Desde el espacio Manitos Verdes del barrio Madres a la Lucha de Río Gallegos tenían previsto entregar juguetes en Navidad, pero ante la imposibilidad se replantearon la meta para este Día de Reyes.
“Ya tenemos más de 150 juguetes. El equipo de Manitos está poniendo en condiciones los regalitos, peluches y muñecas para poder entregarlos mañana”, dio a conocer Verónica Condori, referente de Manitos Verdes, a Radio LU12 AM680.
Con la colecta de golosinas no tuvieron tanta suerte, pero Condori manifestó: “Tenemos confianza de que a último momento puedan llegar. La provincia y el municipio no han cobrado, hay muchos colaboradores que trabajan en esas áreas y se les ha complicado comprar o hacerme llegar sus colaboraciones”.
La actividad por el Día de Reyes tendrá lugar este martes a las 17:00. “Vamos a empezar con juegos recreativos, ojalá el tiempo acompañe porque las actividades las hacemos al aire libre. Va a ser una merienda especial, una chocolatada con tortas fritas, con masitas y como cierre, la llegada de los Reyes”, adelantó.
El 2025
Con relación al trabajo realizado durante el último año, manifestó: “Venimos trabajando bastante, la situación nos lleva a ponerle ganas y sobre todo, amor, a cada actividad que realizamos para poder ayudar a los vecinos que hoy no la están pasando bien”.
“Se nota mucho la necesidad de los vecinos y cada vez son más”.
VERÓNICA CONDORI
“Estamos en el mes de enero y hay mucha gente que se comunica a mi teléfono para preguntarme si tengo una bolsa de mercadería o algo para dar, nosotros no hemos parado. El sábado pudimos entregar algunas donaciones que nos llegaron. Se nota mucho la necesidad de los vecinos y cada vez son más, es lo que más me impresiona y preocupa. Tengo más de 150 familias y no damos abasto con las cosas que recibimos”, lamentó.
Las familias que se acercan no son sólo del barrio Madres a la Lucha, también las hay del Marina, Juan Pablo II y Belgrano, entre otros sectores.
“Son personas que trabajan de la construcción, algunos viven de changas, algunas son empleadas domésticas, mamás solteras y se les ha complicado, hay gente desempleada. A veces no preguntamos mucho, solamente ayudamos al que se acerca, al que nos plantea sus necesidades no solamente de un plato de comida, sino hasta con medicamentos, porque suele pasar que hay familias que necesitan medicamentos y, a veces, no lo pueden conseguir. Tratamos de dar una mano en lo que está a nuestro alcance”, sostuvo Condori.
Así como la necesidad se duplica, también lo hace la solidaridad. “Gracias a Dios hay mucha gente que se suma al trabajo que hacemos y ayuda a un montón de familias. Siempre que se comunican para colaborar con una bolsa de cebolla, con unos kilos de papa, les digo: ‘Mire, para usted será poco, pero para nosotros es mucho'”.
También se han sumado más voluntarios. “Al ser pocos, a veces, no damos abasto, pero seguimos sumando voluntarios y eso es lo importante, saber que somos más personas en este trabajo solidario, así que eso me da fuerza para seguir adelante”, expresó.
Cerrando, Condori recordó que están recibiendo golosinas y galletas dulces para la merienda de este martes.
“Vamos a estar en Manitos Verdes, ubicado en manzana K casa 6, hoy a partir de las 17:00, el que quiera, puede acercarse o me puede llamar al 2966-616538 y acordamos un horario. Siempre estoy a disposición de cualquier colaboración que quieran hacer llegar”, cerró.
