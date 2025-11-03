Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A beneficio de la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, este domingo 23 de noviembre, de 14:30 a 19:00 en el galpón del borde costero, se realizará el 4to Encuentro Multimarca.

“Venimos con los últimos preparativos, todos los días se anotan nuevos participantes. Este año, vamos a contar con autos de carreras de la categoría 1300, para nosotras es un orgullo porque no lo habíamos tenido en ninguno de nuestros encuentros anteriores”, manifestó Marcela Carrillo, presidenta de Mujeres Fierreras Río Gallegos, en Radio LU12 AM680.

La entrada será artículos de librería o insumos ortopédicos en desuso y buen estado.

“Todos los encuentros que hemos organizado siempre son solidarios, en esta oportunidad, es para la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes. Tanto para los expositores como para la gente que va a andar paseando por ahí, la idea es que en el ingreso al predio puedan acercar un artículo de librería, de limpieza o algún material ortopédico que tengan en desuso y en buen estado“, explicó.

También, mencionó que se dispondrá de una urna con el alias de la asociación por si alguien desea colaborar económicamente.

Carrillo adelantó que participará gente de Puerto Natales, Punta Arenas y El Calafate. “Ojalá que también se pueda sumar gente de la Cuenca. Para nosotros, todo eso es una novedad. Si bien el año pasado ya habíamos contado con gente de otros lugares, este año se han sumado más”, manifestó.

“Todo el que quiera ir y sumarse, bienvenido sea”. MARCELA CARRILLO, PRESIDENTA DE MUJERES FIERRERAS RÍO GALLEGOS

“Hay muy buenos expositores en todas las categorías. Hay autos que se ven en nuestra expo y que vos no los ves cualquier día en la calle. Detrás de cada uno de los que va a exponer, tanto motos como vehículos, hay un proyecto importante, no sólo en cuanto a lo económico, sino también en lo personal”, destacó.

En cuanto a los premios por categorías, comentó que habrá “mejor tuning, mejor sonido, mejor estética, mejor clásico, la mejor 4×4, el auto más bajo, el más enfierrado, en total son ocho categorías, para eso vamos a tener jueces, va a estar bueno”.

Por último, Carrillo recordó que aún hay tiempo para comunicarse al 2966-537389 e inscribirse. “Todo el que quiera ir y sumarse, bienvenido sea“, concluyó.