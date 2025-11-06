Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Mes de las Aves Playeras, comenzaron las actividades por la 13° edición del Festival de Aves Playeras en Río Gallegos.

“Estamos muy felices de celebrar el 20° Aniversario de la designación del Estuario del río Gallegos como Sitio de Importancia Internacional para la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP), esto implica que en nuestro estuario tenemos al menos el 10% de la representación de alguna especie, en nuestro caso, del chorlito ceniciento“, manifestó Vanina Ibáñez, presidenta de Ambiente Sur, en comunicación con Radio LU12 AM680.

Recordó que “la designación del estuario fue en el año 2005, pero fue fruto de un trabajo que inició mucho antes por parte de diversas personas con distintos intereses y motivaciones, universidad, municipio, vecinos que se preguntaron acerca del valor ecosistémico que tiene el estuario. A partir de los estudios y de la designación, en 2004, de la Reserva Costera Urbana se pudo en 2005 hacer la designación de Sitio de Importancia Internacional por la Red Hemisférica”.

“Argentina tiene 11 sitios declarados por esta red que está compuesta por 19 países y tiene 124 sitios”, acotó.

“En primavera y verano es cuando tenemos mayor diversidad de aves”. VANINA IBÁÑEZ, PRESIDENTA DE AMBIENTE SUR

Con el festival, manifestó: “Celebramos que nuestros ambientes naturales locales son saludables. Que recibamos año tras año aves que cruzan el continente, que inician en septiembre siendo noviembre la época de mayor llegada, significa que tenemos un ambiente sano para ellas porque encuentran alimento, descanso y zonas de reproducción y también para nosotros porque estamos vinculados a ese ambiente y lo que buscamos con los festivales es revincularnos y reconectar con este ambiente”, expuso.

Consultada sobre la cantidad de especies que residen en la provincia, Ibáñez señaló que “en primavera y verano es cuando tenemos mayor diversidad. Hay algunas aves residentes como las gaviotas, los patos, cormoranes, biguá y después hay otras que llegan específicamente a partir de septiembre que son las que hacen migraciones neárticas como el playero rojizo, la becasa de mar, el playero trinador. Santa Cruz tiene más de 120 especies de aves y van rotando dependiendo las épocas“.

El CIERG está abierto al público de miércoles a domingos, de 14:00 a 18:00, con entrada gratuita.

Sobre las actividades que ya se han llevado adelante en el marco del festival, contó: “Estuvimos haciendo visitas en las escuelas y hemos recibido a distintos establecimientos en el centro de interpretación para que puedan conocer más acerca de las aves playeras, tenemos actividades planificadas para todo el mes”.

Cabe recordar que en el Centro de Interpretación, ubicado en Carlos Gardel 389, se puede conocer a las diferentes aves mediante las réplicas y el uso de telescopios y binoculares. El CIERG está abierto al público de miércoles a domingos, de 14:00 a 18:00, con entrada gratuita.

“Este domingo 9 nos vamos a sumar con los Guardianes del Estuario a las celebraciones de los 22 años de la Asociación I Yenu Jono que también está vinculada al cuidado del estuario. Además de hacer sus actividades náuticas en la costa, siempre están bregando por el cuidado y trabajamos en conjunto”, mencionó Ibáñez.

En tanto que el 21 de noviembre, se realizará el acto central que contará con la presencia de integrantes del Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura de Punta Arenas e integrantes de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.

Actividades principales

Sábados 15 y 29 a las 15:00: “Seamos bandada”, recorridos guiados para disfrutar, observar y aprender sobre las aves playeras y su ecosistema. (Con inscripción a través de las redes sociales de Ambiente Sur y Turismo Municipal)

21 de noviembre: Acto central por el Festival de Aves Playeras y los 20 años del sitio de Importancia Internacional para la RHRAP en el CIERG.

21 y 22 de noviembre: Festival Playero con música, arte y ciencia.