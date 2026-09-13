Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Llenar el carrito con carne en Santa Cruz muestra un panorama dispar pero con cierta tregua para el bolsillo, según el último relevamiento del Instituto de Promoción de la Ganadería de la Federación Económica de Santa Cruz.

La buena noticia para los consumidores es que gran parte de la canasta cárnica mantuvo sus valores congelados en el último mes. Sin embargo, algunos cortes específicos experimentaron ajustes que encabezan la lista de aumentos.

En el podio de los incrementos mensuales, la pierna de guanaco fue el producto que más subió, registrando un salto del 8% para acomodarse en los $6.500 por kilo.

El rechazo del pliego, tapa de LOA.

Le siguieron muy de cerca dos clásicos de la mesa familiar: el asado con hueso y el bife de guanaco, ambos con un ajuste del 6%, cotizando a $18.500 y $8.500 el kilo respectivamente.

En contraposición, cortes tradicionales de consumo masivo como la bola o cuadrada ($26.200), el cordero ($17.200), el capón ($12.300), la bondiola de cerdo ($11.740) y el pollo entero ($5.200) no sufrieron alteraciones en sus precios respecto al mes previo.

La balanza interanual

Al analizar la foto completa frente al año pasado, la escala de aumentos cambia de orden de manera drástica. El capón se posiciona como el producto que más encareció su valor con una suba interanual del 45%, secundado por el cordero con un 40% y la pierna de guanaco con un 30%.

Más abajo en la tabla de variaciones acumuladas aparecen la bola y cuadrada con un 24%, el pollo entero con un 21%, la bondiola de cerdo con un 17% y el bife de guanaco con un 13%.

Curiosamente, el asado con hueso se consagró como la opción que menos subió en la comparación año a año, anotando un incremento de apenas el 9%.

Antecedentes

Recientemente, La Opinión Austral informó que Santa Cruz tiene el changuito más caro del país, con un costo de $1.044.640, seguida por otras provincias de la Patagonia.

El estudio, denominado “El changuito federal”, releva una selección de alimentos y bebidas representativa del consumo de la clase media y busca reflejar la compra mensual de un hogar compuesto por dos adultos y dos menores. Para facilitar la comparación entre las distintas jurisdicciones, Analytica estandarizó las marcas y presentaciones de los productos incluidos en la canasta.

Según los datos correspondientes a agosto, Santa Cruz ocupa el primer lugar entre las provincias con mayor costo de la canasta, con $1.044.640. El ranking continúa con:

Chubut: $1.030.321.

$1.030.321. Río Negro: $1.006.832.

$1.006.832. Tierra del Fuego: $1.002.496.

$1.002.496. Neuquén: $999.797.

En el otro extremo, las compras más económicas se registraron en La Rioja ($910.748), Mendoza ($915.724) y San Luis ($920.538).