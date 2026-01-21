Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comodoro Rivadavia ya palpita una nueva edición de la Corrida Internacional “Diario Crónica”, una competencia que forma parte del calendario atlético nacional y que, con más de seis décadas de historia, se consolidó como una de las carreras más importantes del sur argentino. Este sábado 24 de enero, las calles de la ciudad volverán a ser escenario de una jornada marcada por el esfuerzo, la emoción y la convocatoria popular.

Reconocida por su recorrido urbano y su exigencia técnica, la prueba convoca año tras año a corredores de elite, atletas federados y runners amateurs de distintos puntos del país y del exterior, convirtiéndose en una verdadera fiesta del atletismo patagónico y en una cita obligada para quienes buscan medirse en un evento de jerarquía.

Las Heras tendrá sus representantes una vez más, con Gabriel Aníbal Torres, alias “el Cuervo”, en la línea de largada, llevando el nombre de la localidad a una de las competencias más tradicionales del sur argentino.

En ese contexto, Las Heras volverá a estar representada. El runner local Gabriel Aníbal Torres, alias “el Cuervo”, será uno de los atletas santacruceños que dirá presente en la 60ª edición de la competencia, llevando nuevamente el nombre de la localidad a una carrera histórica.

En diálogo con La Opinión Austral, Torres contó que practica running desde hace casi cuatro años y que esta disciplina le dejó aprendizajes que van más allá de lo deportivo: “Es un deporte que me enseñó mucho, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano. La disciplina es la clave para seguir creciendo. Sin entrenamiento, sacrificio y compromiso, no se pueden esperar buenos resultados”, expresó.

El atleta recordó que ya participó de esta carrera en ediciones anteriores y destacó especialmente su experiencia en 2023, cuando fue parte de la Corrida Internacional en Comodoro Rivadavia y logró completar los 16 kilómetros en 1 hora, 7 minutos y 19 segundos.

“Esta va a ser mi tercera vez en Crónica. El objetivo es tratar de bajar ese tiempo y buscar la hora en los 16K, representando a Las Heras y a Santa Cruz”, señaló.

La preparación para esta nueva edición incluyó una exigente pretemporada junto al grupo Hijos del Viento, bajo la conducción del profesor José Soto, con entrenamientos casi diarios y dobles turnos: “A veces con más motivación, otras con menos ganas, pero se entrena igual. No hay excusas y eso es lo que marca la diferencia”, afirmó.

La participación de este año tendrá además una fuerte carga emocional, ya que el runner dedicará la carrera a un familiar recientemente fallecido. “Esta carrera va a estar dedicada a mi tío Eduardo López, que siempre me acompañó y me felicitaba por mis logros”, compartió.

La mención no es menor. En esta edición, la Corrida Internacional “Diario Crónica” volverá a reunir a atletas de alto rendimiento del país, entre ellos Florencia Borelli, una de las máximas referentes del atletismo argentino. La fondista marplatense, atleta olímpica y múltiple campeona nacional, representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es considerada una de las mejores corredoras de fondo de la actualidad. Su presencia refuerza el carácter jerárquico de la competencia y confirma que Crónica no solo convoca a runners amateurs de toda la región, sino también a figuras del atletismo nacional e internacional.

Además del desafío deportivo, Torres destacó el valor simbólico de esta carrera. “Es una carrera muy linda y técnica, que siempre te deja aprendizaje. Se comparte con atletas de alto rendimiento y se vive una experiencia única. Este año, además, voy a tener la posibilidad de conocer a Florencia Borelli, una atleta a la que admiro mucho”, concluyó.

Este sábado, la Corrida Internacional “Diario Crónica” volverá a convertir a Comodoro Rivadavia en el epicentro del atletismo patagónico, con la presencia de corredores de elite, atletas federados y runners de toda la región.

En ese escenario, Las Heras tendrá sus representantes una vez más, con Gabriel Aníbal Torres, alias “el Cuervo”, en la línea de largada, llevando el nombre de la localidad a una de las competencias más tradicionales del sur argentino. Una carrera con historia, nivel y convocatoria, que vuelve a latir y que, como cada año, une esfuerzo, identidad y pasión por el deporte.

