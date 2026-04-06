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Con el objetivo de reunir fondos para acciones solidarias, el Club de Leones de Río Gallegos está realizando una feria de ropa.

“Tenemos ropa en muy buen estado, zapatos, ropita de bebé, vestiditos para nena, tenemos gran variedad, también hay cortinas y sábanas. Todo es donación de la gente que está para ayudar al necesitado y también de nuestros leones”, comentó la presidenta del club María Luisa Segovia a Radio LU12 AM680.

“Con el efectivo se compran alimentos no perecederos, cristales, si se necesita algún niño. Tenemos varios servicios cubiertos”, agregó.

Sobre las necesidades que se presentan, manifestó: “Es muy triste, pero hay mucha gente que necesita más alimento, ropa, eso es lo que lo que más pide, también calzado para los chicos”.

Servicios

Segovia repasó los diferentes servicios que ofrecen en la sede de Pellegrini 192. “El doctor Claudio García viene todos los miércoles a brindar atención de tres horas a aquellas personas que no tengan obra social. También todos los meses tenemos la charla de una nutricionista que nos viene a prestar sus servicios. Y a partir de este martes, tenemos el servicio de pedicura para pie diabético. Tienen que acercarse de 14:00 a 18:00, los chicos los pueden anotar. Ella va a atender los martes y jueves de 10:00 a 13:00″, precisó.

Además, el club cuenta con el banco de marcos de anteojos. “Tenemos para dar marcos para niños y adultos, hay una gran variedad, se pueden acercar todos los días des 14:00 a 18:00. Con sólo venir y elegirlos se los llevan. También aceptamos donaciones”, mencionó.

Recientemente, se incorporaron clases de folclore y de educación física para personas de más de 50 años, dos veces a la semana. “Son muy buenas las dos profesoras”, destacó Segovia.

Entre otras actividades, la presidenta recordó el homenaje realizado en el Día de la Mujer. “Fue hermoso. Homenajeamos a una antigua locutora de ustedes, a Margarita Soto y también a Sonia González de Vargas, la fundadora de APADDI. Fue hermosísimo todo lo que vivimos ese día, fue muy emocionante. Sin querer, las dos mujeres que homenajeábamos, son primas. Ambas son dignas de imitar“, destacó.

“Es hermoso mi equipo, mi selva, gracias a Dios me responde, agradezco profundamente y no es necesario decirles: ‘¿vas a venir”, ellos están presentes”, valoró.

Cerrando, recordó que la feria se desarrollará este lunes y martes, de 13:00 a 20:00. “Estamos acá para atender con la mejor sonrisa a la gente que quiera ayudar. Ayudanos a ayudar”, concluyó.