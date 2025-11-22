Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Salón Fresno del Golden Center en la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó los primeros Premios Martín Fierro de la Salud.

Bajo el lema “celebramos a quienes con su vocación transforman vidas”, se destacó a los medios, instituciones y profesionales que impulsan la salud y el bienestar en el país. Entre más de 600 invitados, estuvo el kinesiólogo y profesor de Educación Física de Santa Cruz, Uriel Nemi.

Uriel Nemi recibiendo su diploma en los Martín Fierro de la Salud.

El profesional logró notoriedad cuando, meses atrás, se viralizó un video donde se lo podía ver bailando buscando alegrar y motivar a Gloria, una paciente que se encontraba postrada.

El reel obtuvo 354 mil “me gusta” y más de 11 mil comentarios en la red social Instagram.

En los estudios de Radio LU12 AM680, Nemi contó que cuando lo contactaron desde la producción de los Premios Martín Fierro, creyó que se trataba de una broma. “Me dijeron que arme un video de 30 segundos, con ese video me presenté y ellos me dijeron: ‘Tenemos una gran sorpresa para vos’ y esa fue la gran sorpresa”.

En los estudios de Radio LU12 AM680, Uriel Nemi expresó: “Es un orgullo”.

El profesional recibió un reconocimiento especial “por su entrega, sensibilidad y acompañamiento en la rehabilitación de personas mayores, donde cada movimiento se convierte en un acto de dignidad, contención y cuidado”.

Nemi junto a Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).

Destacó especialmente el trato que recibió. “Uno decía: ‘No estamos al nivel’ y te hacen parte, la calidad humana y la empatía es impresionante”. Además, durante la gala que tuvo lugar el 18 de noviembre, compartió mesa con Alberto Cormillot. “Que se lleve el Martín Fierro de Oro para mí fue muy gratificante”, acotó.

El kinesiólogo fue reconocido por el Concejo Deliberante de Río Gallegos.

“Fue algo increíble, ahora me empieza a caer la ficha, estoy muy feliz, feliz también por mi familia, fue una noche muy mágica”, expresó.

“Es un orgullo también para la ciudad de Río Gallegos que hoy me abre las puertas para poder llevar mi trabajo”, manifestó.

Santé, salud

Nemi, quien lleva adelante “Santé, ciencia del movimiento”, su consultorio también atiende a pacientes en domicilio.

“Tenemos todo un abanico de gente que llega al consultorio con su dolencia, ahí escuchamos y vemos cómo podemos abordar ese dolor. No me enfoco únicamente en el dolor, sino en escuchar a la persona, qué es lo que está pasando a ese cuerpo y poder trabajarlo y brindarle calidad de vida”, explicó.

Alberto Cormillot, Daniel López Rosseti y Uriel Nemi en los Premios Martín Fierro de la Salud.

En cuanto a los adultos mayores, comentó “por el clima, las cuatro paredes son su vida, más la medicación, se van apagando. Poder brindarles un tratamiento y que ellos vuelvan a su infancia, ya sea desde la música… a veces pueden ver cómo trabajamos con un maple de huevo, con un bastón, la creatividad con ellos es impresionante”.

Lo más importante sostuvo Nemi es “poder conectar con el paciente y que se sienta cómodo como en su casa, ir adaptando todas sus capacidades a lo que tiene y siempre decirle que se puede y que es capaz”.

Proyectos

Sobre lo que vendrá, Nemi se refirió a las propuestas que ha recibido. “Hay un proyecto que lo tenemos que hablar con el doctor por la Clínica de Cuestión de peso allá en Buenos Aires, cuando se lo comenté, le gustaba la idea. Po otro lado, a Agostina que tiene Proyecto Sirenas, también le conté que teníamos muchos pacientes con sobrepeso en Río Gallegos. Le gustó la propuesta, estamos encaminados”.

En los estudios de Radio LU12 AM680, entrevistado por el locutor Carlos Saldivia, el kinesiólogo Uriel Nemi habló de sus proyectos.

Además, se comunicaron con él desde una Clínica de México porque quieren que dicte clases online.

“No me lo imaginaba, estoy muy feliz y muy agradecido también y como lo dije en los Martín Fierro, gracias a la ciudad de Río Gallegos, potencian y sacan lo mejor de mí, esto es todo desde el amor“, cerró.

