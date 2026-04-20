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El avión Cessna 206 recuperado en un operativo vinculado al narcotráfico llegará a Río Gallegos en las próximas semanas, según confirmó este lunes en radio LU12 AM680 la directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz. La aeronave fue asignada por la Justicia Federal para uso educativo y se integrará a la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea”.

Ortiz explicó que el Consejo Provincial de Educación (CPE) lleva adelante las gestiones administrativas y logísticas necesarias para concretar el traslado desde Rafaela, provincia de Santa Fe, donde se encuentra actualmente bajo custodia judicial.

Santa Cruz cuenta con la única tecnicatura en aeronáutica del país que no posee aviones propios.

La funcionaria indicó que el traslado se encuentra en etapa de evaluación para definir la modalidad más adecuada. “En las próximas semanas estaría llegando a la localidad de Río Gallegos”, afirmó. También precisó que la aeronave no se trasladará en vuelo y que se analizan alternativas para garantizar su arribo en condiciones adecuadas.

El Gobierno provincial confirmó que asumirá los costos del operativo. Desde el CPE aseguraron que no resultaba necesaria una colecta para financiar el traslado, luego de que estudiantes y familias impulsaran una campaña solidaria que quedó desactivada tras el anuncio oficial.

La alegría de los alumnos

Estudiantes de la Escuela Industrial N° 6 esperan la llegada de la aeronave para incorporarla a su formación. La Opinión Austral confirmó que la colecta impulsada por la comunidad educativa se detuvo tras el anuncio del Gobierno provincial.

El 21 de noviembre del 2025, un trabajador rural encontró la aeronave en un campo de trigo.

Padres que participaron en la difusión de la campaña indicaron que no recibieron comunicación oficial previa y señalaron que decidieron frenar la iniciativa luego de conocer la decisión a través de este medio. “Cuando lo vimos en La Opinión Austral se canceló la colecta”, expresaron.

En paralelo, empresas de transporte de Santa Cruz y Chubut ofrecieron colaboración para realizar el traslado sin costo, según pudo saber La Opinión Austral.

El nuevo edificio del Industrial N° 6 fue inaugurado en agosto de 2021.

Los padres, además, solicitaron más diálogo con las autoridades provinciales y que recorran el establecimiento para evaluar el estado edilicio de la institución.

En tanto, la directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz, señaló este lunes a radio LU12 AM680 que, una vez que el avión llegue a la escuela, se informará a la comunidad educativa para organizar instancias de acceso y conocimiento del recurso incorporado.

Uso pedagógico en la tecnicatura aeronáutica

La aeronave se destinará a prácticas profesionalizantes de los estudiantes de la tecnicatura en aeronáutica. Ortiz detalló que el uso será exclusivamente educativo y no estará habilitada para vuelo.

“El trabajo se centra en el armado y desarme de motores, que forma parte del aprendizaje práctico”, explicó. En ese sentido, remarcó que el avión permitirá a los alumnos identificar componentes y aplicar conocimientos técnicos en un entorno real.

Sandra Ortiz, directora provincial de Educación Técnica de Santa Cruz.

La institución recibirá el bien en carácter de depositario judicial, lo que implica responsabilidades sobre su resguardo, mantenimiento y uso adecuado, bajo supervisión del Consejo Provincial de Educación.

Intervención de áreas provinciales

El proceso involucra a distintas áreas del Estado provincial. Según detalló Ortiz, participan la administración del CPE, el área de Asuntos Jurídicos —en articulación con la Fiscalía de Rafaela— y la Dirección Provincial de Educación Técnica.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 20 de abril de 2026.

El costo del traslado aún no fue determinado y dependerá de la modalidad que se defina. Entre las opciones se evalúan transporte terrestre contratado o la utilización de recursos estatales, dijo la funcionaria a la radio Decana de la Patagonia.

La avioneta “narco” que usará un escuela para enseñar

El Cessna 206, matrícula CP-3487, fue hallado en noviembre de 2025 en un campo de la localidad santafesina de Curupaytí. Personal policial y de Gendarmería Nacional intervino tras la denuncia de un trabajador rural.

El tema, tapa de La Opinión Austral del domingo.

Peritajes posteriores detectaron rastros de estupefacientes en la cabina. La causa pasó a la órbita de la Justicia Federal, que dispuso la reutilización del bien con fines educativos y ordenó su entrega a la institución de Río Gallegos.

Tecnicatura en Aeronáutica

La Tecnicatura en Aeronáutica de la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea” en Río Gallegos es una oferta de educación secundaria técnico-profesional enfocada en la formación de especialistas para el mantenimiento, operación y gestión de aeronaves. Es una de las orientaciones clave de esta institución, junto con Automotores y Electrónica.

El objetivo principal es preparar a los estudiantes para el mercado laboral aeronáutico mediante una sólida base técnica y prácticas reales. El perfil del egresado incluye capacidades para mantenimiento aeronáutico (realizar inspecciones, reparaciones y pruebas de sistemas en fuselajes, motores y componentes), gestión y seguridad (colaborar en la planificación del mantenimiento y aplicar estrictas normas de seguridad aérea nacional e internacional) y operaciones en tierra (brindar asistencia técnica en plataforma y verificar repuestos o componentes).

En la formación dentro del “Indu 6” es clave el vínculo con la Fuerza Aérea, en la X Brigada Aérea. La escuela articula prácticas con la Dirección Provincial de Aeronáutica y la propia Brigada.