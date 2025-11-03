Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Escuela Laboral Domingo Savio de Río Gallegos llevará a cabo este viernes la XXVIII edición de la Expo Savio, espacio en el que alumnos y alumnas que participan de talleres y proyectos expondrán y ofrecerán a la venta sus producciones.

La Expo Savio tendrá lugar este viernes de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 en el establecimiento ubicado en Defensa 663.

Jorge Peltzer, jefe de talleres, comentó en Radio LU12 AM680: “Se mantuvo la matrícula y hay muchas familias interesadas en la inscripción. Aprovechamos este 7 de noviembre para hacer las preinscripciones, habrá un stand en el gimnasio para que las personas que estén interesadas en que sus hijos puedan ser alumnos regulares, puedan concurrir y hacer la preinscripción para el Ciclo Lectivo 2026”.

“Hay muchas familias interesadas”, acotó.

Sobre el trayecto en el establecimiento, explicó: “Los alumnos que empiezan en el Nivel Primario tienen una iniciación en cada uno de los talleres de la escuela, en el Secundario continúan y a partir de los 16- 17 años ya empiezan su trayecto de formación profesional”.

“Hace algunos años nos convertimos en Centro de Formación entonces tenemos la posibilidad de que una vez que el alumno haya culminado sus estudios, continue con ese trayecto para que pueda seguir acreditando saberes. Es muy importante que puedan tener esta continuidad y que puedan seguir profesionalizándose en el oficio por el que se decidieron”, señaló.

“Hay gente que se acerca con herramientas, con donaciones, con insumos y hay comercios de la ciudad que también nos proveen de materia prima”, destacó sobre el aporte constante por parte de la comunidad.

Peltzer valoró que instancias como la Jornada de Puertas Abiertas y la Expo Savio permiten “promocionar el trabajo que se hace, nos da la posibilidad de que mucha gente conozca nuestra escuela y nuestro proyecto”.

Finalizando, recordó que “desde la creación de la escuela hace 33 años, fundada por el padre Padrón, el perfil fue recuperar chicos que estaban excluidos del sistema, atraerlos con una propuesta interesante y poder encauzarlos en la finalización de sus estudios y en la capacitación de un oficio. Nosotros seguimos por ese camino”.