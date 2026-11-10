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René Ferrel, hermano de Gilmar Claros Ferrel, el hombre de 35 años que murió mientras permanecía bajo custodia policial en la Comisaría Séptima de Río Gallegos, habló este martes 10 de noviembre con Radio LU12 AM680 y cuestionó las circunstancias que rodearon la detención y el fallecimiento de la víctima.

En la entrevista, sostuvo que no hubo una situación de violencia de género que justificara el violento procedimiento policial y denunció un intento de encubrimiento posterior. “Fue una pequeña discusión de pareja. El nene se asustó porque era la primera vez que discutían y unas personas del gimnasio llamaron a la Policía pensando que había violencia, pero no”, dijo al reconstruir lo ocurrido en el domicilio de su hermano el viernes 16 de octubre.

Según explicó, la pareja de Gilmar le relató que los efectivos ingresaron por la fuerza y comenzaron a golpearlo. “Lo agarraron del cuello, lo golpearon y lo intentaron matar ahí. Entraron directamente a agredirlo”, manifestó.

René también describió la intervención de su cuñada, quien habría intentado impedir que continuaran las agresiones: “Uno de los policías lo estaba ahorcando y el otro lo golpeaba. Lo ahorcó tanto que los ojos se le pusieron blancos. Ahí saltó ella para que lo soltaran”. Además, indicó que una efectiva policial redujo a la mujer contra una pared y que esta terminó con lesiones en una de sus manos.

Gilmar Claros Ferrel (35), la víctima fatal. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

“A mi hermano lo mataron”

El hermano de la víctima se refirió a lo que habría ocurrido dentro de la Comisaría Séptima y contó que recibió información de personas vinculadas con detenidos que estuvieron alojados en la dependencia durante aquella noche.

“Me enteré por conocidos que había algunos detenidos que escucharon que a mi hermano lo golpearon dentro de la comisaría. Cuando falleció se volvieron todos locos, se dieron cuenta que se les fue la mano. Había gritos y llantos”, enfatizó. En ese sentido, hizo referencia a las lesiones que, según indicó, quedaron documentadas en la autopsia: “Hasta mordidas tenía. En la autopsia salió que lo habían mordido. ¿Qué clase de animales son?”.

La causa tiene como imputados a Juan Carlos Torres, Carlos Alberto Tejada y Carlos Alberto Coronel, los tres efectivos que permanecen detenidos por homicidio agravado por la calidad de autor con abuso de sus funciones. Otros dos policías también están alcanzados por medidas restrictivas.

La denuncia de un intento de encubrimiento

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el cuestionamiento a las primeras actuaciones posteriores a la muerte de Gilmar. René aseveró que la familia encontró obstáculos para acceder a información y que varias medidas investigativas no se realizaron inicialmente.

“Hubo un intento de encubrimiento total desde el principio..no me dieron ninguna información, no me quisieron dejar ver el cuerpo. Después, cuando nuestro abogado pidió los informes, no había nada. No se hicieron las pericias de ADN de los rastros que quedaron en el cuello y en la ropa, ni se pidió el libro de guardia de esa noche”, denunció.

Carlos Alberto Coronel, Juan Carlos Torres y Carlos Alberto Tejada en el ingreso al juzgado. FOTO: MARTÍN MUÑOZ QUESADA/LA OPINIÓN AUSTRAL

A su vez, aseguró que existió un intento de responsabilizar a la pareja de su hermano por las lesiones que presentaba: “Algunos policías se habían puesto de acuerdo para echarle la culpa a ella, que mi hermano ya había salido todo golpeado desde su casa”.

Frente a este escenario, adelantó que la familia buscará que la investigación alcance a todos los posibles responsables, incluso a quienes pudieran haber intervenido para ocultar lo sucedido. “Vamos a ir por los que encubrieron también. No nos va a importar si son altos mandos. Toda la guardia que estuvo esa noche es culpable”, advirtió.

“Vamos por la perpetua para ellos”

Durante la comunicación con LU12 AM680, René manifestó igualmente su conformidad con las últimas medidas judiciales, aunque insistió en que el proceso debe continuar hasta esclarecer completamente el caso. “Vamos bien con la causa. Estoy en contacto todos los días con el abogado y, hasta ahora, para mí la Justicia está actuando como corresponde”, señaló.

Sin embargo, fue contundente sobre el resultado que espera la familia: “Vamos por la perpetua para ellos, que paguen por lo que hicieron”. Asimismo, manifestó el profundo dolor que atraviesan sus padres y el resto de sus familiares, quienes esperan poder trasladar los restos de Gilmar a Bolivia.

Gilmar Claros Ferrel, el vecino fallecido en la Comisaría Séptima de Río Gallegos; Gerardo Giménez, juez que instruye la causa, y Matías Solano, abogado querellante.

Por último, planteó sus sospechas sobre un posible componente de discriminación por la nacionalidad de su hermano y anticipó que buscarán la intervención de autoridades bolivianas. “Yo creo que pudo haber pasado por eso. Por la gravedad de lo que ocurrió y por cómo lo trataron, vamos a llegar hasta las últimas instancias”, concluyó.

La investigación continúa en el Juzgado de Instrucción N° 3 de Río Gallegos. La familia reclama que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Gilmar Claros Ferrel y se determinen las responsabilidades de todos los efectivos que tuvieron intervención en el procedimiento.

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