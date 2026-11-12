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El licenciado en Seguridad, Luciano Rivera Brown, secretario de la Asociación de Paramédicos de Santa Cruz, visitó los estudios de Radio LU12 AM680, y contó cómo se llevan adelante las actividades del organismo recientemente creado.

“La asociación fue conformada este año, a raíz de voluntades participativas de varios profesionales de Santa Cruz y de provincias vecinas como Tierra del Fuego y Chubut”, señaló y en cuanto al principal objetivo, explicó que es “poder llevar adelante una estructura orgánica consolidada que pueda abordar cuestiones específicas de la medicina prehospitalaria a través de un cuerpo organizativo”.

“Para cada uno de estos profesionales, en los diversos abordajes académicos, que ha tenido durante su formación, el objetivo principal es poder trabajar o abordar a las víctimas en cualquier escenario dinámico y de riesgo para poder, de alguna manera, poder llevar a esa víctima o víctimas de la mejor manera y lo más estable posible a un centro hospitalario, donde están los médicos y los enfermeros”, expuso sobre el rol del paramédico.

En este sentido, continuó diciendo que “hemos tenido muchas disertaciones en este corto tiempo, donde estuvimos clarificando estos límites muy bien marcados. La figura del paramédico como auxiliar del Servicio de Medicina data del año 67, hay un instrumento legal nacional donde la figura del auxiliar de la salud, precisamente en la prehospitalaria, está muy bien marcada. Ha tenido una evolución histórica, el riesgo ha evolucionado, por lo tanto esta disciplina que pertenece a la medicina ha ido evolucionando y se ha adaptado a los pasos del tiempo”.

En este contexto, mencionó que existe un marco normativo a nivel nacional y que en Santa Cruz –mediante ley- está reconocida la figura del paramédico.

“Es una figura que se insertaría dentro de toda esta estructura que le da respuesta a la emergencia”, acotó.

Recientemente en un Congreso Internacional en la UNPA-UART, abordaron el tema de la violencia en las escuelas. “La violencia en lugares donde hay una masividad de gente, tiene una dinámica humana muy importante y nosotros abordamos este tema que es tirador activo. Muchos de los profesionales que conforman la asociación coinciden en que es necesario que en forma urgente sea incorporado dentro de los planes de emergencia de toda la provincia”, planteó.

Por otro lado, mencionó la participación de los paramédicos en la búsqueda que hace dos semanas tuvo lugar en Palermo Aike, cuando los niños José y Leo fueron llevados por la corriente del agua.

“Participamos en el operativo y trabajamos en forma coordinada con el equipo de abordaje psicológico, nos pusimos a disposición del Ministerio de Seguridad para trabajar con la Fuerza policial. La idea es tener ese feedback profesional donde el abordaje psicológico, que en este caso del personal de de salud hizo sobre las familias, fue acompañado con nuestro trabajo para poder hacer justamente el abordaje propio de la prehospitalaria, era un lugar fuera de la ciudad, un lugar agreste y justamente la persona indicada para trabajar en ese tipo de riesgo es el paramédico”, insistió.

Asimismo, agregó que el profesional “también tiene que estar preparado frente a un entorno hostil, colapso de estructura, sismo, riesgo de tsunami, el paramédico tiene estar preparado también frente a todo ese aspecto dinámico”.

Sobre la actividad sísmica, observó que “respecto a años anteriores, la provincia hoy tiene un riesgo diferente al de años anteriores y es superior, eso consecuentemente obliga a que todas las fuerzas vivas y las instituciones que están trabajando en la emergencia estén a la altura de la emergencia preparen planes de otra manera. Como miembro de la asociación, necesitamos, no solamente que se incorpore dentro de los planes de emergencia algo tan importante como la preparación frente a situaciones de tirador activo, sino también frente a estructuras colapsadas”.

Para finalizar, dio a conocer: “Estamos haciendo trabajos a requerimiento a través de las autoridades, ya sea el Ministerio de Seguridad o Ministerio de Salud, si nos requiere para hacer alguna tarea específica de asesoramiento”.