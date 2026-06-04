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Este 1° de junio, Oscar Bonfili disfrutó de su primer día de jubilación de la Oficina de Meteorología Aeronáutica Río Gallegos del Servicio Meteorológico Nacional.

“Me empecé a mentalizar hace rato de que esta etapa llegaba y bien llegada porque la esperaba. No me sucede como a otras personas que de pronto dicen que se jubilan, que todo cambia y de alguna manera no saben cómo adecuarse, yo ya me adecué hace rato”, comentó el meteorólogo en comunicación con Radio LU12 AM680.

Oscar Bonfili junto a Juan Apujil, Paula Abatte y Alfredo Cuéllar en 1993.

Oriundo de Ciudad de Buenos Aires, Bonfili llegó a Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz en 1986.

“Los primeros años fueron todos muy parecidos. Hasta entrado este siglo, la cosa no había cambiado demasiado y de golpe, nos encontramos con una revolución en cuanto a la computación, los satélites, a la informática en general y eso nos hizo actualizar. Tuvimos que actualizarnos, aggiornándonos permanentemente y, obviamente, hubo cambios significativos”, reconoció.

Tapas de La Opinión Austral del martes 13 al jueves 15 de agosto de 1991.

Sobre eventos que marcaron su trayectoria, mencionó: “Creo que lo peor fue el volcán Hudson en el ’91, eso fue mucho más complicado (que la Nevada del ’95) en todos los sentidos. Principalmente porque nunca había vivido una experiencia como esa, más allá de que la nevada también fue importante, pero de la nieve por lo menos uno ha escuchado hablar, de la ceniza volcánica, no. Realmente nunca lo había vivido y nunca lo había imaginado vivir, así que fue bastante duro”.

Recordó que “se dio en invierno, con una noche muy cerrada hasta las 09:00, lo que dio lugar a que la misma gente de Perito Moreno no se diese cuenta de lo que estaba ocurriendo. Además, en esa época, no teníamos los satélites que hoy tenemos, hoy tenemos una imagen cada 15 minutos, en ese entonces no teníamos ni siquiera una imagen por día, por lo tanto no podíamos saber claramente qué era lo que estaba pasando“.

La IA

Analizando los cambios tecnológicos Bonfili observó que “el gran salto que se va a dar también es con la Inteligencia Artificial, eso va a ayudar a que el trabajo humano pase a ser parte del trabajo netamente de la máquina. También se espera otra revolución que yo no voy a vivir”.

En Santa Cruz, mencionó que a Nelly Guenchur le faltan pocos años para jubilarse. “En la Patagonia queda algún pronosticador, en Comodoro Rivadavia, pero también es gente que ya está a punto de jubilarse, así que no va a quedar nadie”, comentó.

“La Inteligencia Artificial va a hacer que no se necesite in situ a personal especializado, sino en lugares centrales, como puede ser Buenos Aires para manejar la cosa en todo el país”, pronosticó.

Por último, sobre sus planes para esta nueva etapa de su vida, manifestó: “La idea es quedarme en Río Gallegos, pero movilizarme por lo menos en los inviernos. Ya no soporto los inviernos duros que están viniendo en Gallegos, particularmente en la Patagonia, uno lo siente de otra manera así que seguramente los inviernos los pase en otro lado”.

“Muchas gracias por llamarme, recordarlo y por reconocer estos 40 años”, cerró.