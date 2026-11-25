Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz registra una población de guanacos que se acerca a los 3 millones con una tasa de crecimiento del 9%, según precisó el presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), Enrique Jamieson, en diálogo con LU12 AM680.

El dato se vincula con el relevamiento oficial iniciado en 2023 por el Consejo Agrario Provincial (CAP), Wildlife Conservation Society (WCS) y el CONICET. Esa medición estimó cerca de 2.500.000 ejemplares y expuso una presión directa sobre los pastizales y el agua que sostienen a la ganadería ovina.

El relevamiento

“El relevamiento lo realizó Provincia; se contaron los guanacos y se obtuvo un valor de 2.300.000 al 2022 con una tasa de crecimiento del 9%, lo que hoy nos deja casi cerca de los 3 millones. La verdad es que es una barbaridad”, expresó Jamieson.

La problemática se plantea desde hace 15 años en distintas mesas de trabajo. “La población sigue aumentando y está poniendo en riesgo la productividad“, “cuando tenés una sobrepoblación de herbívoros comiendo un desierto como es Santa Cruz, frío, ventoso y productivamente exigente, se empiezan a ver ruidos en toda la etapa productiva de donde vive el campo santacruceño”.

Enrique Jamieson, presidente de la FIAS. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Están faltando políticas públicas para contrarrestar esto, tal como se hace en el resto del mundo. A veces, por influencias de organizaciones internacionales y gente que no es de acá y opina sobre ambientalismo, hoy está en riesgo hasta el propio guanaco en sectores donde ya no queda pasto”, dijo.

“Este año tuvimos una excelente primavera, pero es para recuperar, no para seguir perdiendo; desde la Federación alertamos sobre la falta de políticas públicas para poner esto en su lugar”, agregó.

Aprovechamiento

Jamieson remarcó que el crecimiento anual de la población del guanaco supera largamente la extracción actual: “Cuando tenés crecimiento exponencial, tenés que tomar medidas de control. El control pasa por decir que tienen que estar bien el guanaco y la oveja. El productor hizo todo el esfuerzo y los estudios para un aprovechamiento sustentable, pero aumentan a razón de 300.000 guanacos por año —pronto serán 400.000— y estamos con un aprovechamiento de entre 5.000 y 10.000 por temporada. La carrera la estamos perdiendo“.

Recordó que a través del Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz el sector aportó más de 80 millones de pesos para equipamiento y apoyó estudios del INTA sobre caracterización de la carne. “Estas problemáticas arrancaron cuando había 400.000 guanacos en la provincia y hoy llegamos a los 3 millones. Está demostrado que con un aprovechamiento de 10.000 o 20.000 animales, aunque lo dupliquemos, perdemos la carrera contra el tiempo“, planteó.

Aclaró que la extracción en los campos no genera ingresos directos para el productor: “Implica la quita de guanacos en determinados campos, pero el productor no está facturando por el guanaco: permite el ingreso y los sacan. Puede ser una oportunidad para el jaulero que transporta, para el frigorífico que faena o para ofrecer carne más barata, pero el productor que tuvo que bajar el 50% de su majada porque no le alcanza el campo no factura nada“.

desde FIAS alertan que el impacto del número de guanacos para el aprovechamiento de la carne del animal es bajo.

Límites operativos

Sobre una eventual reconversión hacia el guanaco, explicó las trabas legales, climáticas y operativas.

“Los santacruceños somos los dueños de la fauna y la maneja la provincia. Yo no tengo un título de propiedad ni una marca y señal de los guanacos; son propiedad de la provincia y nosotros no facturamos por ellos, sino que tenemos que pedir autorizaciones y posibilidades de encierro”, precisó.

Detalló además lo acotado del calendario de captura: “El período va de febrero a noviembre, pero en febrero las plantas habilitadas procesan ovinos y los productores entregan hacienda. Recién se empiezan a hacer encierros en abril, cuando a veces no tenés piso, hay hielo o lagunas. En junio se complica, en julio es casi imposible y en agosto a veces no puede entrar una jaula porque se encaja. En septiembre no podés permitir que entren a correr guanacos cuando la oveja está por parir, porque perdés los corderos”.

“En diciembre empiezan las faenas de cordero para las fiestas, por lo que las plantas priorizan su actividad principal, y en enero y febrero destinan el espacio y el frío a la carne ovina. Por eso va tan lento el proceso de captura y procesamiento, mientras se caen productores“, concluyó.

Crisis rural

Enumeró otros factores que agravan la situación de los establecimientos: “Hay campos que van cerrando si sumás los mismos costos para el 50% de la hacienda, una predación que subió del 3% al 20% o 25%, la falta de controles, el abigeato y el ingreso de carne sin control a los municipios”.

“Los productores tenemos un patio muy grande en Santa Cruz y es muy difícil controlar. Si te faltan tres pollos vas a hablar con el vecino, pero si siguen faltando y entra otro a llevarse cinco más, ves la inseguridad y el poco margen que queda para producir”, añadió.

Sobre el vínculo con Nación y Provincia, sostuvo que mantienen diálogo pero exigió respuestas concretas: “No podemos seguir solo analizando situaciones cuando hay problemas productivos. Al Estado nacional le decimos que unificó el tipo de cambio y bajó la inflación, pero no podemos producir si no llenamos el bolsón o la jaula. A la provincia le decimos que queremos generar empleo e invertir en los campos, pero sin producción es muy difícil”.

“Desde los años 80 hasta hoy el empleo rural cayó casi un 500%: establecimientos que empleaban 10 o 12 personas, incluyendo trabajo familiar, hoy tienen tres o cuatro”, advirtió.

Cuestionó también el impacto de la fauna en zonas mineras como San Julián, la falta de servicios y el estado de la infraestructura: “No puede ser que haya mineras que se presenten como ambientalistas cuando generan fauna —como pumas y zorros— que ataca a los campos vecinos. Muchos productores no tienen luz ni gas y deben comprarlo o generarlo. A eso se suma la conectividad, el estado de las rutas en invierno y primavera para las esquilas, y el riesgo de que ingrese sarna desde provincias vecinas, un punto que reclamamos al SENASA y a la provincia con pocos recursos y controles”.

“El productor es la punta de un iceberg que sostiene el polo lanero y el polo frigorífico, y hoy sobra capacidad ociosa en las plantas porque la producción primaria no alcanza para abastecerlas. En lugar de crecer, perdimos escala y se van cerrando campos”, alertó.

Mesa de Hidrógeno

Consultado por la convocatoria a una nueva mesa provincial de hidrógeno, expresó expectativa y reclamó estabilidad normativa: “La provincia necesita crear nuevos recursos y contar con políticas. El mayor problema es la falta de políticas nacionales y de leyes sancionadas a la altura de inversiones que son a 70 u 100 años, donde hace falta seguridad jurídica”.

“Tenemos superficie y viento. A nivel nacional hay que dar seguridad a los inversores por los montos que implica el hidrógeno o las energías alternativas, porque no alcanza con un RIGI pensado para plazos más cortos. Si se desarrolla sobre la superficie de los productores, con políticas claras y con producción ganadera en marcha, el sector va a apoyar al 100%”, cerró.