va a hacer nada, que no va a ir a mi casa”, relató.

También se refirió al consumo de sustancias por parte de su expareja, aunque aclaró que no considera que eso explique o justifique su comportamiento. “Seguramente sí, porque era una persona que consumía, pero ya era una persona violenta. Se nota cómo él se dirige, cómo él hablaba, cómo era su forma de expresarse”, afirmó.

El vecino, las cámaras y las pruebas del ataque

Macagno, por su parte, explicó que la relación sentimental entre la víctima y el acusado fue considerada como un agravante dentro de la calificación jurídica. Sostuvo que ese vínculo le había permitido al agresor acceder a un nivel de cercanía y aprovecharse de una situación de vulnerabilidad.

“Cuando en cuestiones de género y vinculadas a un caso como este hay una relación sentimental, se toma como un agravante, porque la persona no tiene las alertas que puede activar cuando hay otra distancia”, explicó.

Sobre las denuncias de las exparejas mencionadas por Yanet, el abogado hizo una aclaración respecto de su valor jurídico. Señaló que existieron actuaciones vinculadas a dos relaciones anteriores, pero que no llegaron a juicio y prescribieron. Por esa razón, explicó que no podían ser consideradas como antecedentes penales acreditados para agravar una eventual condena, aunque sí formaban parte del contexto relatado durante el proceso.

Giménez Cárcamo cuando era ingresado al recinto. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En cuanto a las pruebas del ataque, Macagno destacó especialmente los registros de las cámaras instaladas por Yanet, que captaron imágenes y sonido, además de los testimonios de vecinos que intervinieron durante el episodio.

El abogado describió que la joven pidió ayuda en reiteradas oportunidades y que el vecino fue determinante para interrumpir la agresión. “No fue una decisión de frenar por su voluntad, sino la voluntad de él seguramente fue por el riesgo de que haya testigos que después lo generen y lo culpen”, sostuvo.

También remarcó que el material audiovisual permitió reconstruir momentos que no habían quedado registrados únicamente a través de los testimonios. “Todos los elementos ayudan a corroborar realmente lo que pasó”, afirmó, y destacó el trabajo de Criminalística de la Policía de Santa Cruz, el acompañamiento del Centro de Asistencia a la Víctima y la intervención del Hospital Regional Río Gallegos, adonde fue trasladada Yanet luego de recibir asistencia de emergencia.

Macagno rechazó, además, que el consumo de alcohol o de otras sustancias pudiera explicar el comportamiento del acusado. Según indicó, los análisis incorporados al expediente no demostraban que estuviera bajo un estado de intoxicación que le impidiera comprender sus actos.

“Él sabía lo que estaba haciendo”, afirmó. En ese sentido, describió una secuencia que, según la prueba presentada durante el debate, comenzó con las amenazas telefónicas y continuó con el ingreso a la vivienda tras romper un vidrio. También señaló que los registros mostraron que el acusado se había cubierto la mano antes de romperlo, un elemento que, a criterio de la querella, evidenciaba que actuó con conocimiento de lo que hacía.

Yanet Costilla, sobreviviente, visitó los estudios de LU12.

“Me cambió la vida”: el impacto psicológico y económico después del ataque

En el tramo final de la entrevista, Yanet habló sobre las consecuencias que el intento de femicidio tuvo en su vida cotidiana. Contó que debió abandonar Río Gallegos, alejarse de su familia y sus amigos, y modificar sus proyectos personales y académicos.

“Me cambió la vida. Me tuve que ir a vivir a otra provincia, alejarme de mi familia y amigos. Dejar mi carrera que había arrancado a estudiar, porque económicamente me disminuyó mi sueldo. Empecé otra. Económicamente me afectó mucho y psicológicamente más todavía”, relató.

La joven explicó que todavía necesita acompañamiento psicológico y que recibe atención profesional desde hace más de dos años. Sin embargo, las dificultades económicas también impactaron en ese aspecto: “Tengo mi psicólogo desde hace ya más de dos años. Tuve que cambiarlo porque no podía pagar la misma que tenía”.

Al describir cómo atraviesa el presente, reconoció que todavía carga con las consecuencias emocionales del ataque. “Me afectó mucho. Traumas que te quedan, mucho miedo”, expresó.

En ese contexto, aseguró que su principal expectativa está puesta en la resolución judicial y en la posibilidad de recuperar algo de tranquilidad. “Hoy en día lo único que espero es que llegue la sentencia y recibir un poco de paz, que es lo que necesito. Ojalá Dios quiera sea como la fiscal lo pidió, es lo único que me dejaría tranquila”, manifestó.

También expresó su preocupación ante la posibilidad de que el acusado recupere la libertad y cuestionó que no haya mostrado arrepentimiento durante el juicio. “Esta persona es capaz de hacer un montón de cosas si estuviera libre. No está arrepentido de lo que hizo. No fue la primera vez que hizo esto”, sostuvo.

Sobre el cierre, volvió a referirse a la ausencia de una disculpa por parte de su expareja: “No recibí un perdón de él, no me sirve que su abogado hable por él. Nunca quiso hablar”.

Pese a todo lo vivido, Yanet afirmó que mantiene la confianza en la decisión de los magistrados: “Confío y tengo fe en que los jueces van a tomar una buena decisión”.

El llamado a denunciar y el acompañamiento de la comunidad

Hacia el final de la entrevista, Yanet y Macagno dejaron un mensaje dirigido a otras mujeres que puedan estar atravesando situaciones de violencia de género. La joven pidió que no tengan miedo de denunciar y recordó que, según su relato, otras mujeres habían pasado por situaciones similares sin lograr que sus denuncias tuvieran el resultado esperado.

Yanet Costilla, víctima de intento de femicidio, con su abogado Sergio Macagno, en el estudio de Radio LU12 AM680. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Macagno, por su parte, destacó la importancia de recuperar los vínculos comunitarios y familiares para detectar señales de alerta y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia. También valoró la intervención de los equipos de emergencia y asistencia, y remarcó la necesidad de que cuenten con los recursos y el equipamiento necesarios para actuar.

El abogado sostuvo que la prevención no debe limitarse a la intervención policial, sino que requiere compromiso social, acompañamiento y atención temprana. También planteó la responsabilidad de los entornos familiares y afectivos frente a conductas violentas que puedan representar un riesgo para otras personas.

La entrevista concluyó con la expectativa puesta en la decisión judicial. La Fiscalía solicitó 13 años de prisión para Giménez Cárcamo y la querella acompañó ese pedido. El próximo 1 de diciembre, a las 12 horas, el tribunal dará a conocer el veredicto que Yanet espera como un paso para recuperar la tranquilidad que perdió después del ataque.

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