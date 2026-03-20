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Con la participación de la comisión directiva y de los miembros del Grupo de Estudios Sociales de Patagonia Austral Argentino Chilena (GESPAAC), este miércoles 25 de marzo a las 16:30 tendrá lugar una reunión con motivo de un proyecto en el marco del centenario de la Asociación Centro Gallego, sita en 9 de Julio 52 en la capital santacruceña.

La reunión tiene como objetivo abrir los canales de diálogo y colaboración en la tarea de realizar una recopilación de la historia a través de vivencias, material fotográfico y fílmico de los gallegos y sus descendientes, en la ciudad.

Al respecto, Mirta Tanarro, presidenta de la Asociación Centro Gallego contó en Radio LU12 AM680: “Es un proyecto que se inició el año pasado. Consiste en realizar una reconstrucción de toda la historia de una asociación que tiene tanto tiempo y está tan arraigada en Río Gallegos, como es el Centro Gallego, desde 1927 en la ciudad”.

“Estamos buscando toda esa historia y sólo la podemos construir de la mano de los que fueron partícipes de esta historia”.

“Necesitamos que se construya a partir de las bases que aquellos primeros gallegos pusieron en sus intenciones, hacer de este centro un espacio que reúna a la cultura gallega, que reúna a los gallegos, que reúna su historia. Sabemos que muchas de las familias tradicionales de esta ciudad se han casado aquí, han hecho sus fiestas, sus cumpleaños, han pasado los famosos carnavales donde se disfrazaban, donde el centro Gallego estaba lleno de balcones que cada familia ocupaba en pos de estas fiestas. Entonces, estamos buscando toda esa historia y sólo la podemos construir de la mano de los que fueron partícipes de esta historia“, manifestó.

La sede del Centro Gallego en 1985.

“Necesitamos focalizarnos en los viejos pobladores de la ciudad y en los nuevos también, la idea es reconstruir los 100 años“, redondeó.

En cuanto al trabajo del grupo de investigación dio a conocer que realizarán la reconstrucción histórica con entrevistas e incluirá la digitalización de fotografías.

“Tenemos el acta original y después tenemos muy pocas actas. Seguramente en las casas de quienes han conformado la comisión aparece algún material porque en el miedo de que se pierdan y de que desaparezcan tal vez fueron a parar a las casas en aquéllos años, no sabemos”, acotó.

Con respecto a la historia de la institución, Tanarro mencionó que “en los primeros años del centro hubo una pausa, pero creo que estuvo ligada a todos los sucesos que ocurrían en España. Hubo unos tres o cuatro años en los que se generó una pausa, pero después tuvo actividad enfocada en distintos sectores. La comisión seguía funcionando y ciertos sectores del espacio del centro se alquilaron, en una época funcionó un bar muy tradicional en los años 60″.

“Como corolario de todo este material que podamos tomar y conformar, la idea es culminar con un libro, ese sería el horizonte para fin de año o el año que viene”, adelantó.

Finalizando, agregó: “Todo el que tenga ideas, todo el que tenga planes, son bien recibidos. Nosotros estamos abiertos a a que los 100 años sean una fiesta, vamos a tirar la casa por la ventana“.