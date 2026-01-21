Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que este jueves 22 de enero se llevará a cabo un nuevo corte programado de energía eléctrica en un sector amplio de la ciudad de Río Gallegos. La interrupción será parcial y se extenderá desde las 05:00 hasta aproximadamente las 07:00 horas.

Desde la empresa provincial indicaron que la medida responde a tareas de mantenimiento y maniobras técnicas sobre una instalación clave del sistema eléctrico, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y prevenir futuras interrupciones.

Trabajos de mantenimiento en la red de alta tensión

Según el comunicado oficial, el corte de luz se realizará debido a trabajos de mantenimiento y maniobras en la Celda 1 del Centro Distribuidor 3 (CD3) de 33 KV. Las tareas estarán a cargo del personal de la Gerencia de Generación de SPSE, en conjunto con la empresa transportista de energía.

Estas intervenciones forman parte del plan de mantenimiento preventivo que la empresa desarrolla en distintos puntos de la capital santacruceña para optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico, especialmente durante los meses de mayor demanda.

Barrios afectados por el corte de energía en Río Gallegos

De acuerdo a lo informado por Servicios Públicos, las zonas que se verán afectadas por la interrupción del suministro eléctrico serán:

Barrio 2 de Abril

Barrio Gaucho Rivero

Barrio Belgrano

Sectores aledaños a estas zonas

Desde SPSE aclararon que el alcance del corte será parcial y que el restablecimiento del servicio se realizará de manera progresiva una vez finalizados los trabajos.

Horario del corte y recomendaciones a los vecinos

El corte de energía eléctrica comenzará a las 05:00 y se extenderá hasta las 07:00 horas aproximadamente, siempre que las condiciones técnicas permitan completar las maniobras en el tiempo previsto.

Servicios Públicos recomendó a los vecinos desconectar electrodomésticos y equipos sensibles durante el horario del corte, para evitar posibles inconvenientes cuando se normalice el suministro. También sugirieron planificar actividades teniendo en cuenta la interrupción, especialmente en comercios y espacios que requieran energía eléctrica de forma continua.

Un corte programado para mejorar el servicio

Desde la empresa provincial remarcaron que estos trabajos programados buscan fortalecer la red eléctrica de Río Gallegos y reducir el riesgo de fallas imprevistas. En ese sentido, señalaron que el mantenimiento preventivo resulta fundamental para garantizar un servicio más estable y seguro para los usuarios.

Ante cualquier consulta o inconveniente, los vecinos pueden comunicarse con los canales habituales de atención de Servicios Públicos Sociedad del Estado.