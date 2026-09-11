Verónica Ojeda, tarotista y masajista de Río Gallegos, habló con LU12 AM680 sobre la velomancia, una práctica esotérica de adivinación que interpreta el comportamiento de la llama, el humo, el pabilo y los restos de cera de una vela. Según explicó, se utiliza para trabajar con determinadas intenciones y observar manifestaciones que, desde esta práctica, se vinculan con la energía y las situaciones de una persona.

“La velomancia es trabajar con la energía que hay disponible que vos requieras o necesites. Por ejemplo, si andás medio mal de plata o estás corto de dinero, hacemos una vela intencionada para que te llegue más dinero. Si estás medio mal de salud, también hacemos una vela para la salud. Y si sentís que estás muy cargado energéticamente, hacemos una vela para la energía. Es como trabajar con tu energía a través de la vela”, detalló.

Verónica Ojeda estuvo en “Dale Play”, donde habló sobre su vínculo con el tarot y realizó una lectura en vivo.

El significado de los colores

Ojeda indicó que el color elegido depende de la intención que se quiera trabajar. “Una vela violeta sirve para lo que es el dinero; una naranja sirve para abrir caminos; una verde sirve para la salud; una celeste puede servir para la paz interior; y una blanca o una negra pueden servir para la limpieza”, señaló. En cuanto a las fragancias, aclaró que no son necesarias para realizar una sesión de velomancia.

A su vez, comentó que actualmente recibe pedidos principalmente relacionados con el dinero y la apertura de caminos. Las sesiones pueden realizarse a distancia: “Le pido sus datos y hago la sesión. Cuando termina, les mando fotos y videos, además de la devolución de lo que vi con la vela”.

Qué se puede observar en una vela

Para Ojeda, distintos elementos que aparecen durante la combustión pueden ser interpretados. Como ejemplo, mencionó una sesión vinculada con el dinero en la que observó una figura que identificó como un ángel: “Es un símbolo de que le va a llegar el dinero, de que el dinero está disponible y que está protegido energéticamente de cualquier cosa negativa”.

Precisó que pueden aparecer pequeñas formas que interpreta como “larvas” energéticas: “Son como cositas energéticas que, cuando andamos medio bajos de energía, se nos pueden pegar en el campo áurico. Entonces suele haber como trabas, entre comillas, que se notan en el pabilo”.

La cantidad de cera restante también forma parte de la lectura. “Muchas veces, con el dinero, no quedan restos de cera. Eso habla mucho de que el mensaje ya se mandó, es decir, el mensaje del universo ya se mandó. En unos días va a haber un movimiento energético y se te va a dar lo que manifestaste”, sostuvo.

La vela negra y la intención

Uno de los conceptos que buscó diferenciar es la asociación de la vela negra con algo negativo. “La vela negra no es mala. Es la intención que vos le das”, afirmó. A propósito, explicó que puede utilizarse con una finalidad positiva, principalmente para realizar limpiezas: “Si vos le das una intención negativa, sí, pero muchas veces tratamos de que sea positiva. Por eso te digo que trabajar con vela negra es para la limpieza”.

En ese sentido, remarcó que la percepción negativa en torno a este color está vinculada a una creencia cultural. “Hasta a mí me lo dijeron. Yo, de muy chiquita, decía: ‘No, negra no’. Y después entendí que sí, vela negra sí, pero no es mala”, relató.

Verónica Ojeda junto a Pato Silva y Ale Fernández durante su visita por “Dale Play”.

Velas rojas: amor y amor propio

En el caso de las velas rojas, detalló que están relacionadas principalmente con el amor: “Las velas rojas hablan mucho de lo que es el amor. Se trabaja mucho con el amor propio también, cuando necesitamos buscar o conseguir una pareja ideal o trabajar nuestro amor propio”. Asimismo, contó que realizó sesiones vinculadas con el amor propio y cortes de lazos, aunque hasta el momento no recibió pedidos relacionados específicamente con cuestiones sexuales.

Velomancia y masajes

La velomancia puede combinarse con los masajes terapéuticos. Ojeda señaló que existen velas especialmente elaboradas para este tipo de sesiones y que pueden utilizarse junto con una vela intencionada.

“Se puede hacer el masaje con velas. Existen distintos tipos de velas, tanto para sesiones de velomancia como para masajes. Las velas para masajes están hechas con ceras de soja, que son más adaptables al cuerpo; las otras no”, puntualizó.

Sobre los emprendimientos dedicados a la elaboración de velas, destacó la calidad de los productos que ha probado: “He probado ambas velas, tanto para hacer rituales como para hacer masajes, y son de muy buena calidad. No tengo nada negativo que decir”.

Tarot, masajes y cortes de lazos

En otra tramo de su charla con LU12, Ojeda hizo hincapié en que procura mantener separadas las sesiones de tarot y los masajes, debido al estado de relajación que generan estos últimos. “Cuando salís de una sesión de masaje salís muy relajado, y el tarot te puede cambiar un poco esa situación. Si estás muy relajado y querés hacer una lectura de tarot, va a ser medio complicado”, dijo. En cambio, consideró que la velomancia y el tarot pueden complementarse.

Otro de los trabajos que realiza son los llamados cortes de lazos, que pueden estar relacionados con una expareja o un familiar: “Son dos bolitas que se preparan con tu intención y la de la otra persona y, en el medio, va un hilito que los entrelaza”.

El corte, que se produce simbólicamente a medida que las velas se consumen, tiene como objetivo generar una sensación de paz y tranquilidad. “Muchas veces el corte de lazos se hace a través del amor, no del resentimiento, del enojo o la venganza”, afirmó.

Su vínculo con el tarot

El pasado sábado, Verónica Ojeda estuvo en “Dale Play”, el ciclo musical de LU12 AM680, que además se emite por FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1. Durante el programa, contó cómo comenzó su vínculo con el tarot y realizó una lectura en vivo.

De acuerdo a su relató, su interés por esta práctica comenzó cuando era chica, aunque fue después de la pandemia cuando decidió profundizar su formación. Mientras trabajaba con reflexología conoció a una tarotista, se inscribió en uno de sus cursos y comenzó desde entonces a formarse.

Durante la emisión, conducida por el DJ Pato Silva y Ale Fernández, llevó a cabo una tirada para un oyente llamado Eduardo. En su interpretación, señaló que atravesaba un momento de búsqueda de equilibrio y sostuvo que el proyecto que estaba por iniciar “se le va a dar” y tendría un resultado favorable.

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