Sin embargo, carece de los recursos suficientes para cubrir los costos de este viaje al continente asiático, que superaría los 3 millones de pesos. Por ello, Lorena está llevando a cabo diversas iniciativas para recaudar fondos, entre las cuales se incluye la organización de rifas. En este contexto, la bailarina dialogó con Radio LU12 AM680 sobre las emociones que le provoca esta gran oportunidad profesional y su decidido propósito de obtener el dinero necesario para concretarla.

“Estoy buscando la forma todos los días de tener ideas, de buscarme un trabajo. Siempre busco la forma de conseguir cosas, sea que no tenga que dormir tres noches seguidas, voy y trabajo para cumplir mi sueño que es lo que más me importa”, afirmó la artista.

Su pasión por esta disciplina, según comentó a este medio, se originó cuando era una niña. Tenía alrededor de 5 años cuando se volcó a bailar folklore, aunque comenzó a dedicarse profesionalmente a ello hace dos años. “Estudié y me gradué en Buenos Aires”, mencionó la joven oriunda de la capital santacruceña.

Lorena aseguró que su traslado a la Capital Federal resultó sumamente beneficioso para perfeccionarse en diversos géneros de baile. “Estuve en una ciudad bastante grande, y de ahí hice no solamente en folklore, sino también tango y contemporáneo. Por probar disciplinas diferentes que me llamaban la atención”, rememoró.

Con respecto a la posibilidad de representar a la provincia en Corea, comentó que “yo hice la convocatoria en Buenos Aires, a larga distancia. Mis papás no sabían de esto todavía, lo hice de sorpresa porque no sabía si iba a entrar o no. Después tuve la sorpresa de que voy a representar Santa Cruz con todos mis compañeros y me volví”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL.

En el caso de Río Gallegos, son cerca de 4 los que fueron seleccionados para esta importante experiencia. “En Santa Cruz somos bastantes porque son de otras localidades los bailarines”, comentó la joven, quien además enfatizó que tiene hasta las primeras semanas de agosto para recaudar los fondos necesarios del viaje.

Precisó que tienen ensayo cuatro veces por semana “que se hace un fin de semana largo en Las Heras, la otra semana tenemos un ensayo general y así hasta el próximo mes hasta poder irnos” , y agregó: “Son bastante intensos, así que estoy esperando el ensayo para poder avanzar”. El Ballet Internacional de Santa Cruz, cuyo director es Daniel Uribe, cuenta con alrededor de 15 parejas para la esperada competencia.

“Viene un poco difícil, por el hecho de que minimizan mucho a los bailarines en sí, ya me han dicho “no sos deportista” por no jugar al fútbol, básquet o hockey, entonces no lo toman en serio. Me di cuenta en varios lugares, pero se busca la forma de poder juntarlo para poder lograr”, expresó.

Mencionó que también se desempeña como fotógrafa, por lo que apela a esa profesión para tratar de conseguir algo del dinero que se requiere para asistir a la competencia internacional. “Estoy juntando platita de a poco, trabajando de lo que también me gusta que es la fotografía. Trabajo en eventos de folklore, voy a clases de danzas que me piden que le saque fotos, así como a músicos o eventos cualesquiera que necesiten”, dijo.

Frente a este fervoroso objetivo, destacó el apoyo incondicional que recibe tanto de sus padres como de sus amigos: “La verdad que mis papás están muy orgullosos, están muy felices, yo pasé por varias etapas donde pensaba que no me estaban saliendo las cosas o no estaba logrando lo que quería, y de un día a otro pude decir que entré a un grupo que realmente quería hace mucho tiempo y que es muy conocido dentro del ámbito del folklore”.

Bailarina de Río Gallegos realiza rifas para viajar a Corea

Para lograr este sueño, la bailarina está organizando actualmente una rifa que se realizará el próximo viernes al mediodía. Cada número tiene un valor de $1500 y el premio consiste en dos cenas para dos personas. “Paso mi alias igualmente porque hay gente que dice que no me puede comprar un número, pero me aporta lo que tiene o lo que puede”, comentó la joven.

Para colaborar con Lorena, los interesados pueden comunicarte con ella al 011 4494-8464 o al alias: Lorena.cardenas. “La gente que pone su grano de arena, con 100 o 200 pesos, también me ayuda”, manifestó. Asimismo, adelantó que “para el Día del Padre -que se celebrará el domingo 16 de junio- voy a hacer otra rifa. Ahí lo voy a vender a 2 mil pesos porque van a haber varios premios grandes y si alguien quiere pedirme tiene que contactarme a mi número”.

“Mis amigas y mucha gente me mandaron capturas estos días diciendo “Lorena está saliendo en todas partes” o “sos internacional”. Por suerte, tengo gente que está muy orgullosa de mí y me están ayudando muchísimo”, enfatizó.