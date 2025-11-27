La Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Santa Cruz (UTN-FRSC) entregó los títulos universitarios a 124 nuevos graduados y graduadas en el 35° Acto de Colación de Grado.

Desde su creación, la Facultad Regional ya alcanza un total de 766 títulos entregados.

En este acto, los graduados y las graduadas pertenecen a carreras vinculadas de manera directa con las demandas estratégicas del entramado productivo de Santa Cruz, entre ellas Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Energía, Licenciatura en Organización Industrial, Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Licenciatura en Administración de Empresas, Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Tecnicatura Universitaria en Administración y Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes.

Sebastián Puig, decano de la UTN-FRSC. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En diálogo con Radio LU12 AM680, el decano de la FRSC-UTN Sebastián Puig afirmó: “Esto es desarrollo y crecimiento. Nos pone muy contentos, quiere decir que la oferta académica que tenemos es bien tomada por la sociedad”.

Recordó además que meses atrás en el CUNEC de El Calafate se entregaron siete diplomas y anteriormente, hubo otro acto de colación en Río Gallegos en el que se realizó la entrega de alrededor de 29 títulos.

Eva Balcazar, secretaria Académica de la UTN-FRSC. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Es importante en estas épocas tan complejas para la universidad, la universidad no está diciendo que está todo bien, la universidad dice que está a pesar de todo, a pesar de tener todo en contra, seguimos trabajando, la comunidad confía en nosotros y esto es la consecuencia, un acto de esta magnitud”, recalcó Puig.

El decano mencionó también la posibilidad que otorga el Artículo 7mo de ingresar a la universidad a quienes no tienen el título secundario.

“Es el caso del ingeniero Daniel Fernández, él ingresó por artículo 7mo de la ley de educación que dice que los mayores de 25 años que no tengan el secundario terminado, hacen una prueba de aptitud e ingresan a la universidad. No es un ingreso irrestricto, no les da el secundario, se rinde para una carrera en un lugar determinado, no sirve para cualquier universidad o cualquier facultad”, explicó.

“El ingeniero Fernández que venía de trabajar en el petróleo, hoy recibe también su diploma y además, está entre los mejores promedios de su camada, eso nos llena de orgullo porque es un trabajador que recibe el diploma de ingeniero y para eso fuimos creados como Universidad Tecnológica”, manifestó.

Los profesionales que juraron por la Patria. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“La realidad es difícil, pero hay que formarse para el futuro porque sino el día que la cosa arranque no tenemos los profesionales formados y ese ciclo no sería virtuoso, sería lo contrario”, acotó.

Entrega de diplomas

Con la presencia de las autoridades universitarias, docentes, nodocentes, los y las profesionales, sus familiares y amigos, el acto se llevó a cabo este jueves en el Salón Auditorio de M.C. y M. colmado.

Durante la ceremonia, se proyectó un video mensaje del rector de la UTN, Rubén Soro, quien expresó: “Es un momento muy difícil que atraviesa nuestra patria, en donde creemos y confiamos que la formación que produce una herramienta muy importante que es el conocimiento, un conocimiento que empodera, pueda llevarse adelante cuando se transforman en graduados y graduados de nuestra universidad”.

“Tenemos que lograr que este conocimiento no sea individual, que sea democratizado y entender que desde nuestras gestiones no adoctrinamos sino que formamos a nuestros estudiantes para que sean graduados. Quiero felicitarlos e invitarlos a seguir capacitándose, generar conocimiento es generar un empoderamiento que debemos democratizar para nuestra sociedad“, remarcó.

“Más de 100 títulos que se entregan en estos momentos difíciles es una caricia al alma”. RUBÉN SORO, RECTOR DE LA UTN

“Es una de nuestras facultades regionales más australes, una de las cuatro patagónicas, y no solamente cuatro regionales, sino numerosas extensiones áulicas llevan el conocimiento de la universidad pública argentina al territorio”, destacó Soro y finalizando, agregó que “más de 100 títulos que se entregan en estos momentos difíciles es una caricia al alma”:

Seguidamente, se realizó un reconocimiento a quienes fueron directores de la Unidad Académica Río Gallegos de la Facultad Regional Santa Cruz, el licenciado Sergio Raúl Raggi, quien se desempeñó entre 1995 a 2001, y el contador Luis Alberto Maraschin, quien cumplió funciones entre 2001 y 2005.

A continuación, el decano, acompañado por la secretaria académica, Eva Balcazar, le tomó juramento a los nuevos profesionales, según la fórmula elegida por Dios, la Patria y los Santos Evangelios; por Dios y la Patria ó por la Patria, para luego dar lugar a la emotiva entrega de diplomas.

