A horas del esperado regreso de Bulldog a Río Gallegos, la ciudad ya vive la previa del show que celebrará los 25 años de Circo Calesita, uno de los discos más influyentes del punk nacional. El recital será este viernes 28 de noviembre en La Rural, con una propuesta que combina nostalgia, potencia y un fuerte apoyo a la movida cultural local.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Edu Ramone, referente de Ali Producciones, destacó no sólo los detalles del evento sino un punto clave que define la relación entre el grupo y el público local: “Vienen hace tantos años, que se sienten tan locales cada vez que vienen y comparten muchísimo”. El productor subrayó además que la fecha generó gran expectativa y que la apuesta por traer a la banda rosarina implica “darle mucho amor al evento y a la cultura local”.

Horarios y detalles de cómo será el show de Bulldog en La Rural de Río Gallegos

El espectáculo tendrá una programación especial que apunta a un público amplio, incluidos menores acompañados por adultos:

Las bandas locales que abrirán la noche serán Amentes y Falso Positivo, dos referentes de la movida punk santacruceña. Además, antes del show habrá sorteos de remeras y premios en barra, gracias a los auspiciantes que acompañan la fecha.

Ramone confirmó que será un show apto para todo público, algo muy pedido por padres que quieren llevar a sus hijos a ver a la banda, algo que viene ocurriendo en las últimas presencias de Bulldog en la capital santacruceña: “Está muy bueno cuando padres y madres preguntan si pueden ir con los hijos, porque quieren transmitirles la música. Es hermoso”.

Entradas: últimos puntos de venta y disponibilidad

Según confirmaron desde la producción, queda un remanente muy reducido de entradas, que estarán disponibles hasta las 17:00 del día del show en los puntos habilitados.

Puntos de venta físicos:

Disquería Oktubre

Calavera No Chilla

Hey Ho Tattoo Shop

Arte & Latte

Runas Beer

Hong Kong Café

La producción aclaró que la capacidad del lugar es limitada, por lo que recomiendan adquirir las entradas lo antes posible.

Viaje complicado, pero “vale la pena”: así llega Bulldog a Río Gallegos

El productor relató que la banda llegará tras un itinerario exigente debido al cierre del aeropuerto local: de Rosario a Buenos Aires, de allí a El Calafate y luego por tierra hasta Río Gallegos. “Es un quilombo, prácticamente una vuelta por Latinoamérica”, bromeó Ramone, aunque subrayó que Bulldog mantiene un vínculo histórico con el público santacruceño y que siempre manifiestan “lo bien que la pasan cuando vienen”.

Ese lazo quedó marcado en conciertos memorables: desde sus primeras presentaciones en El Gran Lomo y Suburbios, pasando por el multitudinario festejo de los 25 años de la banda en el Polivalente de Arte en 2015, los shows dobles en 2017 en el Salón Mutual de la Caja, hasta sus más recientes visitas en La Rural, ambas con localidades agotadas.

Una noche para celebrar 25 años de un clásico del punk argentino

Circo Calesita, lanzado en 1999, convirtió a Bulldog en una de las bandas referentes del punk nacional. Con canciones cargadas de crítica social, energía y melodías que trascendieron generaciones, es un disco que continúa vigente, especialmente entre el público patagónico.

Ramone recordó que los shows de Bulldog siempre reúnen a un público muy diverso: “Padres que traen a sus hijos a ver a la banda que los marcó a ellos mismos. Eso es hermoso, y habla de cómo se transmite la música”.

Para la producción, este tipo de eventos reafirman la importancia de seguir apostando a la cultura local. “Hay que apoyar la cultura, darle espacio a las bandas y a las nuevas generaciones. Esto no compite con otras necesidades: es parte de lo que hace crecer a la comunidad”, afirmó Ramone durante la entrevista.

Dónde y cuándo será el recital

Fecha: Viernes 28 de noviembre

Viernes 28 de noviembre Lugar: Galpón de La Rural (San Martín e Hipólito Yrigoyen)

Galpón de (San Martín e Hipólito Yrigoyen) Hora: 21:00 (apertura de puertas)

Con una celebración que promete fuerza, historia y emoción, Río Gallegos se prepara para vivir una noche que —como canta la propia banda— será “una noche para festejar”.