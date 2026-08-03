Desde la semana pasada comenzaron a desarrollarse las actividades de las Fiestas Patronales de San Cayetano con el lema “Con San Cayetano, manos que sirven”.

“Como siempre empezamos el día 29 con la novena. Las puertas del santuario están abiertas a partir de las 15:00 durante esta semana en víspera de la fiesta del santo patrono, estamos todas las tardes porque estamos poniendo la casa al día para recibir a los feligreses”, comentó Esther, servidora del Santuario San Cayetano de Río Gallegos en los estudios de Radio LU12 AM680.

“Se ve reflejado en la gente, se han sumado más personas a la iglesia, personas que no iban y que ahora empezaron a ir, van muchos más para pedir que para agradecer por la situación económica que estamos viviendo. Los servidores estamos para acompañar a las personas que van, que necesitan de oración, de apoyo, de contención, estamos para servirles“, expresó.

“Hay gente que tiene mucha fe, que no ha perdido la fe, se acerca y dice: ‘Hoy vengo a agradecer porque pedí trabajo y el santo me escuchó’, es una cosa que te hace sentir bien, a no perder la fe, a no bajar los brazos. Lo que estamos viviendo, lo que se siente y la gente que es devota del santo no se olvida, todos los años, todos los días pasan a llevarle una velita a la ermita”, compartió.

Desde este lunes y hasta el miércoles al mediodía, la imagen del patrono del pan y el trabajo – que acercó Esther- se puede visitar en el edificio del Grupo La Opinión Austral, ubicado en Zapiola 25 en la capital santacruceña.

De 08:00 a 12:30 y de 14:30 a 17:30, los vecinos podrán acercarse para dejar sus mensajes, pedidos de trabajo, agradecimientos o intenciones dirigidas al santo.

“La gente puede venir a agradecer, también llevarse una estampita con la imagen y con la oración del santo”, acotó.

Mantener la fe

Esther afirmó que “lo más importante en la vida del creyente es no perder la fe, Dios está para todos. Dios ilumina a todos los seres humanos, más allá de si son de religión y los que no son también, Dios los ilumina y los guía. Las personas se acercan, sienten la necesidad”.

Asimismo, observó que en lo que va del año “se fueron acercando más personas, participan de las misas, hay horarios de oración, es muy lindo. Los esperamos a todos, estamos muy agradecidos de los feligreses que se acercan y a las personas que necesitan hacer una oración o agradecer”.

“Mayormente son personas mayores y hombres que necesitan trabajo, muchos varones que llegan pidiendo trabajo, las mujeres normalmente van más para agradecer”, completó.

“La gente busca contención, dice: ‘No tengo trabajo, estoy preocupada de la situación económica’. Siempre les decimos que no pierdan la fe, pidan que el Señor les va a dar. El Señor nunca abandona a nadie, recibe a todos y atiende a todos”, concluyó.

La novena continuará este martes 4 con la intención por las consagradas y vocaciones sacerdotales, el miércoles 5 por los migrantes y los sin techo y cerrando la novena, el jueves 6, la oración será por las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El viernes, las puertas del santuario se abrirán a las 00:00 y se comenzará a desarrollar el cronograma de misas. A las 16:00 está prevista la procesión con punto de salida y regreso en el santuario y la misa de cierre, presidida por el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina.

En tanto que el sábado 8 de agosto, a partir de las 20:00, se realizará la gran peña de San Cayetano. El evento contará con la presencia de grupos de danza folclórica y artistas locales. Habrá servicio de buffet.

CRONOGRAMA DEL 7 DE AGOSTO

00:00 Misa celebrada por el sacerdote Luis Hetze.

07:00 Misa celebrada por el sacerdote Luis Hetze.

10:00 Misa celebrada por el sacerdote Daniel Julián.

12:00 Misa celebrada por el sacerdote Rubén Hermosa.

15:00 Misa celebrada por el sacerdote Ariel Silguero.

16:00 Procesión.

18:00 Misa celebrada por el sacerdote Daniel Ledesma.

20:00 Misa celebrada por el obispo Ignacio Medina.