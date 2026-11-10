Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En diálogo con LU12 AM680, la mujer contó que arribó alrededor de las 3 de la mañana y que, al momento de la comunicación, todavía continuaba ingresando gente. Desde el lugar, describió la expectativa de los fieles y explicó que se encontraba a unos 50 metros del escenario y a una distancia similar del altar preparado para la misa.

“Hay muchísima gente y estamos a la espera de la presencia de nuestro Santo Padre”, relató durante la entrevista con la radio de Río Gallegos.

Benítez explicó que decidió viajar por la importancia que tiene para su comunidad la presencia del máximo representante de la Iglesia católica. “Soy católica practicante y es importante para todos los que caminamos en la presencia del Señor y en nuestra religión católica la presencia del Santo Padre”, señaló.

En ese sentido, destacó que la visita adquiere un significado especial para los argentinos, ya que hacía 40 años que el país no recibía a un Papa. “Es un momento muy especial para todos”, expresó.

Qué le transmite el papa León XIV

Al ser consultada sobre las sensaciones que le generó la visita del pontífice, Mónica destacó especialmente la paz, la humildad y la sensibilidad que percibe en su figura. También hizo referencia a los mensajes que transmitió durante sus actividades en el país.

“El papa León XIV, a mi manera personal, me transmite mucha paz. Una persona de mucha paz y lo que ha transmitido tanto para nuestro pueblo como para todos, en realidad, son palabras de esperanza”, manifestó.

Además, consideró que sus intervenciones estuvieron acompañadas por una gran sensibilidad y humildad, características que identificó en la personalidad del Santo Padre.

Un predio preparado para la multitud

Desde Córdoba, Benítez describió el movimiento de personas que se acercaron para participar de la celebración. Según contó, había fieles de diferentes puntos de la Argentina, entre ellos Salta, Tucumán, Chubut y La Pampa.

La presencia de banderas argentinas y papales, algunas de ellas con la imagen de León XIV, acompañaba la espera en los distintos sectores del predio.

“Es hermoso ver a todos, de diferentes partes del país. No solamente de Córdoba. Veo que hay de Salta, de Tucumán, de Chubut, de La Pampa. Hay muchos hermanos salteños. Cada uno tiene sus banderas, la bandera papal, la bandera argentina y la bandera papal con la imagen de León XIV. Es una fiesta”, describió.

También se refirió a las condiciones del lugar y a los servicios dispuestos para recibir a la multitud. Explicó que el predio estaba dividido por sectores y que en cada uno había un puesto sanitario. Además, contaban con baños químicos distribuidos en una zona específica y pantallas gigantes para seguir la transmisión de la celebración.

“Está bastante organizado. Hay puestos sanitarios porque este predio es bastante grande y está dividido por sectores. En cada sector hay un puesto sanitario. También hay pantallas gigantes en cada uno de los sectores”, detalló.

Sobre las condiciones climáticas y las comodidades para quienes llegaron desde distintos puntos del país, aseguró que la organización contempló los servicios necesarios para permanecer en el lugar durante varias horas.

El tercer Papa que tendrá la oportunidad de ver

Uno de los momentos destacados de la entrevista fue cuando Mónica contó que León XIV será el tercer pontífice que podrá ver personalmente. Anteriormente tuvo la oportunidad de encontrarse con San Juan Pablo II y con el papa Francisco.

Sobre este último, recordó que lo vio durante un viaje a Roma, donde participó de un encuentro y también asistió a una de las audiencias que se realizan los miércoles.

“A Francisco lo vi en Roma. Fui a un encuentro en Roma en el que estuvo el Papa y después fui a la audiencia que hacen los días miércoles”, relató.

De esta manera, la celebración en Córdoba representa una nueva experiencia dentro de su recorrido como fiel católica. “Este es mi tercer Papa que veo, gracias a Dios y por bendición de Dios. Es una alegría muy grande“, expresó.